Почему чтение полезно для здоровья: четыре неожиданных плюса

Каждый из нас хоть раз в неделю думает о том, что хотел бы читать больше, но на это просто не хватает времени. Устраиваясь перед телевизором или компьютером для просмотра сериала или шоу или листая ленту новостей, мы время от времени испытываем чувство вины, ведь это время можно было бы посветить чтению.

В просмотре сериалов, потреблении контента развлекательного характера и общении в соцсетях нет ничего плохого — иногда вашему мозгу нужен перерыв в конце долгого дня. Но оказывается, что, если уделить хотя бы немного этого времени на чтение, можно принести много пользы своему здоровью.

Издание Womans World собрало все, что вам нужно знать о преимуществах чтения, и рассказало о том, как сделать чтение книг привычкой.

Почему читать полезно

Чтение может помогает узнать что-то новое, развивает воображение и укрепляет внимание. Но не только. Оказывается, чтение дает еще четыре совершенно неожиданных преимущества.

Чтение борется с болезнью Альцгеймера и деменцией

По мере того, как мы стареем и переживаем гормональные изменения, такие как менопауза, память может начать ухудшаться. Чтение может помочь замедлить этот процесс. Исследование, проведенное в 2013 году, показало, что у тех, кто регулярно читал во взрослой жизни, возрастная потеря памяти и деменция замедлялись на 32 процента.

Другое исследование показало, что чем больше участников занималось чтением в возрасте от 20 до 60 лет, тем меньше у них было шансов заболеть болезнью Альцгеймера, доказывая, что в любое время можно начать читать и получить пользу от чтения для мозга.

Чтение снижает кровяное давление.

Независимо от того, является ли ваше высокое кровяное давление результатом стресса или генетики, его контроль помогает защитить от множества проблем со здоровьем. Исследование ученых из Нью-Джерси показало, что чтение в течение 30 минут значительно снижает кровяное давление и острый стресс. Другое исследование, проведенное в Великобритании, показало, что чтение снижает уровень стресса у участников на 68 процентов, что более эффективно, чем прогулка, чаепитие или прослушивание музыки. Испытуемым нужно было читать молча в течение всего шести минут, чтобы замедлить частоту сердечных сокращений и снять напряжение в мышцах. Это означает, что для здоровья достаточно читать совсем недолго, но лучше это делать регулярно.

Чтение улучшает режим сна

Хороший ночной сон может сильно повлиять на ваше самочувствие. Исследования показывают, что у многих женщин, особенно в период менопаузы, возникают проблемы с засыпанием, что может вызвать стресс, депрессию и тревогу. Но чтение перед сном может помочь преодолеть эти проблемы. Бразильское исследование показало, что чтение перед сном успокаивает мысли, помогая заснуть, а исследование, проведенное в Великобритании, показало, что у тех, кто читает в постели, качество сна лучше, чем у тех, кто не читает в постели. Итак, если вы не можете заснуть, возьмите книгу

Чтение повышает общее самочувствие

Чтение может помочь вам жить лучше и дольше. Чтение помогает развить эмпатию и бороться с одиночеством, что способствует ощущению счастья и большей социальной вовлеченности. Также утверждается, что любители чтения лучше справляются с трудностями и имеют более высокую самооценку. Исследование, проведенное в Йельском университете, даже показало, что читатели живут в среднем на четыре месяца дольше, чем те, кто не читает.

Как приучить себя читать больше

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Поскольку чтение требует сосредоточенности, времени и тишины, находить время для него может быть довольно сложно. Вот несколько советов, которые могут помочь:

Аудиокниги считаются чтением . Самое приятное в аудиокнигах - то, что вы можете слушать их, пока занимаетесь домашними делами, тренируетесь, едете на работу или готовите.

. Самое приятное в аудиокнигах - то, что вы можете слушать их, пока занимаетесь домашними делами, тренируетесь, едете на работу или готовите. Не заканчивайте читать книгу, которая вам не нравится. Если вам не нравится книга, бросайте ее. Не превращайте чтение из удовольствия в рутину.

Если вам не нравится книга, бросайте ее. Не превращайте чтение из удовольствия в рутину. Попробуйте поэзию. Поэзию можно читать в перерывах между романами. Она обычно значительно короче, а значит, не займет у вас много времени. Поэзия может заставить вас посмотреть на привычные вещи по-новому.

Поэзию можно читать в перерывах между романами. Она обычно значительно короче, а значит, не займет у вас много времени. Поэзия может заставить вас посмотреть на привычные вещи по-новому. Смешивайте жанры. Читайте за пределами вашей зоны комфорта. Ваша следующая любимая книга может быть в жанре, который вы никогда раньше не пробовали читать, а расширение кругозора — это простой способ узнать больше о своих предпочтениях.

Читайте за пределами вашей зоны комфорта. Ваша следующая любимая книга может быть в жанре, который вы никогда раньше не пробовали читать, а расширение кругозора — это простой способ узнать больше о своих предпочтениях. Создайте книжный клуб. Чтение книги в группе полезно и добавляет элемент веселья и социализации. Делитесь своими мыслями и слушайте реакцию других на книгу.

Чтение книги в группе полезно и добавляет элемент веселья и социализации. Делитесь своими мыслями и слушайте реакцию других на книгу. Удовлетворяйте свои интересы. Читайте то, что вам нравится, и не беспокойтесь о чужом мнении.

Читайте то, что вам нравится, и не беспокойтесь о чужом мнении. Создайте уголок для чтения. Создание уютного пространства со всеми удобствами на расстоянии вытянутой руки может мотивировать вас читать больше. Найдите в доме место, где вам будет комфортно, и вас ничто не будет отвлекать.

Как выбрать книгу для чтения

В наше время нам доступно такое количество бумажных и электронных книг, что сориентироваться, особенно если вы новичок или до этого момента читали в основном классическую литературу, в этом книжном море будет довольно сложно. Вот несколько советов для тех, кто только собирается открыть для себя мир литературы.

Доверьтесь выбору профессионалов. Ознакомьтесь со списками лучших книг, например, с бестселлерами The New York Times, многие из них переведены на украинский. Если вы хотите почитать украинских авторов, то стоит поискать что-то из списка "Книга року BBC".

Ознакомьтесь со списками лучших книг, например, с бестселлерами The New York Times, многие из них переведены на украинский. Если вы хотите почитать украинских авторов, то стоит поискать что-то из списка "Книга року BBC". Следите за публикациями книжных обзоров. Многие издания делают актуальные тематические подборки книг, как, например, эта - "Пять новых книг, которые помогут пережить эту осень", среди них вы сможете найти что-то для себя.

Многие издания делают актуальные тематические подборки книг, как, например, эта - "Пять новых книг, которые помогут пережить эту осень", среди них вы сможете найти что-то для себя. Следите за опытными читателями. Также можно подписаться на публикации блогеров, которые увлекаются чтением, они обычно рецензируют и рекомендуют книги, часто в интерактивных, симпатичных и эстетически приятных постах и ​​видео. Выбрать книгу для себя после подробной рецензии вам будет намного легче.

Также можно подписаться на публикации блогеров, которые увлекаются чтением, они обычно рецензируют и рекомендуют книги, часто в интерактивных, симпатичных и эстетически приятных постах и ​​видео. Выбрать книгу для себя после подробной рецензии вам будет намного легче. Подпишитесь на тематическое сообщество. Сообщество читателей в социальных сетях даст вам возможность получить не только рекомендации, но и ознакомиться с мнениями большого количества читателей и поделиться своим. Это может стимулировать вас читать еще больше.

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