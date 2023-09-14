Почему голос меняется с возрастом и как сохранить его молодое звучание

С возрастом наше тело меняется. Изменениям подверженны все органы и системы: от т толщины наших волос до силы пальцев ног. С годами меняется и звучание нашего голоса.

Сила и тембр вашего голоса меняются с возрастом. Чаще всего эти изменения совершенно естественны, но иногда могут быть поводом для беспокойства.

О том, на что обратить внимание и как замедлить прогрессирование старения голоса пишет WomansWorld.

Почему голос меняется с возрастом

Согласно исследованию Университета Юты, изменения голоса являются одним из наиболее недооцененных признаков старения, однако до 47% людей все же замечают, что их голоса меняются с годами.

По словам Лесли Чайлдс, доктора медицинских наук, доцента кафедры ларингологии, нейроларингологии и профессионального голоса Юго-Западного университета Юта, с возрастом происходят физиологические изменения, которые затрагивают все три голосовые подсистемы: гортань или голосовой аппарат, голосовые связки, и дыхательный механизм.

Наиболее очевидные изменения происходят в самих голосовых связках. Женские голосовые связки со временем обычно становятся толще, тогда как мужские голосовые связки обычно становятся тоньше.

Эти трансформации в голосовых связках вызывают изменения в звуках, которые они способны издавать. Голосовые связки генерируют звук, когда воздух из легких заставляет их вибрировать подобно колокольчикам. Когда более тонкие связки вибрируют друг о друга, они издают другой звук, чем более толстые. Изменения в нашем дыхательном механизме и потеря общей эластичности тканей также со временем влияют на качество голоса, и на нашу способность его контролировать.

Какие изменения происходят со старением голоса

Первые изменения звучание голоса некоторые люди начинают замечать уже в возрасте примерно 50 лет, другие же сохраняют свой юношеский тембр до 80 лет. У женщин с возрастом голоса обычно звучат глубже. Часто это происходит из-за утолщения голосовых связок, из-за чего звук становится более низким. Особенно поющие женщины могут заметить, что их диапазон высоты звука со временем смещается в более низкий регистр.

У мужчин обычно происходит обратное. Изменения в мужских голосах обычно более выражены и очевидны, поскольку со временем мужские голоса обычно звучат слабее и выше. Часто мужчины в возрасте 60 или 70 лет жалуются, что их голос больше не звучит так авторитетно, как раньше. Другие распространенные признаки старения голоса включают снижение громкости или выносливости голоса, слабый или хриплый голос, а также голосовое дрожание или дрожащие звуки.

Как вокальная гигиена помогает избежать старения голоса

Улучшение вокальной гигиены играет важную роль в сохранении молодости вашего голоса. Голосовые связки могут страдать от недостатка воды, неправильного питания или кислотного рефлекса, также им может вредить систематическое покашливание, вызванное постназальным затеканием.

Пейте больше воды

Употребление достаточного количества воды в течение дня обеспечивает смазку гортани и голосовых связок, обеспечивая им полный диапазон вибраций. Он также поддерживает влажность во рту и горле, устраняя першение и скрипучесть.

Остановите изжогу

Диета, богатая кислыми продуктами, такими как томатные соусы, цитрусовые, жареная пища и обработанные закуски, может спровоцировать кислотный рефлюкс. Это происходит, когда раздражающая желудочная кислота попадает в пищевод или горло, что может вызвать утомление голоса и изменение качества голоса. Важно отметить, что именно кислотный рефлюкс может способствовать старению голоса, а не сами продукты. Поэтому, если эти продукты не вызывают у вас рефлюкса, нет необходимости сокращать их употребление.

Но если вы испытываете кислотный рефлюкс и не хотите отказываться от любимой еды, чтобы защитить свой голос, вам стоит обратиться к врачу и подобрать правильную стратегию борьбы с этим явлением.

Пересмотрите метод очистки горла

Попытка избавиться от охриплости голоса с помощью кашля, чаще всего, только ухудшает ситуацию. Хроническое откашливание может быть признаком основной проблемы с голосом, например, поражения голосовых связок (доброкачественные новообразования на голосовых связках) или хронического постназального затекания (постоянного стекания слизи по задней стенке глотки). Хотя большинство симптомов старения голоса связаны с изменениями в мышцах, окружающих голосовой аппарат и голосовых связках, постназальный затек также может способствовать охриплости голоса или хриплости. А учитывая, что с возрастом это состояние ухудшается, вполне вероятно, что это играет роль.

Если вы страдаете от постназального затекания или ваше покашливание вызвано чем-то другим, вам стоит обратиться к врачу, чтобы устранить эту проблему.

Мычите и завывайте как сирена

Для профилактики дрожания голоса ученные из Корейского общества ларингологии, фониатрии и логопедии, рекомендуют упражнение, которое растягивают и укрепляют голосовые связки. Сделайте глубокий вдох и начните тихое мычание, чувствуя, как звук резонирует с вашим носом и лицом. Затем плавно переходите на высокий тон и обратно на низкий, затем снова вверх, как сирена. Сосредоточьтесь на контроле над своим голосом, повторяя это упражнение в течение 5 минут ежедневно, делая вдохи всякий раз, когда ваши легкие естественным образом опустошаются.

Тренируйте легкие

Функция легких ослабевает до 2% в год после 25 лет, что может повлиять на вашу способность, например, повышать голос в шумной комнате. Но вы можете замедлить этот процесс, если будете тренировать свои легкие с помощью упражнений, дыхательных гимнастик и специальных приспособлений для тренировки легких. Перед началом тренировок проконсультируйтесь с врачом и тренером, который поможет вам подобрать одну из методик, которая вам подойдет.

Когда стоит обратиться к врачу по поводу изменения звучания голова

Возрастные изменения голоса являются нормальными и распространенными явлениями, но есть некоторые симптомы, которые требуют обращения к специалисту. Изменения в речи, артикуляции и/или функции глотания, которые сопровождают изменения в звучании голоса, должны стать причиной обращения к специалисту, например, к ларингологу. Это могут быть признаки неврологического расстройства, такого как рассеянный склероз или болезнь Паркинсона, потеря слуха, проблемы с зубами, инсульт, мигрень или другая основная проблема. Ларинголог или врач, специализирующийся на гортани, может обследовать вашу голосовую систему, чтобы определить, происходят ли изменения именно там или же дело может быть в чем-то другом.

Также, кроме профилактики и вокальной гигиены существуют варианты лечения старения голосовых связок, а также тремора голосового аппарата. Этими вопросами занимается ларинголог. Даже естественные изменения, которые происходят с течением времени, могут быть устранены и вылечены ларингологом. Если ваш голос важен в вашей профессиональной жизни или вы просто хотите выглядеть моложе в повседневной жизни, в современной медицине есть средства, которые могут вам помочь.

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