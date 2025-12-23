- Дата публикации
Почему нельзя ложиться спать с макияжем и как это влияет на глаза
После долгого дня соблазн просто упасть в постель и не смывать макияж, знаком многим. Кажется, что одна ночь ничего не изменит, но дерматологи и офтальмологи единодушны: сон с макияжем — одна из худших привычек для кожи и глаз, и последствия могут быть значительно серьезнее, чем единичные высыпания.
Ночью кожа активно восстанавливается, усиливается клеточное обновление, происходит регенерация и восстановление защитного барьера. Макияж, пыль, себум и остатки SPF мешают этому процессу, создают идеальную среду для воспалений, обезвоживания и преждевременного старения.
Но есть еще одна причина, о которой говорят реже — риски для здоровья глаз, об этом рассказало издание Real Simple
Невидимая угроза для глаз
Остатки туши, теней или подводки во время сна могут осыпаться и попадать под веки. Мелкие частицы способны раздражать слизистую, царапать поверхность глаза и провоцировать воспалительные процессы. В некоторых случаях это может приводить к инфекциям, повышенной чувствительности, покраснению и длительному дискомфорту.
Особенно опасны продукты с блестками или водостойкие формулы, которые труднее смываются и чаще оставляют микрочастицы. Регулярный сон с макияжем также повышает риск закупоривания мейбомиевых желез, которые отвечают за увлажнение глаз, а это прямой путь к синдрому сухого глаза.
Что происходит с кожей, если не смывать макияж
Кроме рисков для глаз, кожа лица тоже страдает:
Закупориваются поры и появляется воспаление
Тусклый цвет лица из-за накопления загрязнений
Нарушение барьерной функции, которое приводит к сухости и чувствительности
Ускоренное старение, ведь ночью кожа не может эффективно обновляться
Макияж буквально «блокирует» ночную работу кожи, заставляет ее восстанавливаться в худших условиях.
Как очищать кожу перед сном
Эффективное вечернее очищение не обязательно должно быть сложным, но оно должно быть тщательным. Оптимальный вариант — поэтапный подход:
Снятие макияжа с глаз — специальным средством, которое растворяет тушь и тени, но не раздражает слизистую.
Мицеллярная вода или гидрофильное масло — для удаления остатков макияжа, SPF и себума.
Очищающий гель или бальзам — для глубокого очищения кожи и подготовки к уходу.
Такой ритуал не только очищает, но и психологически «снимает день», помогает телу настроиться на отдых.
Регулярное очищение перед сном — это не про перфекционизм, а про базовую заботу о себе. Чистая кожа лучше реагирует на сыворотки и кремы, выглядит свежей, а глаза остаются здоровыми и сияющими.
И если выбирать между еще пятью минутами сна и несколькими минутами у умывальника, стоит помнить, что ночь без макияжа — это инвестиция в красоту, комфорт и здоровье на долгую перспективу.