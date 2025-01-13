Почему мы чувствуем ком в горле: рассказывает врач

Чувство кома в горле знакомо многим. Это неприятное явление может возникать внезапно и вызывать дискомфорт, влияющий как на физическое состояние, так и на эмоциональное самочувствие.
Врач Владимир Яцкив объяснил, что это может быть сигналом о различных проблемах в организме, которые не стоит игнорировать.
Заход кислого содержимого желудка через пищевод в горло
Одна из самых распространенных причин возникновения кома в горле – это рефлюксная болезнь. Во время рефлюкса кислота из желудка поднимается по пищеводу и достигает горла. Это может вызвать раздражение слизистой, которое создает ощущение кома. Дополнительно могут наблюдаться такие симптомы, как изжога, кислый вкус во рту, а также боль в горле.
Решением этой проблемы может стать изменение рациона: избегание жирной, острой и кислой пищи, а также уменьшение потребления кофе и алкоголя.
Хронический тонзиллит
Это воспаление небных миндалин, которое может вызвать постоянное чувство инородного тела в горле. В миндалинах накапливаются остатки пищи, бактерии и мертвые клетки, формирующие так называемые "пробки". Это может сопровождаться неприятным запахом изо рта, болью при глотании и общей слабостью.
Лечение хронического тонзиллита может включать регулярное промывание миндалин, прием антибиотиков по назначению врача или даже хирургическое удаление миндалин в тяжелых случаях.
Другие возможные причины
Помимо указанных основных причин, ощущение кома в горле может быть связано со:
- Стрессом и тревожностью. Эмоциональное напряжение часто провоцирует спазм мышц горла, вызывающий это неприятное ощущение. Расслабление или консультация с психологом может помочь.
- Болезнями щитовидной железы. Расширение или узелки на щитовидной железе могут создавать давление на горло. В таком случае требуется обследование у эндокринолога.
- Аллергическими реакциями. Отек слизистой горла из-за аллергии может вызвать похожее ощущение. Важно выяснить аллерген и при необходимости принимать антигистаминные препараты.
- Остеохондроз шейного отдела позвоночника. Зажим нервов и сосудов в шейном отделе позвоночника также может провоцировать неприятные ощущения в области горла.
Как избежать проблемы
Для профилактики следует обращать внимание на общее состояние здоровья. Здоровый образ жизни, регулярное обследование у врача и своевременное лечение хронических заболеваний помогут избежать проблем с горлом. Если вы заметили, что ощущение кома в горле возникает часто или сопровождается другими симптомами, обязательно обратитесь к специалисту.
Помните, ваше здоровье – это самое ценное и заботиться о нем нужно каждый день. Не игнорируйте сигналы вашего тела и обращайтесь за помощью вовремя.
Читайте также:
- Восстановление после кесарева сечения: физические упражнения для мам
- Может ли менструация стать причиной мигрени: рассказывает врач
- Как гормональная терапия в перименопаузе может помочь замедлить старение