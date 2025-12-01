Почему грипп опаснее для пожилых людей и как защитить себя в этом сезоне / © Credits

Иммунная система с возрастом ослабевает, поэтому даже легкая, на первый взгляд, инфекция способна перерасти в пневмонию или привести к госпитализации. Но есть хорошая новость, ведь современная профилактика позволяет существенно уменьшить риски, об этом рассказало издание Tallahassee Memorial HealthCare. Медики напоминают, что осведомленность — это первый шаг к защите.

Люди в возрасте 65+ лет составляют большинство пациентов, которые попадают в больницу с гриппом. Причина проста, иммунитет с возрастом уже не такой активный, а хронические заболевания, частые спутники старшего возраста, только усугубляют проблему. Грипп особенно опасен для пожилых людей, потому что он часто осложняет течение уже имеющихся болезней. Среди самых распространенных осложнений:

пневмония,

обострение хронических болезней (сердечно-сосудистых, диабета, астмы),

обезвоживание,

бактериальные инфекции,

риски из-за высокой температуры и сильной слабости.

Даже несколько дней лихорадки могут серьезно повлиять на человека с ограниченной подвижностью или сердечными заболеваниями.

Симптомы гриппа у пожилых

В отличие от молодежи, которая обычно испытывает резкое повышение температуры, озноб и ломоту в теле, у пожилых людей симптомы могут быть значительно мягче. Стоит обратить внимание на:

внезапную слабость;

потерю аппетита;

головокружение или дезориентацию;

стойкий кашель или боль в горле.

Такие «неяркие» симптомы часто становятся причиной позднего обращения к врачу. Но ранняя медицинская помощь может существенно уменьшить риск госпитализации.

Вакцинация

Ежегодно эксперты обновляют вакцину от гриппа, адаптируют ее к актуальным штаммам. И для людей 65+ лет существуют усиленные или высокодозовые вакцины, которые формируют более сильный иммунный ответ.

Важно вакцинироваться каждый год.

Полное защитное действие формируется в течение двух недель.

Даже в разгар сезона делать прививки не поздно.

Пик активности заболеваемости приходится на декабрь — февраль, но случаи бывают до самой весны.

Что делать, если грипп уже начался

Если человек старшего возраста почувствовал первые симптомы, важно обратиться к врачу как можно быстрее. Антивирусные препараты эффективны в первые 48 часов. Рекомендовано:

пить больше воды;

соблюдать постельный режим;

принимать жаропонижающие средства только после консультации с врачом, особенно при хронических заболеваниях;

при необходимости — обратиться в ближайший центр неотложной помощи.

Советы

Если вы заботитесь о старших родственниках или работаете с ними, эти шаги помогут уменьшить риски:

следите за тем, чтобы человек достаточно пил и отдыхал;

регулярно дезинфицируйте поверхности;

внимательно наблюдайте за симптомами — удушье, сильная сонливость или внезапная путаница могут быть сигналами для немедленного обращения к врачу;

обеспечьте вакцинацию всей семьи;

мойте руки и носите маску, если кто-то в доме болеет.

Уход за старшими — это не только забота, но и профилактика, которая работает на опережение.

Ежегодная прививка от гриппа — это акт заботы о себе и своих близких. Она уменьшает риск тяжелого течения болезни, защищает уязвимые группы и помогает избежать осложнений, которые могут быть опасными для жизни.

Грипп — это риск, но контролируемый. Достаточно своевременной вакцинации, раннего распознавания симптомов и внимательного отношения к здоровью, чтобы пройти сезон здоровыми.