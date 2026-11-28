Почему кашель не проходит неделями / © Credits

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Кашель — естественный защитный рефлекс организма, который помогает очищать дыхательные пути от слизи, раздражителей и посторонних частиц. Время от времени покашливать — это вполне нормально, однако если приступы мешают работать, есть, спать и полноценно жить, игнорировать их не стоит.

Как объясняет врач-пульмонолог из Cleveland Clinic, кашель — это не самостоятельный диагноз, а симптом, который может иметь множество причин. И характер его проявлений нередко помогает понять, что именно происходит с организмом.

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Аллергия . Пыльца, пылевые клещи, шерсть домашних животных и другие аллергены могут вызывать воспаление дыхательных путей и чрезмерное образование слизи. Результат — сухой навязчивый кашель, зуд или раздражение в горле, которые усиливаются в определённой среде.

Стекание слизи по задней стенке горла . Во время простуды, аллергии или воспаления пазух образуется больше слизи, которая может стекать из носоглотки в горло. Это провоцирует кашлевой рефлекс. Часто проблема обостряется ночью, когда человек лежит.

Последствия вирусной инфекции . Даже после выздоровления от простуды или гриппа кашель может сохраняться ещё несколько недель. Причина — раздраженные дыхательные пути, которым требуется время для восстановления. Это не обязательно означает, что инфекция до сих пор присутствует.

Бронхит . Если кашель становится более глубоким, сильным или не проходит в течение примерно 3 недель, одной из возможных причин может быть бронхит. Во многих случаях он проходит самостоятельно, однако если состояние не улучшается, стоит обратиться к врачу.

Кислотный рефлюкс . Иногда причиной кашля становится желудочная кислота, которая попадает обратно в пищевод и раздражает горло и дыхательные пути. На это могут указывать приступы кашля после еды, ночью или в горизонтальном положении. Среди других возможных симптомов — изжога и кислый привкус во рту.

Астма . Воспаление и сужение дыхательных путей могут вызывать кашель, свистящее дыхание и одышку. Существует также кашлевой вариант астмы, при котором именно кашель становится главным или даже единственным симптомом. Его могут провоцировать физические нагрузки, холодный воздух и аллергены.

Раздражители окружающей среды . Табачный дым, резкие запахи, сухой воздух и загрязнение могут раздражать дыхательные пути. Если кашель возникает преимущественно в определенном помещении или при конкретных обстоятельствах, стоит обратить внимание на окружающую среду.

Побочное действие лекарств . Некоторые препараты, используемые для лечения повышенного артериального давления, могут вызывать сухой длительный кашель. Если симптом появился после начала приема нового препарата, сообщите об этом врачу. Самостоятельно отменять назначенные лекарства не следует.

Более серьезные заболевания. В некоторых случаях длительный кашель может быть связан с сердечной недостаточностью, хронической обструктивной болезнью легких, пневмонией или раком легких. Особого внимания требуют сопутствующие симптомы, такие как кровь в мокроте, боль в груди, лихорадка, одышка или необъяснимая потеря веса.

Как облегчить кашель в домашних условиях

Если кашель слабый и постепенно проходит, несколько простых привычек могут помочь облегчить состояние:

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Пейте достаточно жидкости. Вода помогает поддерживать увлажнение слизистых оболочек и делает мокроту менее густой.

Попробуйте мед. Он может смягчать раздражение горла и облегчать кашель.

Используйте увлажнитель воздуха. Это актуально в помещениях с сухим воздухом.

Избегайте раздражителей. Дым, резкие запахи и пыль могут усугублять симптомы.

При необходимости используйте безрецептурные средства от кашля. Важно выбирать их в соответствии с симптомами и учитывать возможные противопоказания.

В большинстве случаев кашель постепенно проходит в течение нескольких недель. Однако не стоит откладывать обращение к врачу, если кашель длится более 3 недель, усиливается или сопровождается лихорадкой, необъяснимой потерей веса или затрудненным дыханием.

Если появилась выраженная одышка, сильная боль в груди или значительное количество крови при кашле, требуется неотложная медицинская помощь.

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