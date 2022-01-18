Победить рак: 12 самых распространенных вопросов к химиотерапевту

Когда из уст врача звучит жесткий диагноз "онкология", пациента сразу охватывает жуткий страх и отчаяние. Но нужно взять себя в руки и начать борьбу за свое здоровье и жизнь. Если речь идет о первой-второй стадиях заболевания, то шансы полностью вылечиться очень и очень высоки. Нужно просто довериться опытному доктору и выполнять все его предписания. Бороться нужно в любом, даже, казалось бы, безнадежном случае. Да, будет непросто, однако тысячи людей по собственному опыту знают, что современная противоопухолевая терапия приводит к ожидаемому эффекту и вырывает больного из лап болезни.

У пациентов возникает масса вопросов, в частности, по поводу химиотерапии, которая применяется в большинстве случаев в лечение онкологии. На 12 самых распространенных вопросов отвечает Елена Муса – онколог-химиотерапевт Винницкого центра "Медибор".

Зачем вообще нужна химиотерапия?

Особенно часто это интересует пациентов, у которых опухоль была удалена радикально хирургически. Прежде всего хочу сказать, что противоопухолевая терапия включает в себя не только химиотерапию, но и иммунотерапию, гормонотерапию и таргетную (локальную) терапию. Они применяются как самостоятельно, так и в комбинациях. Основная их задача – воздействовать на онкологические клетки. Уже давно доказано, что кроме крупных очагов, которые видны визуально, прощупываются пальпаторно или визуализируются на дополнительных методах обследования (УЗД, СКТ, МРТ, ПЕТ КТ), существуют микроэлементы – циркулирующие раковые клетки. Они могут с током крови или лимфы перемещаться по организму и со временем давать рост. Это называется метастазированием. Для предупреждения такого явления лечение рекомендуют проводить после операций.

Как часто проводится химиотерапия и какова ее длительность?

Для каждого конкретного диагноза и пациента подбирается свой индивидуальный тип лечения. Берется во внимание гистология, стадия, возраст, дооперационный режим или послеоперационный, сопутствующая патология. Дальше используем стандарты, утвержденные МОЗ и всемирными организациями, где расписаны рекомендованные схемы. После этого подсчитывается индивидуальная доза препаратов, расписывается сопроводительная терапия. Чаще всего схемы повторяются 1 раз в 3 недели, есть режим 1 раз в 2 недели, также еженедельный вариант. Иногда один цикл требует введения лекарств 3, 4, 5 дней подряд. Если говорить о количестве необходимых циклов, то здесь тоже есть вариабельность: 4, 6, 12.

Если обнаружена непереносимость, высокая токсичность или недостаточная эффективность проводимого варианта, его отменяют или меняют. Это тоже отражается на общей сумме капельниц.

Чем сильнее химиотерапия, тем она токсичнее?

Это не совсем правильное утверждение. "Слабых" химиопрепаратов не существует. Есть понятие "чувствительность клеток канцера к противоопухолевой терапии". Она может быть высокой, и тогда мы наблюдаем желанный эффект – уменьшение всех очагов. Или низкой, либо вовсе резистентной, когда на фоне лечения наступает прогрессия.

Каждое лекарство имеет свои побочные действия, поэтому одни комбинации переносятся легче, другие – сложнее. Важный момент: в случае стремительного распада опухолей развивается резкое ухудшение общего состояния "лизис синдром". Есть также понятие "индивидуальная непереносимость", то есть пациент может отреагировать на самый распространенный и не токсичный препарат (например, Карбоплатин), который обычно практически не вызывает побочных эффектов.

Если препарат сильный и эффективный, то волосы обязательно выпадут? А если волосы не выпали, значит, препарат не сильный?

Часто пациенты просят врачей: "Назначьте мне такую химию, чтобы волосы не выпали". Так подходить к подбору схемы нельзя. Алопецию (выпадение волос) вызывают только определенные группы средств: таксаны, антрациклины. Часто они прописаны как преферентные (в первую очередь рекомендованные). Не стоит это игнорировать и ради спасения волос использовать препараты с меньшей степенью доказательности.

Правда ли, что если назначена очень хорошая деинтоксикация (препараты защиты для печени, сердца и т. д.), то волосы не выпадут?

К сожалению, на сегодня нет лекарств, которые бы смогли воспрепятствовать выпадению волос. Есть очень невысокий процент пациентов, у которых этот эффект не проявляется (около 1%). В интернете можно прочитать об охлаждающем шлеме, решающим этот вопрос. Но на практике его результативность не наблюдалась. Через месяц после завершения лечения волосы начинают отрастать. Причем новые волосы более густые и жесткие, чем были, часто завитые. Со временем они обретают свою обычную структуру.

Что можно и чего нельзя есть во время химиотерапии?

Еда рекомендована разнообразная и калорийная. В рационе должны быть овощи и фрукты, мясо, крупы. То есть: белки, жиры и углеводы в достаточном количестве. Есть мнение, что пациенту полезно отказаться от любой еды, либо не есть мясо, не употреблять сахар, и тогда опухоль может уменьшиться. Можно найти разные диеты и режимы голодания, основанные на этой теории. Однако это не правда. Если в организм не будет поступать нормальная калорийная пища, то опухоль будет забирать из организма все самое необходимое для себя, еще больше ослабляя его.

Что касается ограничений в питании, то это жареная, копченая и жирная пища, поскольку пациенту нужно беречь печень, которая и без того испытывает большую нагрузку. Существует мнение, что больному нужно отказаться от сахара и молока, которые якобы провоцируют развитие раковых клеток. В стандартах лечения нет таких данных. Сахар употреблять можно, но в небольших количествах. Цельное молоко все же лучше заменить кисломолочными продуктами, которые лучше обрабатываются и усваиваются. Желательно обильное питье.

Какие побочные эффекты возникают во время курса химиотерапии?

Могут возникнуть аллергические реакции на основные препараты или сопроводительные. Такие реакции проявляются, как правило, во время капельницы или сразу после ее завершения. Если в анамнезе зафиксированы подобные случаи, то перед инфузией проводят специальные пробы.

Чаще всего возникают такие побочные эффекты, как общая слабость, тошнота и даже рвота, ломота в костях (как при гриппозном состоянии), повышение температуры, нейропатии (ощущение покалывания или онемения в руках и ногах), поносы или запоры, выпадение волос, боли. А еще нарушения, которые определяются лабораторным путем: анемии, лейкопении, повышения уровня трансаминаз, билирубина, мочевины и креатинина. Совсем не обязательно, что проявится все вышеперечисленное. Возможно только несколько эффектов.

Химиотерапевты тщательно за этим следят. Назначают профилактику и коррекцию.

Отличается ли лечение в Украине и за границей?

Отечественные врачи в своей практике руководствуются не только инструкциями ВОЗ, но и рекомендациями всемирных организаций (NCCN, ASCO, ESMO). Те препараты, схемы, режимы и дозировки, которые назначают врачи-онкологи в США или странах Европы, практически полностью совпадают с нашими. Исключение составляют лекарства, которые в Украине еще не зарегистрированы на данный момент и поэтому использоваться не могут. Но таких очень мало и показания к ним сильно ограничены.

Почему при консультации у разных онкологов может отличаться как общая тактика ведения пациента, так и назначаемые схемы?

В рекомендациях, которые мы используем, в преобладающем большинстве прописаны единые алгоритмы лечения. Но есть случаи, когда доктору предоставляется выбор. Например, в определенных ситуациях можно начинать лечить оперативным путем, а затем использовать химиотерапию, или наоборот. При первых стадиях заболевания может быть опция "наблюдение" или "химиотерапия". То же самое касается схем: возможно 3-4 варианта с одинаковой степенью доказательности. Все эти подходы правильные. И у каждого доктора будет свой подход.

Можно ли проводить химиотерапию дома?

Многие люди панически боятся лечиться в онкоцентрах и желают принимать лечение дома, но врачи категорически против этого. Химиотерапия – достаточно тяжелое и токсичное лечение. Медики делают все для того, чтобы в онкоцентрах оно проходило в максимально комфортных условиях. В случае возникновения нежелательного явления рядом будут и специалисты, и необходимое оборудование, и аптечка неотложной помощи, что значительно увеличивает шанс быстро устранить неприятное явление.

Можно ли принимать во время химиотерапии другие препараты?

Часто наряду с химиотерапией пациенты продолжают лечить свои хронические заболевания, например, сахарный диабет и гипертонию, которые требуют постоянного приема препаратов. Об этом нужно сообщить вашему доктору. Также стоит обсудить БАДы и народные средства.

Можно ли в период проведения химиотерапии заниматься какой-либо деятельностью?

Если человек во время проведения химиотерапии имеет силы и желание работать, готовить, заниматься домашними делами или хобби, – это прекрасно. Любимое занятие повышает настроение, придает сил и отвлекает от ненужных мыслей про болезнь. Единственное условие – не перегружать свой организм.

Здоровья всем, энергии и благополучия!

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