Почему нельзя ложиться спать с макияжем и как это влияет на глаза / © Credits

Ночью кожа активно восстанавливается, усиливается клеточное обновление, происходит регенерация и восстановление защитного барьера. Макияж, пыль, себум и остатки SPF мешают этому процессу, создают идеальную среду для воспалений, обезвоживания и преждевременного старения.

Но есть еще одна причина, о которой говорят реже — риски для здоровья глаз, об этом рассказало издание Real Simple

Невидимая угроза для глаз

Остатки туши, теней или подводки во время сна могут осыпаться и попадать под веки. Мелкие частицы способны раздражать слизистую, царапать поверхность глаза и провоцировать воспалительные процессы. В некоторых случаях это может приводить к инфекциям, повышенной чувствительности, покраснению и длительному дискомфорту.

Особенно опасны продукты с блестками или водостойкие формулы, которые труднее смываются и чаще оставляют микрочастицы. Регулярный сон с макияжем также повышает риск закупоривания мейбомиевых желез, которые отвечают за увлажнение глаз, а это прямой путь к синдрому сухого глаза.

Что происходит с кожей, если не смывать макияж

Кроме рисков для глаз, кожа лица тоже страдает:

Закупориваются поры и появляется воспаление

Тусклый цвет лица из-за накопления загрязнений

Нарушение барьерной функции, которое приводит к сухости и чувствительности

Ускоренное старение, ведь ночью кожа не может эффективно обновляться

Макияж буквально «блокирует» ночную работу кожи, заставляет ее восстанавливаться в худших условиях.

Как очищать кожу перед сном

Эффективное вечернее очищение не обязательно должно быть сложным, но оно должно быть тщательным. Оптимальный вариант — поэтапный подход:

Снятие макияжа с глаз — специальным средством, которое растворяет тушь и тени, но не раздражает слизистую. Мицеллярная вода или гидрофильное масло — для удаления остатков макияжа, SPF и себума. Очищающий гель или бальзам — для глубокого очищения кожи и подготовки к уходу.

Такой ритуал не только очищает, но и психологически «снимает день», помогает телу настроиться на отдых.

Регулярное очищение перед сном — это не про перфекционизм, а про базовую заботу о себе. Чистая кожа лучше реагирует на сыворотки и кремы, выглядит свежей, а глаза остаются здоровыми и сияющими.

И если выбирать между еще пятью минутами сна и несколькими минутами у умывальника, стоит помнить, что ночь без макияжа — это инвестиция в красоту, комфорт и здоровье на долгую перспективу.