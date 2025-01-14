Почему антибиотики не действуют — это важно знать

Большинство из нас хотя бы раз в жизни принимали антибиотики, а что если в следующий раз, когда вы попытаетесь это сделать, они не подействуют. Подобная ситуация может поставить жизнь под серьезную угрозу.

Бактерии – это важная часть нашей экосистемы и мы сосуществуем с множеством этих микроскопических существ. Они могут помогать нашей иммунной системе, способствовать метаболизму, но в то же время способны становиться причиной серьезных заболеваний, об этом рассказало издание Medical News Today.

Наш организм – это сложный симбиоз человеческих и бактериальных клеток, которых у нас примерно одинаковое количество. Однако бактерии бывают разными: некоторые из них в определенных обстоятельствах могут превращаться из друзей в врагов. Чтобы противостоять патогенным бактериям, с момента открытия антибиотиков в 1920-х годах человечество полагалось на эти препараты. Однако сейчас мы сталкиваемся с ростом стойкости бактерий к антибиотикам.

Ежегодно фиксируется большое количество случаев инфекций, вызванных резистентными к лекарству бактериями или грибками. Около 23 000 человек ежегодно умирают из-за неэффективности этих препаратов.

Почему же антибиотики перестают действовать? Ответ кроется в природном свойстве бактерий к мутациям.

Мутации: природное явление

Бактерии способны к мутациям ДНК. Это часть их природной эволюции, которая позволяет им адаптироваться к изменениям окружающей среды. Когда одна бактерия становится устойчивой к определенному препарату, она выживает даже тогда, когда все остальные погибают. В благоприятных условиях бактерия размножается и передает устойчивость своим потомкам, которые впоследствии могут стать доминантным видом.

Кроме того, бактерии могут передавать гены устойчивости другим микроорганизмам через горизонтальный перенос генов, также известный как "бактериальное размножение" ("bacterial sex"). Хотя этот процесс встречается редко, бактерии являются чрезвычайно подвижными существами, что позволяет им активно обмениваться генетическим материалом.

Как бактерии "обманывают" антибиотики

Ген, известный как mar, дает бактериям способность защищаться от действия таких препаратов, как фторхинолоны и доксициклин. Выявлены два неожиданных механизма, один из них защищает ДНК бактерий от разрушающего действия антибиотиков, а другой предотвращает проникновение препарата внутрь клетки.

Механизмы резистентности встречаются у многих видов микробов.

Угроза глобального масштаба

Устойчивость к антибиотикам может стать одной из самых больших угроз современному здоровью, продовольственной безопасности и развитию. Проблема состоит в чрезмерном и недостаточном использовании антибиотиков. Это включает как необоснованное назначение препаратов, так и несоблюдение курса лечения пациентами.

Необходимо не заниматься самолечением, а искать советы квалифицированного медицинского работника перед приемом антибиотиков. Каждый из нас может сыграть свою роль в борьбе со стойкостью к лекарству. Для этого следует ответственно относиться к лечению и избегать самолечения.

Проблема стойкости к антибиотикам является сигналом тревоги для всего мира. Важно понимать, что каждый наш выбор влияет на будущее. Будьте внимательны к своему здоровью, консультируйтесь с врачами и соблюдайте назначенное лечение.

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