Почему чешется кожа головы / © Credits

Еще вчера все было нормально, а сегодня вы ловите себя на том, что постоянно чешете голову, без причины и объяснений. Издание Women’s Health рассказало, что в большинстве случаев это нормальная реакция кожи. Часто причина — перхоть, грибок или косметика, которая вам не подходит. Однако иногда зуд может сигнализировать о более серьезных проблемах, таких как аллергии, аутоиммунные состояния или даже предраковые изменения. И главное правило здесь простое, чем больше вы чешете, тем хуже становится. Зуд запускает замкнутый круг раздражения, который только усугубляет проблему.

Перхоть

Классика, с которой сталкивался почти каждый.

Как выглядит: белые хлопья и зуд по всей голове

Почему возникает: жирная кожа, накопление средств или грибок

Что поможет: шампуни с цинком или салициловой кислотой, тщательное очищение именно кожу головы.

Аллергия на косметику

Иногда проблема буквально в вашем шампуне.

Симптомы: зуд, сухость или жирность

Причина : ароматизаторы или пропиленгликоль

Решение: сделать паузу в использовании средств и перейти на деликатные формулы без отдушек.

Кстати, даже горячая укладка может пересушивать кожу.

Псориаз

Не просто косметическая проблема, а аутоиммунное состояние.

Признаки : плотные чешуйчатые бляшки и локальный зуд

Триггеры : стресс, холод, инфекции

Что делать: специальные шампуни, например, с дегтем, и лечение под контролем врача.

Предраковые изменения (актинический кератоз)

Редкое заболевание, но его важно не пропустить.

Как выглядит: красные и шершавые пятна

Причина : длительное пребывание на солнце

Важно: около 10% могут перерасти в рак, поэтому необходимо обязательно обратиться к дерматологу.

Крапивница

Внезапная и очень неприятная проблема.

Симптомы : красные воспалительные участки и зуд

Причина : аллергия

Что поможет: использование антигистаминных препаратов, но только по рекомендации врача.

Вши

Не только «детская» проблема.

Признаки : постоянный зуд и яйца на волосах

Причина : контакт или общие вещи с тем, у кого они уже есть

Решение: специальные лечебные шампуни.

Короста

Появляется редко, но имеет очень интенсивное течение.

Симптом : сильный и почти невыносимый зуд

Причина : микроскопические клещи

Что делать: только лечение под наблюдением врача.

Стригущий лишай

Грибковая инфекция, которую легко подхватить.

Признаки : чешуйчатые или круглые пятна

Причина : контакт с зараженным человеком или даже домашним любимцем

Лечение: противогрибковые средства, иногда препараты необходимо принимать внутрь, однако только под наблюдением врача.

Атопический дерматит

Часто имеет «семейный» характер.

Симптомы : зуд и покраснение

Особенность : проявляется также на других участках тела

Что поможет: мягкий уход, краткосрочный теплый душ и увлажнение.

Нервные причины

Когда проблема не видна, но она есть.

Признаки : зуд без высыпаний

Причина : реакция нервной системы, которая часто связана со стрессом

Что делать: консультация врача, иногда работа с психологом.

Себорейный дерматит

Более серьезная форма перхоти.

Симптомы : покраснение, воспаление и шелушение

Триггеры : стресс, гормоны и нерегулярное мытье

Решение: противогрибковые шампуни, например, с циклопироксом.

Аутоиммунные заболевания

Иногда зуд — лишь верхушка айсберга.

Признаки : зуд, покраснение и выпадение волос

Возможная причина : волчанка или другие аутоиммунные состояния

Что делать: обязательная диагностика у дерматолога.

Домашний уход

Если причина несерьезная, помогут простые вещи, например, сделайте паузу в использовании стайлинговых средств, выбирайте средства без ароматизаторов и дайте коже «подышать».

Один из проверенных способов — коллоидная овсяная мука. Она создаёт защитный слой, уменьшает сухость и успокаивает кожу. А ещё иногда помогают даже простые вещи, например натуральные масла для увлажнения.

Зуд кожи головы — не приговор и не всегда проблема, однако это сигнал, который не стоит игнорировать. Если симптомы не проходят, усиливаются или сопровождаются покраснением, болью или выпадением волос, не откладывайте визит к дерматологу. Настоящий уход за собой — не только о красивых волосах, но и о внимательности к собственному телу и его сигналам.