Почему алкоголь и антидепрессанты — самый вредный коктейль для вашего здоровья / © Credits

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Забота о психическом здоровье наконец стала частью нашей повседневной жизни и стала такой же привычной, как ежедневный уход за кожей или посещения косметолога. Прием антидепрессантов сегодня является абсолютно нормальным шагом на пути к восстановлению внутреннего баланса. Однако это лечение требует пересмотра некоторых привычек, и первая из них — культура употребления алкоголя. Издание Cleveland Clinic и психиатр, специалист по расстройствам, связанным с употреблением психоактивных веществ, доктор Дэвид Стрим рассказали, что на самом деле происходит внутри нашего организма, когда молекулы алкоголя «встречаются с терапией», и почему этот дуэт способен свести на нет месяцы работы над собой.

Алкоголь сводит на нет действие лекарств

Антидепрессанты действуют очень деликатно. Они шаг за шагом, мягко и постепенно изменяют химический баланс мозга, возвращают вам радость жизни и стабильность. Алкоголь действует совершенно иначе — грубо и разрушительно.

Он вызывает огромные изменения в работе мозга, объясняет доктор Стрим. Алкоголь похож на гигантское цунами, которое просто смывает тихий и спокойный ручеек прогресса, достигнутого с помощью антидепрессантов.

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Главный парадокс заключается в том, что по своей природе алкоголь — это депрессант. Он замедляет работу центральной нервной системы. Именно поэтому после первого глотка вы чувствуете расслабление, легкую сонливость и затуманенность суждений. Проблема в том, что депрессия действует на ваш мозг точно так же. Антидепрессанты призваны вывести вас из этого состояния, однако алкоголь просто нивелирует их действие.

Более того, в зависимости от количества выпитого, алкоголь продолжает влиять на химические процессы в мозге в течение нескольких дней после того, как вы поставили пустой бокал на стол. Даже когда похмелье прошло, ваш организм все еще вынужден заниматься «генеральной уборкой», вместо того чтобы восстанавливаться.

Иллюзия сладкого сна

Многие используют алкоголь в качестве быстрого снотворного. Действительно, после коктейля заснуть легче, ведь он действует как седативное средство, но доктор Стрим развеивает эту иллюзию. Когда люди говорят, что выпивают и засыпают, это правда. Однако обычно уже через несколько часов они просыпаются посреди ночи и больше не могут сомкнуть глаз.

Для человека, борющегося с депрессией, которая сама по себе часто вызывает бессонницу, качественный сон — лучшее лекарство. Алкоголь подавляет так называемую фазу быстрого сна (REM-сон), которая отвечает за регулирование нашего настроения, памяти и общей функции мозга. Когда вы лишаете свой мозг важных часов отдыха, вы автоматически затрудняете попытки лекарств нормализовать ваше состояние.

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Безопасные исключения

Степень опасности часто зависит от класса ваших препаратов, однако общее правило остается неизменным — следует соблюдать крайнюю осторожность.

Категорическое «нет» (ИМАО — ингибиторы моноаминоксидазы). Если вы принимаете ингибиторы моноаминоксидазы, хотя сейчас они используются реже из-за большого количества побочных эффектов, алкоголь для вас строго запрещен. Сочетание ИМАО со спиртным может вызвать внезапный, опасный для жизни скачок артериального давления.

Современные лекарства (СИОЗС — селективные ингибиторы обратного захвата серотонина). С популярными сегодня селективными ингибиторами реакция не такая сильная, но все равно вредная.

Доктор Стрим рекомендует полностью отказаться от алкоголя в течение первых 4–6 недель с начала приема нового лекарства. В этот период крайне важно понять, подходит ли вам этот препарат вообще, и не стоит «мутить воду» токсичными веществами.

Если этот этап пройден, один вечер с небольшим количеством алкоголя в месяц не нанесет катастрофического вреда. Однако регулярные еженедельные или ежедневные посиделки за бокалом точно создадут серьёзные проблемы и вернут депрессивные симптомы.

Если вы всё же решили выпить бокал вина на вечеринке, ни в коем случае не пропускайте приём лекарств. Антидепрессанты действуют только при условии накопительного, непрерывного ежедневного приёма. Пропуск дозы нанесет гораздо больший вред вашему душевному равновесию.

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Также помните, если вам трудно контролировать количество выпитого или сложно отказаться от алкоголя, не стесняйтесь обратиться за помощью к врачу, близким или в специализированные группы поддержки. Забота о себе — это не стыдно, а смело.

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