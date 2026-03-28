Почему нельзя давать нашатырный спирт человеку, который потерял сознание

На самом деле такая практика может быть опасной, особенно если человек без сознания. Инструктор по домедицинской и тактической медицине Басараб Олег объяснил, почему важно знать правильный алгоритм действий и как обезопасить себя и окружающих.

Нашатырный спирт в народе считают «панацеей» при потере сознания. Его пары, мол, мгновенно «приводят в чувство». Однако на самом деле это не просто бесполезный совет, он еще и рискованный.

У человека без сознания подавлен или отсутствует защитный кашлевой рефлекс. То есть пары аммиака могут попасть в дыхательные пути, вызвать раздражение слизистой, а в худшем случае — ларингоспазм, который затрудняет дыхание и даже грозит остановкой сердца.

Басараб Олег отмечает, что нашатырный спирт не предназначен для того, чтобы «прийти в себя» человеку без сознания. Его можно использовать только для сознательного человека, например, спортсмена во время подъема тяжелых весов, когда нужно быстро активизировать состояние и повысить реакцию.

Что делать при обмороках

Правильный алгоритм действий прост, но жизненно важен:

Проверьте сознание. Легко потрясите человека за плечи и спросите, слышит ли он вас. Если дыхание отсутствует или затруднено, немедленно вызывайте экстренную помощь. Положите человека на спину и, по возможности, поднимите ноги для улучшения кровообращения. Не давайте нашатырный спирт, если человек без сознания. Если сознание восстановилось, можно помочь человеку садиться и дать возможность прийти в сознание в спокойной атмосфере.

Когда нашатырный спирт может быть полезным

Только для сознательного человека, который нуждается в быстрой активации. Например, в спортзале во время подъема тяжелых весов спортсмен может почувствовать легкую усталость или пониженную реакцию, тогда аммиак помогает «оживить» организм. Не для лечения обморока, а как возбуждающее средство, безопасное только при полном сознании.

Миф о нашатырном спирте как «спасении при обмороке» давно пора оставить в прошлом. Главное правило — не нашатырь, а проверка сознания, дыхания и вызов помощи.

Помните, правильная домедицинская помощь спасает жизнь. И даже если кажется, что «быстрый метод» работает, риски для здоровья и жизни человека могут быть критическими.