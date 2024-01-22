Почему глаза слезятся на морозе и как это исправить

Зима приносит много дискомфорта. Нам приходится надевать на себя много одежды, которая делает нас неповоротливыми, внимательно смотреть под ноги, чтобы не поскользнуться и втирать глаза, которые слезиться на морозе.

Если вы заметили, что ваши глаза начинают слезиться, как только вы выходите на улицу, вы не одиноки.

Эксперты рассказали DailyMail.com, что слезотечение зимой — это совершенно нормально, и ряд простых средств могут облегчить его.

Почему зимой слезиться глаза

Общеизвестно, что холодный воздух сушит кожу из-за недостатка влаги в атмосфере. Это приводит к обезвоживанию тканей, в результате чего кожа трескается и шелушится.

Зимний холод оказывает аналогичное воздействие на ваши глаза. Доктор Майкл Бруско, офтальмолог из Brusco Vision считает, что причина, по которой наши глаза так сильно слезятся, когда на улице холодно, заключается в том, что наши глаза высыхают.

Зачем нужны слезы

Когда вы выходите на улицу, холодный воздух лишает глаза влаги, а это означает, что слезные протоки с трудом производят достаточное количество слез. Слезы необходимы не только для того, чтобы хорошо поплакать, но и для того, чтобы глаза были влажными и гладкими, а также для ясного зрения. Кроме того, слезы образуют защитную оболочку над самым внешним слоем глаза, роговицей, для защиты от вредных загрязнений, таких как грязь и пыль.

Как холодный воздух воздействует на глаза

Холодный воздух настолько сухой, что может привести к испарению увлажняющей слезной пленки глаза. Это вызывает чрезмерную реакцию глаз, известную как слезный рефлекс. Сигналы, передаваемые между нервами в задней части глаза и мозгом, вызывают выработку избыточного количества слез, чтобы компенсировать сухость. Когда очень холодно и ветрено, этот рефлекс срабатывает сверхурочно, и может возникнуть чрезмерное слезотечение, говорит доктор Бруско.

Что еще заставляет глаза слезиться

Кремы и увлажняющие средства, нанесенные на область вокруг глаз (как это делают многие, чтобы успокоить сухую кожу зимой, также могут вызвать слезотечение. Кремы, раздражающие нежную кожу вокруг глаз, могут вызвать воспалительную реакцию, вызывающую слезотечение.

Кто в группе риска

Некоторые более склонны к синдрому сухого глаза, чем другие. Например, доктор Бруско сказал, что у людей, которые весь день работают перед экраном компьютера, слезная пленка над глазами тоньше или хуже по качеству, потому что их глаза слишком напряжены.

Это сделает слезную пленку тоньше, и когда они выйдут на улицу, сухому холодному воздуху не потребуется много времени, чтобы вызвать слезы, утверждает доктор.

Кроме того, макияж и другие раздражители могут закупоривать железы на веках, называемые мейбомиевыми железами, которые могут изнашивать слезную пленку.

Однако, по словам доктора Бруско, слезотечение зимой, как правило, безвредно.

Но, если симптомы сохраняются в течение длительного периода времени, лучше всего обратиться к окулисту. Прогрессирующая сухость глаз может повредить переднюю поверхность глаза и ухудшить зрение, поэтому важно пройти обследование.

Как уменьшить сухость глаз

Доктор Юнна Рапопорт, офтальмолог из Manhattan Eye, предлагает использовать искусственные слезы без консервантов для повторного увлажнения глаз.

Она также рекомендовала прикладывать к глазам теплый компресс на несколько минут. Это обеспечивает влажность и тепло, которые уменьшают сухость глаз и могут предотвратить чрезмерное слезоотделение.

Ношение солнцезащитных очков на улице в качестве барьера для защиты глаз от суровых условий окружающей среды может быть также эффективным решением.

А соблюдение гидратации сохраняет глаза влажными и снижает риск их воспаления.

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