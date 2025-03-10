Почему мне всегда холодно: врачи назвали распространенные причины и способы преодоления дискомфорта

Врачи говорят, что виной может быть все от диабета до проблем со щитовидной железой.

Если вам постоянно холодно, независимо от времени года, это не только в вашей голове. Постоянное ощущение озноба может быть вызвано основными заболеваниями, факторами образа жизни или даже чем-то таким простым, как диета.

Постоянная холодность может быть способом вашего тела сказать вам, что что-то происходит. Woman`sWorld побеседовали с экспертами в области здравоохранения, чтобы ответить, почему yfv всегда холодно и как эффективно согреться.

Есть несколько причин, почему вы можете постоянно чувствовать холод, включая заболевания и привычки. Вот некоторые из самых распространенных причин:

Гипотиреоз

Одной из наиболее распространенных причин постоянного ощущения холода является гипотиреоз, когда щитовидная железа не производит достаточно гормонов, объясняет Хуссейн Ахмад, доктор медицинских наук. Недостаток гормонов может замедлить метаболизм и вызвать у вас чувство холода.

Метаболизм непосредственно регулирует тепло тела посредством процесса, называемого терморегуляцией. Большая часть энергии, которую наш организм расщепляет из пищи, высвобождается в виде тепла. Следовательно, если ваш метаболизм замедляется, это может являться причиной того, что вы постоянно чувствуете холод.

Анемия

Наличие анемии, когда у вас недостаточно эритроцитов для переноса кислорода по всему телу, может привести к ощущению холода, говорит доктор Ахмад. Железодефицитная анемия является распространенной причиной, особенно у женщин. Железо играет решающую роль в терморегуляции, и его низкое количество может осложнить поддержание стабильной внутренней температуры тела.

Плохое кровообращение

Плохое кровообращение, часто связанное с диабетом или сердечными заболеваниями, также вызывает холодные руки и ноги, говорит доктор Ахмад. Слишком долгое сидение или такие заболевания, как сердечные заболевания или болезнь Рейно, также могут способствовать плохому кровообращению.

Рейно вызывает чрезмерную реакцию кровеносных сосудов в ваших пальцах рук и ног на низкие температуры, временно прекращая кровообращение и заставляя их чувствовать ледяной холод или даже становиться белыми или синими, отмечает Эндрю Юссуф, доктор медицинских наук.

Сахарный диабет

Повреждение нервов, связанное с диабетом, также известное как диабетическая нейропатия, может повлиять на то, как ваше тело чувствует и регулирует температуру, говорит доктор Юссуф. Это связано с неконтролируемым уровнем сахара в крови.

Низкая масса тела

Низкая масса тела или недоедание может вызвать ощущение холода просто потому, что у вас недостаточно жира, чтобы изолировать вас от перепадов температур, говорит доктор Юссу. Если у вас очень мало жира, вы можете чувствовать себя холоднее других.

Лекарство

Некоторые лекарства, такие как бета-блокаторы для АД или некоторые антидепрессанты, также могут влиять на кровообращение или метаболизм, утверждает доктор Юссуф.

Почему женщины мерзнут больше

Обычно кровеносные сосуды женщин сужаются сильнее, чем у мужчин, в холодной среде, и женщины, имеющие несколько более низкий уровень метаболизма, объясняет доктор Ахмад. Это связано с более высоким уровнем эстрогена, хотя метаболизм также играет определенную роль.

В среднем женщины имеют более низкий уровень основного метаболизма (BMR), чем мужчины, производя меньше тепла в покое. Женщины обычно накапливают больше жира вокруг бедер, а мужчины – вокруг органов, что помогает лучше сохранять тепло, добавляет доктор Юсуф.

Доктор Юссуф также цитирует исследования, свидетельствующие о том, что температура тела женщин несколько выше, чем у мужчин, что может сделать наружную температуру более холодной по сравнению с ней.

Как быстро согреться дома

Если вам постоянно холодно некоторые изменения в образе жизни могут помочь регулировать температуру тела.

Вы можете попытаться расслоить свою одежду, добавить ее термическими слоями, задерживающими тепло, предлагает доктор Ахмад. Выбирайте шерсть или флис, которые являются лучшими изоляторами, чем хлопок.

Ваша диета и режим физических упражнений могут помочь сохранить тепло. Доктор Ахмад рекомендует есть сбалансированную пищу с достаточным количеством калорий, чтобы питать ваше тело и производить тепло. Эти блюда должны содержать достаточное количество белка и железа. Вы также можете попытаться разогреть пищу или напитки, такие как кофе, горячий чай или теплые супы. И помните, что необходимо оставаться увлажненным, поскольку доктор Ахмад говорит, что обезвоживание может снизить температуру тела.

Что касается физических упражнений, то поддержание физической активности улучшает кровообращение и сохраняет ваше тело в тепле, добавляет доктор Юсс. Разогреться может помочь подняться и растянуться или быстро прогуляться. Другие способы улучшить кровообращение включают массаж, тёплые ванны или поднятие ног для улучшения кровотока.

Когда обращаться к врачу, людям, которые постоянно мерзнут

Постоянное чувство холода зависит не только от личных предпочтений или низкой терпимости к холодной погоде. Иногда чувствовать озноб – это нормально, но если это происходит постоянно или сочетается с другими симптомами, следует обсудить это с врачом.

Доктор Юссуф приводит другие симптомы, которые могут указывать на основную проблему с метаболизмом, кровообращением и/или дефицитом витаминов, поэтому важно точно определить причину. Они включают:

Усталость

Непонятная потеря веса

Ломкие ногти

Бледная кожа

Головокружение или одышка

Синие или белые конечности

Онемение

Если у вас диабет и вы часто чувствуете холодные ноги или онемение, важно проконсультироваться со своим врачом, чтобы исключить повреждение нервов (невропатию), отмечает доктор Юссуф. Если вы сомневаетесь, всегда лучше провериться у врача.

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