Почему немеют пальцы: упражнение от физического терапевта и как это предотвратить

Физический терапевт объясняет, почему вы чувствуете, что не можете контролировать пальцы, онемение рук и как с этим бороться.
Физический терапевт Даниил Якубовский в своем Instagram объяснил почему немеющие пальцы.
Почему немеют пальцы
По словам специалиста, это ощущение ассоциировано с компрессией нерва. Даже небольшая протрузия в шейном отделе может вызвать дискомфорт в пальцах. Однако это не всегда значит, что именно она является виновником вашего состояния.
Упражнение, которое поможет избавиться от онемения пальцев
Для облегчения этого дискомфорта физический терапевт рекомендует следующее нейромобилизационное упражнение:
- Исходное положение: займите позу, аналогичную той, что на видео.
- Выполнение упражнения: опустите голову и разогните руку на вдохе, а на выдохе вернитесь в исходную позицию.
Выполняйте упражнение от 8 до 12 раз, 1-3 раза в день, сосредотачиваясь на плавности движения. Следите за симптоматикой.
Не забывайте о регулярности и любви к своему телу.
Если ваше состояние вызывает у вас беспокойство или симптомы повторяются, обратитесь к врачу.
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