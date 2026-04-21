Почему нас тянет на соленое: эксперты назвали 7 возможных причин

Нашему организму нужна соль для выживания, но многие продукты, которые мы едим, содержат ее больше, чем нам на самом деле нужно. Тяга к соли может быть симптомом заболевания, на что обратить внимание, рассказывает НеаІtһІіnе.

Организму нужно не более 500 миллиграммов (мг) натрия ежедневно для оптимального функционирования. Это меньше, чем ¼ чайной ложки. Но поскольку большинство людей потребляют около 3400 мг соли ежедневно, врачи рекомендуют взрослым уменьшить потребление до не более 1500-2300 мг.

Почему хочется соленого

Существует несколько причин, почему вы можете стремиться к соли, и некоторые из них могут свидетельствовать о проблемах со здоровьем.

Соль имеет плохую репутацию в мире питания. Слишком много соли может быть вредным — даже смертельно — но слишком мало соли также может быть опасным. Соль необходима для многих функций организма, включая контроль мышц и поддержание баланса жидкости.

Стремление к соли может быть симптомом заболевания, которое требует лечения. Вот почему никогда не следует игнорировать хроническую тягу к ней. Ниже приведены некоторые состояния, которые могут вызвать у вас тягу к соли.

Обезвоживание

Жидкости в вашем организме содержат жизненно важные минералы. Эти минералы помогают вашему организму нормально функционировать. Натрий, который содержится в обычной поваренной соли, является одним из таких минералов.

Эти минералы, которые также называются электролитами, могут стать несбалансированными, если у вас возникают такие симптомы, как лихорадка или чрезмерное потоотделение. Когда вы обезвоживаетесь, уровень натрия в вашей крови повышается слишком высоко.

Но в других случаях уровень натрия может падать слишком низко из-за обезвоживания, состояние, называемое гипотоническим обезвоживанием.

Если эти уровни падают ниже здорового, вы можете заметить, что соленая пища имеет лучший вкус.

Другие признаки обезвоживания или электролитного дисбаланса включают:

холодную, липкую кожу

головокружение

сильную жажду

головная боль

уменьшение выработки мочи

изменения настроения и раздражительность

учащенное сердцебиение

мышечные спазмы или судороги

тошноту или рвоту

усталость или потерю энергии

спутанность сознания

судороги

Если вы обезвожены и пополняете только содержание воды в организме, но не натрия (например, при употреблении обычной воды вместо раствора электролитов), у вас может развиться гипотоническое обезвоживание.

Обезвоживание может вызвать много факторов. К ним относятся:

прием мочегонных средств

рвота или диарея (вследствие желудочно-кишечного заболевания, расстройства или других причин, таких как беременность)

чрезмерное потоотделение

Болезнь Аддисона

Ваши надпочечники отвечают за выработку гормонов, жизненно важных для вашего выживания.

Болезнь Аддисона, также известная как надпочечная недостаточность, — это редкое заболевание, которое может уменьшить количество кортизола и альдостерона, вырабатываемых надпочечниками на каждой почке. Как только уровень этих гормонов снижается, ваш организм начинает терять натрий.

Люди с этим заболеванием испытывают тягу к соли в дополнение к другим симптомам, включая:

сильную усталость или нехватку энергии

головокружение, обмороки, обмороки

низкое кровяное давление

потерю аппетита

необъяснимую потерю веса

длительную или постоянную диарею

темные пятна на коже, особенно на лице и во рту

Если вы считаете, что у вас может быть болезнь Аддисона, вам следует немедленно обратиться к врачу, поскольку она угрожает жизни, если ее не лечить.

Хронический стресс

Почему вы стремитесь к соли, когда находитесь в стрессе? Исследователи до сих пор обсуждают точную причину, но некоторые считают, что употребление соленой пищи вызывает хорошее самочувствие. Это происходит потому, что соль побуждает ваш гипоталамус высвобождать дофамин.

Другие эксперты утверждают, что, поскольку соль необходима для жизни, ваш мозг стремится к соли в качестве защитной реакции. Учитывая это, эффект тяги к соли в ответ на стресс был продемонстрирован только на животных, и нужны дополнительные исследования, чтобы подтвердить, происходит ли подобный эффект у людей.

Для дальнейшего продолжения этой дискуссии новые инструменты, используемые для изучения человеческой тяги, показывают, что тяга к стрессу является сложной функцией тела и разума, которая до конца не изучена.

Синдром Барттера

Люди с синдромом Барттера не могут реабсорбировать натрий. Любой натрий, который они потребляют, теряется через мочу. Это означает, что у них всегда низкий уровень натрия.

Синдром Барттера имеет две формы. Более тяжелая форма начинается до рождения (пренатальная). Классическая форма начинается у маленьких детей и, обычно, протекает легче.

Дети могут хотеть есть больше соленой пищи. Другие симптомы могут включать:

низкий вес при рождении

медленный темп роста

низкое кровяное давление

мышечную слабость, судороги или спазмы

частое мочеиспускание, особенно ночью

чрезмерную жажду

запор

Муковисцидоз

Муковисцидоз — это генетическое заболевание, которое обычно выявляется в раннем детстве.

При муковисцидозе вашему организму трудно поддерживать баланс хлоридов. Это важно для многих различных систем органов. На коже потеря хлоридов приводит к потере натрия через пот.

Соленая кожа является характерным симптомом. Исследование 2020 года утверждает, что люди, живущие с муковисцидозом, имеют в 2-4 раза более высокое содержание натрия в поте по сравнению с людьми, которые не болеют им.

Мигрень

Мигрень — это неврологическое состояние, которое может вызвать много симптомов, самым известным из которых является головная боль. Другие симптомы включают тошноту и рвоту, чувствительность к свету или звуку, онемение и покалывание, а также нарушения зрения, называемые аурой.

Исследование показало, что люди, испытывающие мигрень, могут стремиться к соленой или сладкой пище. Это объясняется тем, что употребление любого из этих видов пищи может помочь облегчить боль в некоторых случаях.

Исследователи предполагают, что мигрень может возникать чаще как форма абстиненции, если вы питаетесь здоровее и избегаете обработанных продуктов, которые могут содержать много добавленного натрия и сахара. По этой причине употребление сладкой или соленой пищи может помочь облегчить мигрень.

Лекарства

Некоторые лекарства могут влиять на ваши надпочечники и вызывать надпочечную недостаточность, вызванную медикаментами, что вызывает желание есть соленую пищу. К ним относятся:

внезапное прекращение длительного приема глюкокортикоидов, таких как гидрокортизон (Cortef), триамцинолон (Nasacort, Kenalog, Triesence), флутиказон (Flonase)

ингибиторы иммунных контрольных точек, такие как ниволумаб (Opdivo), пембролизумаб (Keytruda), ипилимумаб (Yervoy)

ингибиторы протеинкиназы, такие как кабозантиниб (Cabometyx), ленватиниб (Lenvima)

противогрибковые препараты, такие как флуконазол (Diflucan)

трамадол (Ultram)

рифампицин (Aemcolo)

Если у вас возникает необычная жажда и тяга к соли во время приема этих лекарств, вам следует немедленно поговорить с врачом об этих побочных эффектах.

Когда стоит обратиться к врачу

Иногда тяга к чипсам или попкорну не является чем-то необычным, но, если вы постоянно ищете соли, у вас может быть симптом какой-то основной проблемы.

Не стесняйтесь обсуждать свои симптомы с врачом. Хотя тяга к соли может быть несерьезной, она также может быть первым признаком проблемы, которая нуждается в медицинской помощи.

Чего ожидать на приеме у врача

Диагноз зависит от понимания других симптомов, которые вы испытываете. Чтобы подготовиться к приему врача, заведите журнал симптомов. Записывайте все, что вы чувствуете вне нормы для себя и своего организма. Ни один симптом не является слишком незначительным.

Когда вы разговариваете с врачом, предъявите этот журнал. Наличие этой записи может помочь вашему врачу направить его на установление конкретного диагноза. Это также может помочь ему сузить круг анализов, которые он хотел бы назначить для установления диагноза.

Ваш врач может назначить анализы крови, которые могут измерить уровень электролитов.

Дополнительные анализы крови могут помочь исключить или выявить другие возможные причины, если анализы крови не обнаружат отклонений. Например, анализ крови может искать антитела и уровень гормонов в вашей крови, которые могут свидетельствовать о болезни Аддисона.

Советы по обузданию тяги к соли

Соль есть везде и во всем. Фактически, большинство вашей ежедневной нормы соли поступает из обработанных пищевых продуктов и блюд ресторанов.

Пища, такая как хлеб, соусы, хлопья и консервированные овощи, может содержать лишний натрий. Одно блюдо быстрого приготовления может содержать больше, чем дневная норма натрия.

Не беря в руки солонку, вы, возможно, потребляете значительно больше соли, чем осознаете.

Если ваш врач хочет, чтобы вы уменьшили потребление соли, вы можете сделать это, не теряя вкуса. Попробуйте эти четыре ингредиента:

Черный перец

Замените свою солонку на мельницу для перца. Свежемолотый черный перец более острый и ароматный, чем предварительно молотый перец. Это может компенсировать любое отсутствие вкуса, который вы чувствуете без соли.

Чеснок

Жареный или свежий чеснок придает значительный вкус блюдам, от овощных гарниров до заправок для салатов. Приготовление чеснока снижает его эффективность, если вы беспокоитесь о чесночном запахе изо рта.

Уксус

Лучший друг повара с низким содержанием натрия — это широкий ассортимент уксусов, включая уксусы:

красный винный уксус

рисовый винный уксус

яблочный уксус

бальзамический уксус

ароматизированный уксус

Чистый уксус может имитировать вкусовой профиль натрия, не добавляя ни одного миллиграмма соли к вашим блюдам. Тем не менее, обязательно проверьте ингредиенты, чтобы убедиться, что соль не добавлена.

Цитрусовые

Как и уксус, терпкий вкус лимона, лайма и апельсина может обмануть ваш язык, заставив вас думать, что вы едите соленую пищу. Сбрызните курицу или рыбу цитрусовыми — это вкусно и без соли.