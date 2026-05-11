Почему аллергия с возрастом становится сильнее: врачи объяснили, что на самом деле происходит с организмом

Это не выдумки, врачи подтверждают, что сезонные аллергии могут появляться уже во взрослом возрасте, а их симптомы — становиться с годами сильнее. Издание Real Simple объяснило, почему это происходит, как меняется иммунная система после 30 лет и почему современный мир буквально делает сезон аллергии длиннее и агрессивнее.

Когда аллергия начинается в 30+

Многие люди убеждены, что если в детстве не было поллиноза или «сенной лихорадки», то аллергия уже не появится. На самом деле это миф.

По словам врача Кары Вады, аллергический ринит поражает примерно 10-30% взрослых, а в возрасте от 31 до 46 лет новые аллергии появляются примерно у 7% людей. И это случается значительно чаще, чем кажется на первый взгляд. Причина — в изменениях иммунной системы.

С возрастом организм постепенно теряет толерантность к определенным аллергенам. То, что годами не вызывало никакой реакции, вдруг начинает восприниматься как угроза. Именно поэтому во взрослом возрасте могут внезапно появиться сезонная аллергия на пыльцу, реакция на цветение деревьев, чувствительность к травам или раздражение слизистых.

Иногда симптомы даже отличаются от «классических». Кто-то начинает постоянно чихать, а кто-то чувствует першение в горле, заложенность носа, усталость, головную боль или давление в пазухах.

Почему организм начинает реагировать на пыльцу

Аллергия — это не только генетика, на нее влияет целый комплекс факторов.

Повторный контакт с пыльцой. Организм может годами накапливать чувствительность к аллергену. И в какой-то момент иммунная система начинает реагировать слишком активно. Это похоже на перегрузку, иммунитет просто перестает «терпеть» раздражитель.

Стресс, гормоны и изменения образа жизни. На появление аллергии могут влиять сильный стресс, беременность, перенесенные вирусные заболевания, изменения микробиома, нарушения метаболизма или переезд в новый климат или регион. Именно поэтому после переезда в другой город или страну люди нередко впервые сталкиваются с сезонной аллергией.

Загрязнение воздуха. И это один из главных факторов последних лет. Загрязнение воздуха повреждает слизистую носа и дыхательных путей, из-за чего аллергены легче проникают в организм. Более того, пыльца в сочетании с загрязненным воздухом становится еще более агрессивной.

Почему каждый год аллергия становится сильнее

Самое интересное то, что проблема не только в вашем организме. Окружающая среда тоже меняется и не в нашу пользу. Сезоны пыльцы стали длиннее и интенсивнее. Причина — климатические изменения и загрязнение воздуха.

Теплые зимы и ранняя весна означают, что растения начинают цвести раньше и дольше, а это автоматически продлевает сезон аллергии. Поэтому если вам кажется, что весной дышать стало труднее, это не преувеличение.

Ухудшение аллергии с возрастом

С одной стороны, с возрастом иммунная система меняется, поэтому определенные реакции могут усиливаться. Но интересно другое, после 65 лет аллергии часто, наоборот, ослабевают. Этот процесс называют иммуносенесценцией — естественным «старением» иммунной системы.

Однако сегодня симптомы могут становиться сильнее не из-за самого возраста, а из-за экологии, длительного сезона пыльцы, загрязнения воздуха, постоянной нагрузки на организм. То есть проблема не только внутри нас, но и в среде вокруг.

Если это не аллергия

Врач-аллерголог Миган Шепард объясняет, что часть взрослых, которые уверены, что имеют сезонную аллергию, на самом деле могут страдать от неаллергического ринита. Симптомы очень похожи:

заложенный нос

чихание

слизь в горле

дискомфорт в пазухах

Но причина — другая.

Аллергический ринит — это реакция иммунной системы на конкретный аллерген, например, пыльцу, пыльцу, шерсть животных или плесень.

Неаллергический ринит — иммунная реакция может быть вообще не связана с аллергенами. Его могут провоцировать резкие запахи, холодный воздух, изменения погоды, дым, загрязнения и гормональные изменения.

И с возрастом неаллергический ринит случается все чаще. Именно поэтому важно не ставить себе диагноз самостоятельно, а обратиться к аллергологу. Не стоит списывать симптомы только на «весеннюю простуду», если они повторяются ежегодно. Особенно если вы замечаете сезонную заложенность носа, зуд глаз, слезотечение, першение в горле, постоянное чихание, усталость без причины или проблемы со сном из-за заложенного носа.

Врач поможет определить, это аллергический или неаллергический ринит, какие именно аллергены вызывают реакцию и какое лечение будет эффективным.

Сезонные аллергии — одна из главных болезней современной жизни. Причины комплексные, такие как уменьшение контакта с природными бактериями, изменения питания, загрязнение воздуха, климатические изменения, постоянный стресс или урбанизация. Наш организм буквально живет в другой среде, чем несколько десятилетий назад. И иммунная система все чувствительнее на это реагирует.

Сезонные аллергии действительно могут появляться уже во взрослом возрасте, а современный мир только усиливает их симптомы. Главное — не игнорировать симптомы и не заниматься самодиагностикой. Иногда за «обычной аллергией» может стоять совсем другое состояние, которое требует другого подхода к лечению.

