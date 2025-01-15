Почему не стоит проглатывать жевательную резинку и к чему это может привести

Глотание жвачки может привести к сложным заболеваниям, одним из которых страдают люди, жующие свои волосы.

В своей статье Daily Mail поделились интересной информацией, почему не стоит глотать жвачку и какие последствия может повлечь за собой это действие. Жвачка может накапливаться в пищеварительной системе и затвердевать, образуя "каменную массу", известную как безоар. Жевание других неперевариваемых веществ, таких как волосы, также может увеличить риск образования безоаров.

Известный случай, когда эквадорские врачи удалили из кишечника 24-летней девушки безоар из волос размером 45,5 см. Подобный случай произошел с семилетней девочкой из Ньюкасла, у которой из живота удалили волосяной безоар размером с крикетный мяч.

И хотя употребление овощей и фруктов, как правило, полезно, иногда безоары могут образовываться из неперевариваемых частей этих продуктов, таких как целлюлоза. Например, хурма, особенно незрелая, может образовать безоары из-за высокого содержания танина, химического вещества, которое содержится в растениях.

Фруктовые и овощные волокна, молоко, лекарства и жевательная резинка, например, если вы ее проглотили, могут образовывать неперевариваемую массу в желудке. Кроме того, проглатывание неорганических материалов, таких как бумага, полистирол и пластик, также может повлечь за собой образование безоаров.

Желание употреблять несъедобные предметы, такие как волосы, бумага, песок, в медицине называется "Пика" (лат. Pica chlorotica - извращение вкуса). Маленькие дети, а также взрослые с задержкой развития – основная группа, имеющая это заболевание. Однако искажение вкуса может развиться и у взрослых, у которых наблюдается психическое напряжение или стресс или у них есть дефицит железа или цинка в рационе. У беременных женщин также может развиться пика, что, вероятно, является реакцией на потребность организма в определенных типах питательных веществ.

Несмотря на то, что многие безоары приобретают каменистый вид, некоторые, особенно сделанные из волос, могут больше напоминать "жгут", что породило термин "Синдром Рапунцель", названный в честь сказочной принцессы с длинными волосами.

Безоары могут находиться в пищеварительной системе годами, не вызывая симптомов, которые могли бы предупредить об их существовании. Это возможно, если они не блокируют и не препятствуют нормальному функционированию органов. Однако безоары могут вызывать такие проблемы как тошнота, боль в животе, язвы и даже внутреннее кровотечение.

Варианты удаления безоаров при таких обстоятельствах могут включать использование эндоскопа – маленького инструмента, прикрепленного к гибкой камере, если безоар достаточно мал. Для удаления больших безоаров следует принимать специальный раствор для растворения материала, из которого они изготовлены или хирургическое вмешательство. Интересно, что одним из веществ, часто используемых для смягчения безоаров для дальнейшего вмешательства, являются темные газированные напитки, такие как Coca-Cola или Pepsi, небольшая кислотность газированных напитков и углекислого газа способствует расщеплению некоторых типов безоаров. Обычно для этого пациенту дают три литра раствора в 24 часа.

Чтобы уменьшить вероятность образования безоаров, избегайте продуктов повышенного риска, таких как хурма, сельдерей, тыква, чернослив и скорлупа семян подсолнечника, и тщательно пережевывайте пищу перед проглатыванием.

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