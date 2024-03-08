Почему немеют пальцы: упражнение от физического терапевта и как это предотвратить

Физический терапевт объясняет, почему вы чувствуете, что не можете контролировать пальцы, онемение рук и как с этим бороться.

Физический терапевт Даниил Якубовский в своем Instagram объяснил почему немеющие пальцы.

Почему немеют пальцы

По словам специалиста, это ощущение ассоциировано с компрессией нерва. Даже небольшая протрузия в шейном отделе может вызвать дискомфорт в пальцах. Однако это не всегда значит, что именно она является виновником вашего состояния.

Упражнение, которое поможет избавиться от онемения пальцев

Для облегчения этого дискомфорта физический терапевт рекомендует следующее нейромобилизационное упражнение:

Исходное положение: займите позу, аналогичную той, что на видео. Выполнение упражнения: опустите голову и разогните руку на вдохе, а на выдохе вернитесь в исходную позицию.

Выполняйте упражнение от 8 до 12 раз, 1-3 раза в день, сосредотачиваясь на плавности движения. Следите за симптоматикой.

Не забывайте о регулярности и любви к своему телу.

Если ваше состояние вызывает у вас беспокойство или симптомы повторяются, обратитесь к врачу.

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