Почему не стоит тереть глаза, даже когда этого очень хочется

Банальная привычка, которая кажется безобидной, на первый взгляд, может навредить больше, чем вы себе представляете.

Почему не стоит тереть глаза

Почему не стоит тереть глаза / © Credits

Устали, заплакали, засиделись за ноутбуком и рука сама тянется к глазам, это почти рефлекс. Однако эксперты предупреждают, что эта привычка может иметь серьезные последствия для зрения. По данным издания Cleveland Clinic, регулярное трение глаз способно вызвать не только раздражение, но и травмы, инфекции и даже проблемы со зрением.

Мы все это делаем и часто даже не замечаем. Глаза чешутся, устают или слезятся и кажется, что самое простое решение — просто потереть их. И парадокс в том, что это действительно приносит облегчение, но лишь временное. На самом же деле механизм гораздо сложнее и далеко не так безопасен.

Почему это приятно

Когда вы давите на глаза, происходит сразу несколько процессов, а именно, стимулируются слезные железы и появляется больше влаги, глаза временно «очищаются» от раздражителей и активируется так называемый окулокардиальный рефлекс. Этот рефлекс связывает глаза с нервами, которые влияют на сердце. В результате снижается пульс, падает давление и возникает ощущение расслабления. Именно поэтому мы часто держимся за глаза, когда устали или испытываем стресс.

Что на самом деле происходит

  • Аллергии становятся сильнее. Трение глаз не снимает аллергию, оно ее усиливает. Причина проста, ведь пыль, пыльца и шерсть животных уже есть на ваших руках и вы буквально «втираете» их в глаза. К тому же это стимулирует выработку гистамина, а значит больше покраснения, отека и зуда. Замкнутый круг.

  • Повреждение роговицы. Оптик Уэстон Тьютен предупреждает, что вы можете поцарапать роговицу даже ногтем. Также возможны неправильный рост ресниц и постоянное раздражение при каждом моргании. Со временем частое трение ослабляет структуру роговицы, а это может привести к серьезным изменениям зрения. Одна из них — кератоконус, когда роговица деформируется и приобретает конусообразную форму. В таком случае обычные очки уже не помогают.

  • Риск серьезных травм. Хотя и редко, но чрезмерное трение может вызвать разрывы сетчатки и ее отслоение. Это уже не мелочь, такие состояния требуют сложного медицинского вмешательства.

  • Инфекции — самый распространенный сценарий. Руки никогда не бывают стерильными, поэтому когда вы касаетесь глаз, то переносите бактерии, вирусы и другие микроорганизмы. Самые частые последствия — конъюнктивит, блефарит, ячмень и даже серьезные воспаления.

Что делать вместо этого

Есть простые и безопасные альтернативы:

  • Быстрое облегчение: холодный влажный компресс, увлажняющие капли или охлажденные капли для большего комфорта.

  • Если причина — аллергия, используйте специальные капли (рецептурные или без рецепта)

  • Если глаза регулярно устают, попробуйте изменить привычки, например, делайте перерывы во время работы за компьютером, используйте очки с фильтром синего света, установите увлажнитель воздуха или держите окна закрытыми во время сезона пыльцы.

  • Маленькие хитрости: чаще мойте руки, меняйте одежду и постель во время аллергии, носите солнцезащитные очки, занимайте руки антистрессовыми игрушками, например, а в сложных случаях даже надевайте перчатки.

Если зуд постоянный, глаза часто красные или болят, а привычка тереть их становится неконтролируемой, это может быть сигналом проблемы, которую нужно лечить, поэтому необходимо обратиться к врачу.

Тереть глаза — естественно, это быстро, просто и даже приятно, однако именно в этом и кроется проблема, ведь кратковременное облегчение может привести к долгосрочным последствиям.

Наши глаза — чрезвычайно деликатная система, и лучшее, что мы можем для них сделать, держать руки как можно дальше.

