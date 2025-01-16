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Пневмония: все, что вам необходимо знать об этом заболевании

Пневмония: все, что вам необходимо знать об этом заболевании

Пневмония: все, что вам необходимо знать об этом заболевании / Фото: Credits

Пневмония – это воспаление одного или обоих легких, обычно вызванное бактериальной, вирусной или грибковой инфекцией.

Во время пневмонии крошечные воздушные мешочки внутри легких наполняются жидкостью или гноем, это приводит к кашлю, боли в груди и затруднению дыхания. Издание Medical News Today рассказало о причинах, симптомах, диагностике и лечении пневмонии, а также о ее профилактике.

Кто больше всего рискует заболеть

Пневмония может развиться у каждого. Однако наибольшему риску подвергаются маленькие дети, пожилые люди и те, кто имеет заболевания, которые ослабляют иммунную систему. Эти группы также подвержены развитию осложнений.

Факты о пневмонии

  • Пневмония – это инфекция легких, которая может вызвать как легкую, так и тяжелую болезнь у людей всех возрастов.
  • Это одна из первоочередных причин смерти детей в возрасте до 5 лет в мире.
  • В группу высокого риска входят пожилые люди, маленькие дети и лица с имеющимися проблемами со здоровьем.

Симптомы пневмонии

Первые симптомы пневмонии обычно напоминают простуду или грипп. Но с течением времени они могут осложняться в зависимости от типа заболевания.

Общие симптомы:

  • Кашель с выделением мокроты (зеленая, желтая или даже кровавая мокрота).
  • Учащенное дыхание и одышка.
  • Боль в груди, которая усиливается во время глубокого вдоха.
  • Лихорадка, озноб и потливость.
  • Учащенное сердцебиение.
  • Усталость.
  • Запутанность сознания (особенно у пожилых людей).
  • Потеря аппетита, тошнота и рвота.

У детей симптомы могут включать:

  • Громкое или затрудненное дыхание.
  • Отказ от еды.
  • Раздражительность и обезвоживание.
  • После кашля – рвота.

Типы пневмонии

Причины пневмонии могут быть разными и в зависимости от этого различают следующие виды:

  • Бактериальная пневмония. Наиболее распространенным возбудителем является Streptococcus pneumoniae.
  • Вирусная пневмония. Вирусы, такие как грипп типа А и В могут стать причиной.
  • Грибковая пневмония. Например, грибок Coccidioides может вызвать так называемый "Пустынный ревматизм".
  • Аспирационная пневмония. Развивается из-за вдыхания пищи, жидкости или содержимого желудка в легкие.
  • Госпитальная пневмония. Может возникать у пациентов, находящихся на стационарном лечении.

Отдельно выделяют "ходячую пневмонию" — легкий случай болезни, во время которого человек может оставаться активным. Однако врачи рекомендуют достаточно отдыхать, чтобы ускорить выздоровление.

Лечение пневмонии

Лечение зависит от типа и тяжести заболевания:

  • Бактериальная пневмония: лекарства.
  • Вирусная пневмония: противовирусные препараты (при необходимости).
  • Грибковая пневмония: противогрибковое лекарство.

Врачи также рекомендуют безрецептурные препараты для снятия симптомов (кашель, лихорадка). Независимо от типа пневмонии важно много отдыхать и пить жидкость для увлажнения организма.

Госпитализация может потребоваться в тяжелых случаях, когда человек нуждается в внутривенных антибиотиках или дополнительном кислороде.

Факторы риска

Риск заболеть растет в следующих случаях:

  • Возраст до 5 лет или старше 65 лет.
  • Хронические болезни (диабет, астма).
  • Ослабленая иммунная система из-за ВИЧ, рака или химиотерапии.
  • Вредные привычки (курение, чрезмерное употребление алкоголя).
  • Контакт с химическими веществами или загрязняющими веществами.

Осложнения пневмонии

В некоторых случаях пневмония может вызвать серьезные осложнения, в частности:

  • Эмпиема: инфекция пространства между легкими и грудной клеткой.
  • Перикардит: воспаление перикарда.
  • Ателектаз: коллапс части легкого.
  • Абсцесс легкого: скопление гноя.

Среди других осложнений плеврит, сепсис, дыхательная недостаточность.

Профилактика

Профилактические мероприятия включают вакцинацию и здоровый образ жизни.

Другие рекомендации:

  • Регулярно мойте руки.
  • Прикрывайте рот и нос во время кашля или чихания.
  • Удерживайтесь от курения.
  • Обеспечьте сбалансированное питание и достаточный сон.

Диагностика

Врач может диагностировать пневмонию после:

  • Разговоры о симптомах.
  • Прослушивание грудной клетки стетоскопом.
  • Рентген или КТ грудной клетки.
  • Анализов крови и мокроты.

В сложных случаях может потребоваться бронхоскопия для более детального осмотра легких.

Пневмония – серьезное заболевание, требующее своевременного лечения. Особенно важно беречь маленьких детей, стариков и тех, у когоесть хронические болезни. Вакцинация, здоровый образ жизни и своевременное обращение к врачу помогут снизить риск развития пневмонии и ее осложнений.

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