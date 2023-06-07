Почему нельзя чистить уши ватными палочками: отоларинголог рассказал, какой уход правильный

Чистить уши ватными палочками – не лучшая идея, считают врачи. Более того, это может оказаться опасным.

Как правильно чистить уши и почему нельзя это делать ватными палочками, рассказывает отоларинголог Андрей Бобров.

Так называемые "ушные палочки", как выяснилось, совсем не ушные. Ими можно поправить макияж, но чистить уши не рекомендуется. Обычно ватными палочками пытаются достать из уха серу, которую считают грязью, которой она отнюдь не является. Ушная сера – это защитное соединение, покрывающее слуховой проход.

Почему нельзя чистить уши ватной палочкой

Сера производится организмом для защиты слухового прохода. В идеале излишки серы должны удаляться из уха без посторонней помощи, когда мы жуем или разговариваем, наша челюсть двигается и двигает серу в ухе, она отстает от внутренней поверхности слухового прохода и вываливается из уха при наклоне головы или вымывается во время приема душа.

Но если серы слишком много и она по каким-то причинам не самоудаляется, в ухе образуется серная пробка. С этой проблемой лучше обратиться к отоларингологу, но люди в большинстве своем пытаются решить ее самостоятельно. При попытках почистить ухо ватной палочкой мы чаще делаем хуже, потому что пропихиваем серу глубже в ухо вплоть до барабанной перепонки. Пробка становится еще больше.

Более того, во время таких манипуляций можно повредить очень нежную кожу слухового прохода и, что хуже всего, барабанную перепонку.

Пользоваться ватными палочками можно только снаружи и на входе в слуховой проход.

Как правильно чистить уши

Чистить уши, а точнее мыть, можно, когда принимаете душ. При этом можно воспользоваться просто пальцем.

Спреи для чистки ушей можно использовать также, они смягчают пробку, если она есть, и могут помочь, если нет возможности обратиться к врачу.

Если вас беспокоит зуд в ухе

Если вы чувствуете постоянный зуд в ухе, то, скорее всего, в вашем ухе поселилась грибковая инфекция, которая, как правило, может появиться как раз из-за неправильного ухода за ушами и очень агрессивного их очищения, которое приводит к травмированию слухового прохода. В этом случае нужно обязательно обратиться к врачу.

Безопасно ли пользоваться наушниками

Постоянное ношение наушников также может привести к появлению грибковой инфекции, потому что постоянно закрытое ухо – это отсутствие вентиляции, которое ведет к повышению температуры и влажности, что, в свою очередь, может привести к появлению грибковой инфекции.

Поэтому не злоупотребляйте наушниками.

Если вы оказались рядом со взрывом

Если вы травмировали барабанную перепонку, проследите, чтобы в ухо не попала жидкость. Не пользуйтесь никакими каплями и как можно скорее обратитесь к врачу.

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