Почему мы теряем волосы и как это остановить / © Credits

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Для многих из нас роскошные, ухоженные волосы — не просто образ, а важная часть уверенности в себе. Поэтому, когда шевелюра внезапно начинает редеть, это вызывает настоящий стресс. Однако, прежде чем скупать все имеющиеся в магазинах маски и сыворотки, стоит понять главное: рост волос — циклический процесс, они растут, находятся в состоянии покоя, а затем выпадают, уступая место новым. Издание Cleveland Clinic рассказало, почему волосы выпадают, а дерматолог Шилпи Кхетарпал раскрыла секреты физиологии этого процесса и объяснила, когда смена ухода уже не поможет и пора бежать к врачу.

Любое значительное выпадение волос, которое вы наблюдаете сегодня, является результатом того, что произошло в вашей жизни три месяца назад, говорит доктор Кхетарпал. Умеренная потеря веса — абсолютная норма, однако если масштабы становятся угрожающими, ваш организм пытается сигнализировать о других внутренних изменениях.

Эксперты выделяют несколько основных факторов, которые заставляют волосяные фолликулы преждевременно завершать свой жизненный цикл.

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Хронический или острый стресс

Кортизол — гормон стресса, который действует на фолликулы как кнопка «пауза»: он принудительно переводит их в стадию покоя, из-за чего они выпадают гораздо раньше, чем должны были бы. Если вы переживаете тяжелый развод или утрату близкого человека, последствия этой эмоциональной бури в виде заметного истончения волос проявятся лишь через несколько месяцев после самого события.

Гормональные колебания

Снижение уровня эстрогена — классический враг красоты. Обычно женщины сталкиваются с этим через несколько месяцев после родов или во время менопаузы. Однако выпадение волос могут спровоцировать и другие гормональные факторы, например:

начало или прекращение приема оральных контрацептивов

дисфункция щитовидной железы (гипер- или гипотиреоз)

полиэндокринный метаболический синдром яичников (ПЭМСЯ / СПКЯ) и инсулинорезистентность

хирургическое удаление яичников

Скрытые медицинские состояния и заболевания

Любой сильный стресс для иммунитета даст о себе знать через 2–3 месяца. Даже обычная простуда или грипп с высокой температурой способны нарушить цикл роста.

Более длительный негативный эффект оказывают хронические и аутоиммунные заболевания. Например, очаговая алопеция заставляет иммунную систему атаковать собственные волосяные фолликулы, в результате чего на голове или теле появляются абсолютно гладкие круглые участки. Отдельно стоит упомянуть курение, поскольку оно сужает сосуды и ухудшает кровообращение в коже головы. Отказ от никотина мгновенно улучшает как общий тонус организма, так и густоту волос.

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Недостатки в тарелке

Для формирования здоровой структуры волос организму необходим качественный строительный материал. Если у вас критически низкий уровень железа, дефицит витамина D или витаминов группы B, организм начнет экономить на «второстепенных» ресурсах, то есть на ваших волосах. В таких случаях врач обычно назначает специальные нутрицевтики.

Лекарства и интенсивная терапия

Химиотерапия воздействует на быстро делящиеся клетки и вызывает полное выпадение волос. Однако к истончению волос может привести и длительный прием других распространенных лекарств, таких как антибиотики, антидепрессанты, бета-блокаторы, антикоагулянты и гормональные препараты.

Жестокие привычки в сфере красоты

Иногда мы сами разрушаем собственную красоту. Попытки повторить модные тугие косы, высокие конские хвосты или злоупотребление наращиванием приводят к тракционной алопеции. Это необратимое выпадение, когда волос выдергивается с корнем, и фолликул просто перестает функционировать. Среди других вредных привычек можно выделить:

слишком частое обесцвечивание и агрессивные химические средства

фанатичное использование горячих фенов, плоек и выпрямителей без термозащиты

мытье головы на автопилоте, слишком часто или, наоборот, слишком редко.

Если вы видите, что проблема приобретает масштабный характер, не тратьте время на народные методы и масла. Чем раньше вы обратитесь к специалисту, тем выше шансы остановить процесс и вернуть утраченное. Чем дольше волосяной фолликул остается пустым и неактивным, тем сложнее вернуть его к жизни, предупреждает доктор Шилпи. Своевременная консультация с врачом поможет найти истинную причину проблемы и подобрать правильную медицинскую терапию.

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