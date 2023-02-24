Почему болят глаза: офтальмолог призвал не игнорировать тревожные симптомы

Боль в глазу — тревожный сигнал. Она может быть острой, колючей или тупой, постоянной или спорадической, быть единственной жалобой или в комплексе с другими.

Иногда причины боли в глазу очевидны, опаснее же, когда их способен обнаружить только врач. Так что игнорировать боль не стоит, иначе это может привести к серьезным последствиям, неотвратимым изменениям в глазу, значительному снижению или вообще потере зрения. Итак, поговорим сегодня о том, как не упустить начало болезни.

На часто задаваемые вопросы пациентов отвечает офтальмолог, врач высшей категории всеукраинской сети медцентров "Новый Зрение" Татьяна Костюк.

Причины боли в глазу

Причин боли может быть несколько.

Воспалительные заболевания. Они могут касаться как непосредственно глаза, так и век. К болезням глаза, сопровождающимся болью, можно отнести конъюнктивит (воспаление конъюнктивы), кератит (роговицы), увеит (сосудистой оболочки). К воспалениям век – блефарит (поражение краев век), халязион, ячмень (сальных желез).

Значительное повышение внутриглазного давления при остром приступе глаукомы. Об этом опасном состоянии подробнее чуть ниже.

Травмы глаз или попадание в глаз постороннего тела и возникновение эрозии роговицы. Тогда пациент жалуется на боль, слезотечение, светобоязнь. С помощью аппаратуры офтальмолог определит локализацию проблемы, закапает анестетик и удалит инородное тело из роговицы.

От ультрафиолетовых лучей. Частая жалоба поклонников солярия или людей, занимающихся сваркой. Нередко эта проблема возникает у тех, кто долго находился на сильном солнце или среди снега в солнечную погоду. Обычно боли от УФ-лучей появляются не сразу, а через 6-8 часов. Так, если днем вы изрядно покатались на лыжах без очков, вполне возможно, что боль в глазах догонит вас ночью.

От линз. Причин здесь несколько: неправильно подобранные линзы, несовместимость глаза с материалом изделия, несоблюдение гигиены, превышение срока ношения. Обычно травмируется роговица, возникает воспаление разного генеза.

В случае аллергической реакции, когда боль сопровождает и такие симптомы, как слезотечение, зуд, иногда насморк. В этом случае врач может диагностировать аллергический конъюнктивит и прописать не только капли, но комплексное лечение.

Синдром сухого глаза из-за недостаточной выработки слезной жидкости. Причины заболевания разные – от нарушения работы мейбомиевых желез до плохой экологии, несоблюдения гигиены зрения или хронических заболеваний.

Из-за зрительного перенапряжения – очень частый симптом. Возникает в результате длительной работы с гаджетами или работы в плохо освещенных помещениях.

Часто задаваемые вопросы пациентов

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1. Что делать, когда боли сопровождаются покраснением глаза или понижением зрения? Ответ лежит на поверхности: срочно обратиться к врачу. Только специалист разберется в причинах возникновения боли и назначит адекватное лечение, а в случае необходимости - специфические исследования.

2. Как поступить, если боль в глазу возникла внезапно? Я обычно советую принять что-то обезболивающее, чтобы снять первые симптомы, и как можно скорее попасть к офтальмологу. Почему? Есть опасные состояния, когда потерянное время может привести к потере зрения. К примеру, в случае острого приступа глаукомы.

3. Как можно предотвратить острый приступ глаукомы? Это состояние, когда резко повышается внутриглазное давление. Его можно предупредить, если своевременно в профилактических целях посещать офтальмолога. Так вы будете знать свою склонность к подобным явлениям.

От чего зависит риск приступа острой глаукомы

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Риск приступа острой глаукомы зависит в основном от особенностей анатомического строения глаза. Угол передней камеры, откуда должна вытекать жидкость, может пережиматься корнем радужки, поэтому ей некуда деваться. Вот тогда давление резко увеличивается.

Лечение острого приступа глаукомы сводится к тому, чтобы максимально открыть угол передней камеры. Не всегда удается достичь этого каплями, тогда делаются лазерные или хирургические манипуляции.

Как предупредить острое развитие глаукомы

Однако острый приступ глаукомы можно предотвратить. В нашей клинике, например, независимо от состояния глаза и диагноза, мы обязательно осматриваем пациента на специальном оборудовании, которое позволяет оценить анатомическое строение угла передней камеры. Если он достаточно узок или вообще закрыт, мы предупреждаем человека о возможном остром развитии глаукомы и предлагаем лечение. Например, с помощью лазера в радужке делается отверстие – тогда угол не будет закрываться: жидкость будет проходить не только через зрачок, но и через это отверстие.

Кто наиболее уязвим к приступу глаукомы

Люди с большой степенью дальнозоркости, поэтому им обязательно нужно проходить исследования на спецоборудовании.

Живите без боли, предотвращайте болезни глаз, лечитесь у профессионалов и не пренебрегайте профосмотрами у офтальмолога.

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