Пневмония – это воспаление одного или обоих легких, обычно вызванное бактериальной, вирусной или грибковой инфекцией.
Во время пневмонии крошечные воздушные мешочки внутри легких наполняются жидкостью или гноем, это приводит к кашлю, боли в груди и затруднению дыхания. Издание Medical News Today рассказало о причинах, симптомах, диагностике и лечении пневмонии, а также о ее профилактике.
Кто больше всего рискует заболеть
Пневмония может развиться у каждого. Однако наибольшему риску подвергаются маленькие дети, пожилые люди и те, кто имеет заболевания, которые ослабляют иммунную систему. Эти группы также подвержены развитию осложнений.
Факты о пневмонии
- Пневмония – это инфекция легких, которая может вызвать как легкую, так и тяжелую болезнь у людей всех возрастов.
- Это одна из первоочередных причин смерти детей в возрасте до 5 лет в мире.
- В группу высокого риска входят пожилые люди, маленькие дети и лица с имеющимися проблемами со здоровьем.
Симптомы пневмонии
Первые симптомы пневмонии обычно напоминают простуду или грипп. Но с течением времени они могут осложняться в зависимости от типа заболевания.
Общие симптомы:
- Кашель с выделением мокроты (зеленая, желтая или даже кровавая мокрота).
- Учащенное дыхание и одышка.
- Боль в груди, которая усиливается во время глубокого вдоха.
- Лихорадка, озноб и потливость.
- Учащенное сердцебиение.
- Усталость.
- Запутанность сознания (особенно у пожилых людей).
- Потеря аппетита, тошнота и рвота.
У детей симптомы могут включать:
- Громкое или затрудненное дыхание.
- Отказ от еды.
- Раздражительность и обезвоживание.
- После кашля – рвота.
Типы пневмонии
Причины пневмонии могут быть разными и в зависимости от этого различают следующие виды:
- Бактериальная пневмония. Наиболее распространенным возбудителем является Streptococcus pneumoniae.
- Вирусная пневмония. Вирусы, такие как грипп типа А и В могут стать причиной.
- Грибковая пневмония. Например, грибок Coccidioides может вызвать так называемый "Пустынный ревматизм".
- Аспирационная пневмония. Развивается из-за вдыхания пищи, жидкости или содержимого желудка в легкие.
- Госпитальная пневмония. Может возникать у пациентов, находящихся на стационарном лечении.
Отдельно выделяют "ходячую пневмонию" — легкий случай болезни, во время которого человек может оставаться активным. Однако врачи рекомендуют достаточно отдыхать, чтобы ускорить выздоровление.
Лечение пневмонии
Лечение зависит от типа и тяжести заболевания:
- Бактериальная пневмония: лекарства.
- Вирусная пневмония: противовирусные препараты (при необходимости).
- Грибковая пневмония: противогрибковое лекарство.
Врачи также рекомендуют безрецептурные препараты для снятия симптомов (кашель, лихорадка). Независимо от типа пневмонии важно много отдыхать и пить жидкость для увлажнения организма.
Госпитализация может потребоваться в тяжелых случаях, когда человек нуждается в внутривенных антибиотиках или дополнительном кислороде.
Факторы риска
Риск заболеть растет в следующих случаях:
- Возраст до 5 лет или старше 65 лет.
- Хронические болезни (диабет, астма).
- Ослабленая иммунная система из-за ВИЧ, рака или химиотерапии.
- Вредные привычки (курение, чрезмерное употребление алкоголя).
- Контакт с химическими веществами или загрязняющими веществами.
Осложнения пневмонии
В некоторых случаях пневмония может вызвать серьезные осложнения, в частности:
- Эмпиема: инфекция пространства между легкими и грудной клеткой.
- Перикардит: воспаление перикарда.
- Ателектаз: коллапс части легкого.
- Абсцесс легкого: скопление гноя.
Среди других осложнений плеврит, сепсис, дыхательная недостаточность.
Профилактика
Профилактические мероприятия включают вакцинацию и здоровый образ жизни.
Другие рекомендации:
- Регулярно мойте руки.
- Прикрывайте рот и нос во время кашля или чихания.
- Удерживайтесь от курения.
- Обеспечьте сбалансированное питание и достаточный сон.
Диагностика
Врач может диагностировать пневмонию после:
- Разговоры о симптомах.
- Прослушивание грудной клетки стетоскопом.
- Рентген или КТ грудной клетки.
- Анализов крови и мокроты.
В сложных случаях может потребоваться бронхоскопия для более детального осмотра легких.
Пневмония – серьезное заболевание, требующее своевременного лечения. Особенно важно беречь маленьких детей, стариков и тех, у когоесть хронические болезни. Вакцинация, здоровый образ жизни и своевременное обращение к врачу помогут снизить риск развития пневмонии и ее осложнений.
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