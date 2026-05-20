Почему не стоит засовывать в нос чеснок от соплей: врачи опровергли рекомендации инфлюэнсеров

В интернете появились драматические видео, на которых видно, как слизь вытекает из носа после того, как инфлюэнсеры вынули зубчики чеснока из ноздрей. Они используют эти кадры как способ доказать, что эта тенденция работает и очищает пазухи.

Однако есть много причин, почему эта тенденция не может работать таким образом и на самом деле может быть опасной.

Healthline опроверг медицинскую дезинформацию и подробно рассмотрел «подходы» к этой тенденции, опираясь на первичные научные исследования.

Что утверждает тренд TikTok

Некоторые инфлюенсеры в таких приложениях, как TikTok, утверждают, что людям следует вставлять по одному очищенному зубчику чеснока в каждую ноздрю. Они должны оставить их там на 10-20 минут, прежде чем вынимать.

Затем на видео видно, как из носа вытекает слизь после вынимания зубчиков чеснока, что создатели используют как способ утверждать, что чеснок очистил их пазухи.

Но это не так просто, и на самом деле это показывает, что инфлюенсеры могут неправильно понимать физиологию носа.

Что на самом деле происходит в вашем носу

Чтобы понять, почему может происходить этот поток слизи, который мы видим в Интернете, нам нужно взглянуть на основы.

Чеснок действует как «шлюз» для слизи

Ваши носовые проходы выстланы нежной слизистой оболочкой, которая вырабатывает слизь. Слизь существует по важной причине — чтобы задерживать патогены, аллергены и мусор. Когда у вас простуда или аллергия, эта система переходит в режим чрезмерной активности, чтобы защитить ваш организм, что и вызывает симптомы заложенности.

Если вы вставите чеснок в ноздрю, вы можете заблокировать поток воздуха и физически задержать слизь за чесноком, который ваш организм воспринимает как препятствие.

Поэтому, когда вы удаляете чеснок, вся эта накопленная слизь вытекает одновременно.

По сути, приток слизи вызывается тем, что организм фактически пытается удалить зубчик чеснока.

Чеснок является раздражителем

Чеснок на самом деле действует как химический раздражитель, что может быть опасным. Такие соединения, как аллицин, отвечают за сильный запах и антимикробные свойства чеснока и могут раздражать слизистую оболочку носа.

Таким образом, нос «понимает», что в нем есть не только физический блокатор, но и блокатор, состоящий из химических раздражителей. Это раздражение заставляет организм вырабатывать еще больше слизи, а это означает, что «поток» слизи, который вы видите на видео, будет сильнее.

Поэтому тот драматический эффект «до и после», который вы можете увидеть на некоторых видео TikTok, на самом деле не является доказательством заживления. Это просто реакция на раздражение и закупорку.

Что говорит наука о чесноке и заложенности носа

Чеснок широко известен в мире научного и целостного лечения своими антимикробными и противовоспалительными свойствами. Некоторые лабораторные и клинические исследования показывают, что соединения чеснока могут иметь умеренное влияние на иммунную функцию.

Однако важно помнить следующее:

Нет клинических доказательств, подтверждающих интраназальное использование чеснока: Нет научно проверенных доказательств того, что закапывание чеснока в нос снимает заложенность.

Чеснок обычно употребляют внутрь ради его пользы. Даже если чеснок содержит полезные соединения, их обычно используют при пероральном употреблении. Они не используются при непосредственном применении к чувствительным тканям, таким как слизистая оболочка носа.

В доказательной медицине и высококачественных научных исследованиях потенциальные методы лечения должны быть проверены как на эффективность, так и на безопасность. Эта тенденция закапывания чеснока в нос не соответствует ни одному из стандартов.

Безопасно ли засовывать чеснок в нос

Засовывать чеснок в нос опасно. На самом деле это может вызвать несколько потенциальных осложнений.

1. Раздражение и воспаление

Свежий сырой чеснок содержит соединения серы, которые могут раздражать кожу и слизистые оболочки.

В носу это может привести к воспалению, жжению или даже незначительному повреждению тканей.

2. Повышенная заложенность

Поскольку чеснок является раздражителем, его попадание в нос может стимулировать усиление выработки слизи, поскольку организм использует слизь для защиты. Это может ухудшить симптомы гайморита, а не улучшить.

3. Риск инфекции

Сырой чеснок — это органический материал, который может содержать бактерии. Если вы оставите его в носу, вы можете увеличить риск инфекции, особенно если останутся фрагменты.

4. Закупорка посторонними предметами

Пожалуй, самый очевидный риск заключается в том, что чеснок может застрять. Очищенные зубчики чеснока немного липкие, что может сделать их скользкими. Они также имеют тенденцию сужаться к своим концам.

Это означает, что существует реальный риск того, что они могут застрять в вашем носу, и вы не сможете удалить их без медицинской помощи.

5. Травма носа

Внутри носа есть среда с высоким содержанием сосудов, что означает, что в носовой полости есть нежные вены и капилляры. Вставка предметов вполне может вызвать кровотечение или повреждение перегородки.

Почему вирусное «доказательство» вводит в заблуждение

Люди считают, что тенденция закапывать очищенные зубчики чеснока в ноздри для устранения заложенности работает, поскольку видео, кажется, показывают потоки слизи, вырывающиеся после удаления зубчика.

Но это лишь ошибочное заблуждение причинно-следственной связи. Слизь уже была в носу, но чеснок:

заблокировал его выход, заставляя его снова скапливаться, а затем сразу вырываться

вызывал раздражение, что вызывало еще большую выработку слизи

Альтернативы, основанные на доказательствах, которые действительно работают

В отличие от вирусных лайфхаков, есть медицински рекомендованные методы лечения заложенности, которые подтверждаются клиническими исследованиями и десятилетиями использования.

К ним относятся:

Орошение носа солевым раствором

Промывание соленой водой помогает разжижить слизь и вымыть раздражители. Этот метод широко поддерживается в клинической практике и рекомендован ЛОР-специалистами.

Гидратация

Употребление жидкости помогает сохранить слизь менее вязкой, что облегчает ее отхождение.

Паровая ингаляция

Многие люди считают, что теплый влажный воздух может временно облегчить раздражение носа и улучшить воздушный поток.

Назальные стероидные спреи

Лекарство уменьшает воспаление в носовых проходах и подтверждается весомыми клиническими доказательствами.

Отдых и время

Большинство заложенности вызваны вирусными инфекциями. Обычно они проходят естественным путем в течение недели-двух.

Большая проблема: дезинформация о здоровье в социальных сетях

Тенденция к чесноку является частью более крупной, но опасной схемы. Советы по вирусному здоровью могут распространяться быстрее, чем научные доказательства, что может поставить под угрозу здоровье и безопасность людей.

Такие платформы, как TikTok, предпочитают вовлеченности, а не медицинской или научной точности. Впечатляющие результаты, такие как внезапный поток слизи, который мы видим в видео о чесноке, имеют больше шансов стать вирусными и привлечь внимание людей, чем сбалансированные медицинские объяснения.

Это создает благоприятную среду для дезинформации, где анекдоты или визуальные материалы ошибочно принимаются за доказательства, а не за научные данные, а риски игнорируются.

Видео людей, которые кладут чеснок в нос, могут очень привлекать внимание, но этот метод потенциально вреден и не очищает ваши пазухи никаким значимым или медицински полезным способом.

Нет никаких достоверных научных доказательств, подтверждающих его эффективность как лечения вообще.

Вместо этого, это раздражает слизистую оболочку носа, увеличивает выработку слизи и подвергает вас риску инфекции или травмы.

Если у вас заложенность носа, следуйте методам, основанным на исследованиях, а не на вирусных тенденциях.

