Почему чешется кожа головы — 12 причин которые не стоит игнорировать
Зуд кожи головы — мелочь, которая способна испортить день, настроение и даже самооценку. Но за этим «невинным» симптомом может стоять что угодно, от банальной перхоти до более серьезных состояний, требующих внимания врача.
Еще вчера все было нормально, а сегодня вы ловите себя на том, что постоянно чешете голову, без причины и объяснений. Издание Women’s Health рассказало, что в большинстве случаев это нормальная реакция кожи. Часто причина — перхоть, грибок или косметика, которая вам не подходит. Однако иногда зуд может сигнализировать о более серьезных проблемах, таких как аллергии, аутоиммунные состояния или даже предраковые изменения. И главное правило здесь простое, чем больше вы чешете, тем хуже становится. Зуд запускает замкнутый круг раздражения, который только усугубляет проблему.
Перхоть
Классика, с которой сталкивался почти каждый.
Как выглядит: белые хлопья и зуд по всей голове
Почему возникает: жирная кожа, накопление средств или грибок
Что поможет: шампуни с цинком или салициловой кислотой, тщательное очищение именно кожу головы.
Аллергия на косметику
Иногда проблема буквально в вашем шампуне.
Симптомы: зуд, сухость или жирность
Причина: ароматизаторы или пропиленгликоль
Решение: сделать паузу в использовании средств и перейти на деликатные формулы без отдушек.
Кстати, даже горячая укладка может пересушивать кожу.
Псориаз
Не просто косметическая проблема, а аутоиммунное состояние.
Признаки: плотные чешуйчатые бляшки и локальный зуд
Триггеры: стресс, холод, инфекции
Что делать: специальные шампуни, например, с дегтем, и лечение под контролем врача.
Предраковые изменения (актинический кератоз)
Редкое заболевание, но его важно не пропустить.
Как выглядит: красные и шершавые пятна
Причина: длительное пребывание на солнце
Важно: около 10% могут перерасти в рак, поэтому необходимо обязательно обратиться к дерматологу.
Крапивница
Внезапная и очень неприятная проблема.
Симптомы: красные воспалительные участки и зуд
Причина: аллергия
Что поможет: использование антигистаминных препаратов, но только по рекомендации врача.
Вши
Не только «детская» проблема.
Признаки: постоянный зуд и яйца на волосах
Причина: контакт или общие вещи с тем, у кого они уже есть
Решение: специальные лечебные шампуни.
Короста
Появляется редко, но имеет очень интенсивное течение.
Симптом: сильный и почти невыносимый зуд
Причина: микроскопические клещи
Что делать: только лечение под наблюдением врача.
Стригущий лишай
Грибковая инфекция, которую легко подхватить.
Признаки: чешуйчатые или круглые пятна
Причина: контакт с зараженным человеком или даже домашним любимцем
Лечение: противогрибковые средства, иногда препараты необходимо принимать внутрь, однако только под наблюдением врача.
Атопический дерматит
Часто имеет «семейный» характер.
Симптомы: зуд и покраснение
Особенность: проявляется также на других участках тела
Что поможет: мягкий уход, краткосрочный теплый душ и увлажнение.
Нервные причины
Когда проблема не видна, но она есть.
Признаки: зуд без высыпаний
Причина: реакция нервной системы, которая часто связана со стрессом
Что делать: консультация врача, иногда работа с психологом.
Себорейный дерматит
Более серьезная форма перхоти.
Симптомы: покраснение, воспаление и шелушение
Триггеры: стресс, гормоны и нерегулярное мытье
Решение: противогрибковые шампуни, например, с циклопироксом.
Аутоиммунные заболевания
Иногда зуд — лишь верхушка айсберга.
Признаки: зуд, покраснение и выпадение волос
Возможная причина: волчанка или другие аутоиммунные состояния
Что делать: обязательная диагностика у дерматолога.
Домашний уход
Если причина несерьезная, помогут простые вещи, например, сделайте паузу в использовании стайлинговых средств, выбирайте средства без ароматизаторов и дайте коже «подышать».
Один из проверенных способов — коллоидная овсяная мука. Она создаёт защитный слой, уменьшает сухость и успокаивает кожу. А ещё иногда помогают даже простые вещи, например натуральные масла для увлажнения.
Зуд кожи головы — не приговор и не всегда проблема, однако это сигнал, который не стоит игнорировать. Если симптомы не проходят, усиливаются или сопровождаются покраснением, болью или выпадением волос, не откладывайте визит к дерматологу. Настоящий уход за собой — не только о красивых волосах, но и о внимательности к собственному телу и его сигналам.