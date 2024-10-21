Почему мы болеем в холодную погоду: мифы и факты

Мы выросли, слыша, что, если выйти на улицу в холодную погоду без куртки, можно заболеть. Что это - просто бабушкины сказки или холодная погода действительно способствует развитию болезней?

Идея о том, что холодная погода делает вас больными, не является полностью мифом.

Чтобы помочь вам оставаться в безопасности в сезон простуды, Womanʼs World спросили экспертов, как холод может повлиять на здоровье, и поделились лучшими советами по предотвращению простуды и вирусов в холодное время года.

Может ли холодная погода способствовать болезни

Короткий ответ — нет, холодная погода сама по себе не может напрямую сделать вас больными. Однако эксперты сходятся во мнении, что она может сделать вас более восприимчивыми к таким микробам, как бактерии и вирусы.

Как холодная погода влияет на ваше здоровье

То, что холодная погода сама по себе не делает вас больными, не означает, что вы не заболеете, если выйдете на улицу без пальто и надлежащей одежды для защиты от непогоды, предостерегает Бринна Коннор, доктор медицины.

Длительное воздействие холодной погоды может иметь серьезные медицинские последствия, такие как гипотермия или обморожение, объясняет она. Кроме того, люди с респираторными заболеваниями, такими как астма, могут страдать сильнее, находясь на улице в холодную погоду. Холодный воздух может раздражать или вызывать воспаление и сужать дыхательные пути, что затрудняет дыхание, говорит она.

Вирусы легче распространяются в холодную погоду

Доктор Коннор говорит, что простуда и грипп вызываются вирусами, которые процветают только в определенных условиях. А холодный, сухой воздух является идеальной средой для распространения вирусов.

Некоторые заболевания, особенно респираторные инфекции, более заразны в холодном климате, поскольку он помогает вирусам оставаться стабильными и переноситься по воздуху, объясняет доктор Коннор. Затем они распространяются через капли из дыхательных путей, которые могут задерживаться после того, как больной кашляет или чихает.

Почему мы болеем в холодную погоду / Фото: Credits

Холодный воздух может ослабить ваш иммунитет

Холодные месяцы часто совпадают с сезоном, полным праздничных торжеств, когда большие группы людей собираются в основном в помещении, что дает вирусам широкие возможности для распространения, говорит доктор Коннор.

Есть новые исследования, которые показывают, что воздействие холодного воздуха, особенно в носовых проходах, может ослабить их защиту от вторжения микробов и сделать вас более восприимчивыми к подхватыванию вируса.

Это, вероятно, потому, что холодный воздух может высушить ваш нос и горло, что облегчает вирусам проникновение в ваш организм, объясняет Радж Дасгупта, доктор медицины. Кроме того, когда вам холодно, ваш организм прилагает больше усилий, чтобы согреться. Это может сделать вашу иммунную систему менее эффективной на некоторое время, добавляет он. Наконец, быстрый переход от теплой температуры в помещении к холодной погоде на улице может подвергнуть организм стрессу, отмечает доктор Дасгупта.

Как защитить организм в холода

Помимо основных правил, таких как мытье рук и избегание близкого контакта с больными, важно укутаться, надев куртку и другие защитные слои, выходя на холод. Чем лучше вы оденетесь, тем менее уязвимым будет ваше тело в эти холодные месяцы. И это не только для того, чтобы избежать простуды или вируса: поддержание тепла также снизит риск обморожения или проблем с дыханием.

Зоны особого внимания

Ваши пальцы рук, ног и уши наиболее подвержены обморожению, поэтому вы должны держать их закрытыми, в идеале вам нужны толстые или утепленные перчатки, носки и шапка, говорит доктор Коннор. В зависимости от того, где вы живете или куда направляетесь, вам следует подумать о многослойной одежде, чтобы удерживать.

Надевайте влагоотводящую одежду

Собираясь на улицу, начните с влагоотводящей ткани, которая находится ближе к вашему телу, предлагает доктор Коннор, затем наденьте изолирующий слой, например, флис, а затем водонепроницаемое пальто для оптимальной защиты. Вам также следует быть особенно внимательными к своей обуви, особенно если на улице лежит снег, говорит доктор Коннор.

Убедитесь, что вы носите водонепроницаемые ботинки и толстые носки, в идеале что-то вроде шерсти мериноса, которые сохранят ваши ноги в тепле и сухости. Что касается тканей, то влагоотводящие, такие как шерсть, всегда являются хорошим выбором. Избегайте хлопка, потому что он удерживает влагу и может сделать вас холоднее.

Читайте также: