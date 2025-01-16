Пневмония – это воспаление одного или обоих легких, обычно вызванное бактериальной, вирусной или грибковой инфекцией.

Во время пневмонии крошечные воздушные мешочки внутри легких наполняются жидкостью или гноем, это приводит к кашлю, боли в груди и затруднению дыхания. Издание Medical News Today рассказало о причинах, симптомах, диагностике и лечении пневмонии, а также о ее профилактике.

Кто больше всего рискует заболеть

Пневмония может развиться у каждого. Однако наибольшему риску подвергаются маленькие дети, пожилые люди и те, кто имеет заболевания, которые ослабляют иммунную систему. Эти группы также подвержены развитию осложнений.

Факты о пневмонии

Пневмония – это инфекция легких, которая может вызвать как легкую, так и тяжелую болезнь у людей всех возрастов.

Это одна из первоочередных причин смерти детей в возрасте до 5 лет в мире.

В группу высокого риска входят пожилые люди, маленькие дети и лица с имеющимися проблемами со здоровьем.

Симптомы пневмонии

Первые симптомы пневмонии обычно напоминают простуду или грипп. Но с течением времени они могут осложняться в зависимости от типа заболевания.

Общие симптомы:

Кашель с выделением мокроты (зеленая, желтая или даже кровавая мокрота).

Учащенное дыхание и одышка.

Боль в груди, которая усиливается во время глубокого вдоха.

Лихорадка, озноб и потливость.

Учащенное сердцебиение.

Усталость.

Запутанность сознания (особенно у пожилых людей).

Потеря аппетита, тошнота и рвота.

У детей симптомы могут включать:

Громкое или затрудненное дыхание.

Отказ от еды.

Раздражительность и обезвоживание.

После кашля – рвота.

Типы пневмонии

Причины пневмонии могут быть разными и в зависимости от этого различают следующие виды:

Бактериальная пневмония . Наиболее распространенным возбудителем является Streptococcus pneumoniae.

. Наиболее распространенным возбудителем является Streptococcus pneumoniae. Вирусная пневмония. Вирусы, такие как грипп типа А и В могут стать причиной.

Вирусы, такие как грипп типа А и В могут стать причиной. Грибковая пневмония. Например, грибок Coccidioides может вызвать так называемый "Пустынный ревматизм".

Например, грибок Coccidioides может вызвать так называемый "Пустынный ревматизм". Аспирационная пневмония. Развивается из-за вдыхания пищи, жидкости или содержимого желудка в легкие.

Развивается из-за вдыхания пищи, жидкости или содержимого желудка в легкие. Госпитальная пневмония. Может возникать у пациентов, находящихся на стационарном лечении.

Отдельно выделяют "ходячую пневмонию" — легкий случай болезни, во время которого человек может оставаться активным. Однако врачи рекомендуют достаточно отдыхать, чтобы ускорить выздоровление.

Лечение пневмонии

Лечение зависит от типа и тяжести заболевания:

Бактериальная пневмония: лекарства.

Вирусная пневмония: противовирусные препараты (при необходимости).

Грибковая пневмония: противогрибковое лекарство.

Врачи также рекомендуют безрецептурные препараты для снятия симптомов (кашель, лихорадка). Независимо от типа пневмонии важно много отдыхать и пить жидкость для увлажнения организма.

Госпитализация может потребоваться в тяжелых случаях, когда человек нуждается в внутривенных антибиотиках или дополнительном кислороде.

Факторы риска

Риск заболеть растет в следующих случаях:

Возраст до 5 лет или старше 65 лет.

Хронические болезни (диабет, астма).

Ослабленая иммунная система из-за ВИЧ, рака или химиотерапии.

Вредные привычки (курение, чрезмерное употребление алкоголя).

Контакт с химическими веществами или загрязняющими веществами.

Осложнения пневмонии

В некоторых случаях пневмония может вызвать серьезные осложнения, в частности:

Эмпиема: инфекция пространства между легкими и грудной клеткой.

Перикардит: воспаление перикарда.

Ателектаз: коллапс части легкого.

Абсцесс легкого: скопление гноя.

Среди других осложнений плеврит, сепсис, дыхательная недостаточность.

Профилактика

Профилактические мероприятия включают вакцинацию и здоровый образ жизни.

Другие рекомендации:

Регулярно мойте руки.

Прикрывайте рот и нос во время кашля или чихания.

Удерживайтесь от курения.

Обеспечьте сбалансированное питание и достаточный сон.

Диагностика

Врач может диагностировать пневмонию после:

Разговоры о симптомах.

Прослушивание грудной клетки стетоскопом.

Рентген или КТ грудной клетки.

Анализов крови и мокроты.

В сложных случаях может потребоваться бронхоскопия для более детального осмотра легких.

Пневмония – серьезное заболевание, требующее своевременного лечения. Особенно важно беречь маленьких детей, стариков и тех, у когоесть хронические болезни. Вакцинация, здоровый образ жизни и своевременное обращение к врачу помогут снизить риск развития пневмонии и ее осложнений.

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