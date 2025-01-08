Почему мы иногда содрогаемся, когда засыпаем: отвечает врач

Наверняка вам знакомо ощущение, когда вы почти заснули, но вдруг вздрагиваете так, будто падаете, это явление, хоть и неприятное, но вполне естественное.

Врач Сергей Писоцкий рассказал, почему он возникает и что с этим делать.

Такие внезапные содрогания во время засыпания называются гипнотическими рывками. Это небольшие самопроизвольные мышечные сокращения, которые возникают, когда ваше тело переходит в фазу глубокого сна, подготавливая вас к отдыху. Однако иногда этот процесс сопровождается ложной интерпретацией мозгом импульсов, поступающих от мышц.

Что происходит с организмом

При засыпании ваши мышцы постепенно расслабляются. Для мозга это сигнал того, что тело готово к отдыху. Но иногда этот сигнал воспринимается неправильно и мозг "решает", что тело падает. Как следствие, он посылает импульсы, активирующие мышцы, что приводит к рывку. Это своеобразная "система безопасности" организма, эволюционно возникшая для защиты от потенциальной опасности во время сна.

Почему это случается

Гипнотические рывки могут появляться у абсолютно здоровых людей, но есть несколько факторов, увеличивающих вероятность их возникновения:

Переутомление Когда вы сильно устаете, ваш организм работает на грани возможностей, а мозг получает чрезмерное количество сигналов, которые могут путаться. Стресс и тревога. Постоянные мысли о проблемах или переживаниях заставляют мозг оставаться активным даже в момент засыпания. Злоупотребление кофеином. Чрезмерное потребление кофе или других напитков с кофеином стимулирует нервную систему, что затрудняет процесс расслабления. Неправильный режим сна. Недостаточное количество сна или нерегулярный график могут нарушить нормальный переход организма в фазу гибернации.

Как избежать гипнотических рывков

Врач советует соблюдать несколько простых правил, чтобы уменьшить частоту таких вздрагиваний:

Соблюдайте режим сна. Ложитесь и просыпайтесь в одно и то же время, даже в выходные.

Избегайте кофеина перед сном. Замените вечерний кофе на травяной чай или теплое молоко.

Расслабляйтесь перед сном. Практикуйте медитацию, дыхательные упражнения или легкие растяжки.

Создайте комфортную среду для сна. Темнота, тишина и удобная кровать помогут вам быстрее заснуть.

Уменьшите стресс. Научитесь оставлять рабочие проблемы "за дверью" спальни.

Когда следует обратиться к врачу

Если гипнотические рывки становятся частыми или сопровождаются другими неприятными симптомами, такими как бессонница или тревожность, следует проконсультироваться с врачом. Это может быть признаком более серьезных нарушений, таких как синдром беспокойных ног или другие расстройства сна.

Гипнотические рывки – это сигнал организма о необходимости передышки и снижения нагрузки. Прислушивайтесь к своему телу, заботьтесь о собственном сне и ваше самочувствие значительно улучшится.

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