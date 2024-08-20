Почему мы сильно потеем: 9 распространенных триггеров и пути решения проблемы

Если этим летом ваше потоотделение заметно сильнее, чем обычно, - это может быть вызвано различными факторами: от симптомов менопаузы до образа жизни.

Если вы обнаруживаете, что потеете больше, чем большинство других людей или больше чем обычно, или настолько сильно, что это серьезно влияет на вашу жизнь, это может быть связано не только с погодой.

О том, что способствует повышенному потоотделению, Woman&home поговорил с экспертами.

Если вы видите, что потоотделение влияет на вашу повседневную деятельность и ваша кожа остается влажной в течение длительного периода времени на таких участках, как подмышки, руки, подошвы и лицо, это может быть признаком чего-то более серьезного, говорит дерматолог и доктор медицинских наук, косметолог доктор Лия Тоттон.

Итак, что же вызывает повышенное потоотделение?

Первичный гипергидроз

Гипергидроз — это техническое название чрезмерного потоотделения, не вызванного другим заболеванием, жарой или физическими упражнениями, говорит доктор Майони Гунератне, специалист по функциональной медицине. Гипергидроз часто поражает определенные области, такие как ладони, подошвы ног, подмышки и лицо. Точная причина неизвестна, но это может быть связано с гиперактивностью потовых желез.

Люди с первичным гипергидрозом часто потеют настолько сильно, что пот проступает через одежду и капает с кожи.

Причина первичного гипергидроза неизвестна, но считается, что он возникает из-за чрезмерной стимуляции эккриновых потовых желез, вызванной нервной системой, объясняет доктор Авин Коннолли, консультант-дерматолог.

Вторичный гипергидроз

Первичный гипергидроз сам по себе является заболеванием, в то время как вторичный гипергидроз, как правило, является симптомом других медицинских проблем, таких как гипертиреоз, диабет и некоторые инфекции, говорит доктор Гунератне.

Если вы испытываете постоянное или сильное чрезмерное потоотделение, важно проконсультироваться с врачом, чтобы определить основную причину и изучить соответствующие варианты лечения.

Стресс

Эмоциональные факторы, такие как стресс, тревога и нервозность, могут стимулировать потовые железы, что приводит к повышенному потоотделению, говорит доктор Гунератне.

Это происходит потому, что у нас увеличивается частота сердечных сокращений, что приводит к выбросу адреналина по всему телу и вызывает выделение пота из эккриновых желез на руках, лбу и ступнях. Итак, если вы обнаружите, что пот сконцентрирован в этих областях, причиной может быть высокий уровень кортизола.

Менопауза

Одним из наиболее заметных симптомов перименопаузы является потливость – как приливы жара, так и ночная потливость. Ночная потливость — это эпизоды чрезмерного потоотделения, которые возникают во время сна, часто пропитывая ночную одежду и постельное белье, в то время как приливы обычно возникают в течение дня и сопровождаются ощущением, что кожа горячая в течение всего лишь 30 секунд, говорит доктор Гунератне.

Это распространенный симптом, с которым сталкиваются женщины в период менопаузы из-за гормональных изменений. Во время менопаузы уровень эстрогена колеблется и в конечном итоге снижается. Поскольку эстроген помогает регулировать систему контроля температуры тела, снижение уровня может привести к тому, что гипоталамус (термостат организма) станет более чувствительным к небольшим изменениям температуры тела, запуская потоотделение как механизм охлаждения.

Некоторые лекарства

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Большинство лекарств, включая обычные обезболивающие, такие как парацетамол и ибупрофен, имеют побочные эффекты, в том числе потоотделение.

Как правило, это лекарства, которые каким-то образом влияют на мозг, и среди них антидепрессанты, нейролептики и опиоиды.

Лишний вес

Лишний вес / Фото: Credits

Если у вас избыточный вес, вы можете обнаружить, что потеете больше, чем другие люди. Размер тела сам по себе является одним из факторов, которые могут привести к чрезмерному потоотделению, утверждает Нина Приск, медсестра-косметолог. Чем крупнее человек, тем больше у него масса тела и, следовательно, тем больше тепла генерирует его тело. Следовательно, для его охлаждения требуется больше пота.

Излишек жира в организме может также действовать как изоляция, отмечает доктор Гунератне, удерживая тепло и повышая температуру тела.

Слишком много алкоголя

Алкоголь / Фото: Credits

Вы можете удивиться, узнав, что слишком большое употребление алкоголя может привести к чрезмерному потоотделению в течение нескольких дней, а не только часов. Алкоголь может увеличить частоту сердечных сокращений и вызвать расширение кровеносных сосудов, а также повлиять на естественный гормональный баланс, что может привести к потоотделению, говорит Приск.

Алкоголь также является мочегонным средством – веществом, которое заставляет организм терять воду из-за повышенного мочеиспускания. В ответ организм вырабатывает больше пота, чтобы компенсировать это.

Когда мы испытываем похмелье, организм перерабатывает алкоголь и вырабатывает химическое соединение под названием ацетальдегид, которое может вызвать потоотделение, тошноту и ускорение сердечного ритма.

Если вы часто чрезмерно потеете из-за чрезмерного употребления алкоголя, возможно, стоит сократить употребление алкоголя или даже полностью отказаться от него.

Острая пища

Специи

Лучше избегать острой пищи, содержащей перец, если вы сильно потеете. Острый перец чили содержит химическое вещество под названием капсаицин, которое заставляет организм думать, что он перегревается, вызывая ощущение тепла в теле и вызывая потоотделение, призванное охладить вас.

Ваше тело поддерживает стабильную внутреннюю температуру это за счет испарения тепла. Это основной принцип физики - тепло вашего тела используется для преобразования капель пота в пар и ваша температура снижается.

Слишком много кофеина

Кофе / Фото: Credits

Некоторые исследования показывают, что чем больше кофеина вы пьете, тем сильнее вы потеете. В то время как многие из нас наслаждаются чашкой кофе или чая, чтобы начать день, тот же кофеин, который будит мозг, активирует центральную нервную систему, повышает частоту сердечных сокращений и, как следствие, заставляет тело потеть.

Если вы пьете горячий напиток с кофеином, сочетание кофеина и тепла напитка может еще больше усугубить проблему, поэтому, возможно, стоит попробовать альтернативу кофеину, если вы обнаружите, что это происходит часто.

Можно ли уменьшить потоотделение?

Хотя лекарства от гипергидроза не существует, потоотделение можно уменьшить. Введение миорелаксанта в области, которые склонны к большему потоотделению, например, в кожу головы, лоб, подмышки и ступни, блокирует нервные сигналы потоотделения в потовых железах и останавливает чрезмерное потоотделение, — говорит доктор Тоттон.

Это должно остановить чрезмерное потоотделение в течение двух недель после инъекции, но длится эффект всего шесть месяцев, поэтому это не окончательное решение. Но, помимо соблюдения правил гигиены, вы можете внести изменения в образ жизни, которые могут уменьшить интенсивность потоотделения:

Диета. Уменьшение потребления острой пищи, кофеина и алкоголя может помочь справиться с чрезмерным потоотделением, а поддержание гидратации может помочь регулировать температуру тела и уменьшить потоотделение.

Уменьшение потребления острой пищи, кофеина и алкоголя может помочь справиться с чрезмерным потоотделением, а поддержание гидратации может помочь регулировать температуру тела и уменьшить потоотделение. Расслабление. Стресс является распространенной причиной чрезмерного потоотделения, поэтому может помочь использование методов релаксации и осознанности. Иногда может потребоваться консультация психолога, чтобы справиться с основной тревогой.

Стресс является распространенной причиной чрезмерного потоотделения, поэтому может помочь использование методов релаксации и осознанности. Иногда может потребоваться консультация психолога, чтобы справиться с основной тревогой. Спорт. Хотя физические упражнения могут вызвать потоотделение во время занятий, регулярная физическая активность может улучшить общую физическую форму и помочь более эффективно регулировать температуру тела, потенциально уменьшая потоотделение в долгосрочной перспективе.

Хотя физические упражнения могут вызвать потоотделение во время занятий, регулярная физическая активность может улучшить общую физическую форму и помочь более эффективно регулировать температуру тела, потенциально уменьшая потоотделение в долгосрочной перспективе. Антиперспиранты. Тем, кто испытывает повышенное потоотделение, часто рекомендуются антиперспиранты, содержащие хлорид алюминия. Наносите на чистую и сухую кожу на ночь и смывайте утром. Хлорид алюминия временно блокирует потовые протоки, что уменьшает количество пота.

Когда следует обратиться к врачу

Эксперты говорят, что вам следует обратиться к врачу по поводу чрезмерного потоотделения, если оно каким-либо образом начинает влиять на вашу жизнь, поскольку вы можете иметь дело с гипергидрозом. Гипергидроз обычно обусловлен генетикой. Однако люди могут страдать от гипергидроза из-за сверхактивности потовых желез, что может быть связано с проблемами нервной системы или состоянием здоровья, говорит доктор Тоттон.

Важно своевременно и полно диагностировать проблему, чтобы убедиться, что чрезмерное потоотделение не вызвано другим, потенциально опасным состоянием здоровья.

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