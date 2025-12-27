Почему наше настроение начинается в кишечнике и при чем здесь огонь / © www.credits

Когда наши далекие предки впервые научились пользоваться огнем и готовить пищу, они не просто сделали ужин теплее. Они запустили процесс, который изменил форму тела, размер мозга и, возможно, даже наш эмоциональный мир.

Об этом рассказало издание Psychology Today, опираясь на современные данные эволюционной биологии, нейронауки и исследований кишечно-мозговой оси.

Начало всего не в голове, а в кишечнике

Внутри нашего кишечника живет целая вселенная — микробиом, который состоит из триллионов бактерий. Они помогают переваривать пищу, уменьшают воспаление, поддерживают слизистую оболочку кишечника и, что особенно важно, общаются с мозгом.

Эта связь настолько тесная, что ученые уже давно перестали называть кишечник просто органом пищеварения. Его часто называют «вторым мозгом».

Серотонин

Неожиданный факт, однако около 90% серотонина в организме человека вырабатывается не в мозге, а в кишечнике. Его создают специальные клетки — энтерохромафинные, из аминокислоты триптофана. Серотонин играет ключевую роль в.:

регуляции настроения

способности справляться со стрессом

сне

памяти и обучении

эмоциональной стабильности

Через блуждающий нерв сигналы из кишечника буквально «доезжают» до мозга. Но эта система чрезвычайно чувствительна. И ее уязвимость может быть эволюционным наследием.

Эволюционный компромисс между мозгом и кишечником

В эволюционной науке существует концепция, известная как «Expensive Tissue Trade-Off» («Эволюционный компромисс между мозгом и кишечником»). Ее суть проста и радикальна, чтобы мозг получал достаточно энергии, организм сокращал расходы других частей тела. Мозг весит лишь около 2% массы тела, но потребляет 20-25% всех калорий. Для такого аппетита организм должен был где-то «сэкономить». И он это сделал — на кишечнике.

Огонь и приготовление пищи

Когда наши предки начали готовить пищу, питательные вещества стали легче усваиваться, уменьшилось время на жевание и пищеварение и потребность в длинном, массивном кишечнике исчезла. Это была эволюционная сделка: интеллект в обмен на пищеварение.

Нюанс: серотонин и «парадокс триптофана»

Казалось бы, больше мяса и белка — больше триптофана, а значит, и серотонина. Но не всё так просто. Когда мы едим белковую пищу в кровь попадает много аминокислот, они конкурируют между собой за доступ к мозгу и триптофан проигрывает эту конкуренцию. В результате общий уровень триптофана может расти, но его доступность для мозга — нет. А меньший кишечник означает ещё и меньше клеток, способных вырабатывать серотонин.

Изменения микробиома

Сырая и приготовленная пища формируют разные микробиомы. Переход к термически обработанной пище:

изменил состав кишечных бактерий

повлиял на ферментацию клетчатки

уменьшил образование короткоцепочечных жирных кислот

изменил уровень воспаления в организме

Все это — факторы, которые прямо или косвенно влияют на настроение и психическую устойчивость.

Цена ума

Некоторые исследователи считают, что склонность современного человека к тревоге, депрессии и эмоциональной нестабильности может быть побочным эффектом эволюции. Мы стали умнее, креативнее и социально сложнее, но в то же время — биохимически более деликатными.

Огонь дал нам цивилизацию, культуру, искусство и мышление. Но, возможно, он также изменил внутренний баланс, на котором держится наш эмоциональный мир.

Сегодня, когда наука вновь открывает значение кишечно-мозговой оси, становится понятно, что эмоции — это не только психология, но и эволюция. Тот же огонь, который зажег человеческий интеллект, возможно, оставил в нас и тень — чувствительность к радости, грусти, тревоге и саморефлексии. И именно в этой сложности, как ни странно, и заключается наша человечность.