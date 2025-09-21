Почему одни люди становятся зависимыми, а другие - нет / © Credits

Почему одни, с одинаковыми жизненными условиями или опытом, развивают зависимость, а другие — остаются свободными, рассказало издание Psychology Today. Зависимость не имеет ничего общего со «слабой волей» или «плохим характером». Это многофакторное состояние, в котором переплетаются биологические, психологические и социальные факторы.

Ключевые факторы риска зависимости

Прошлые травмы и эмоциональная боль

Детские травмы, например, насилие, пренебрежение, жизнь в атмосфере конфликта, могут изменять работу мозга. Человек ищет способы убежать от боли и часто находит временное облегчение в употреблении алкоголя, наркотиков или компульсивных привычках, например, азартные игры или переедание. Но не все, кто пережил травму, становятся зависимыми. Большую роль играют ресурсы поддержки, а именно, семья, друзья, психотерапия и способность восстанавливаться после трудностей.

Психическое здоровье

Депрессия, тревожность, посттравматическое стрессовое расстройство часто идут рядом с зависимостью. Для многих употребление становится «лекарством», которое снимает напряжение или боль. Но со временем круг замыкается, зависимость углубляет психические проблемы. Поэтому современная медицина рекомендует интегрированное лечение, а именно, одновременную терапию и психических расстройств, и зависимости.

Генетика и химия мозга

Примерно 40-60% риска зависимости передается по наследству. Это не означает, что дети зависимых родителей обречены, но их нервная система может по-другому реагировать на алкоголь или наркотики. Например, у кого-то после небольшой дозы алкоголя выбрасывается чрезмерное количество дофамина — гормона удовольствия и мозг быстрее «запоминает» это как сильный стимул. Другие же люди испытывают значительно более слабую реакцию и не имеют тяги к повторению.

Социальная среда

Мы — продукт среды, в которой растем. Если в семье или кругу друзей употребление алкоголя или наркотиков считается нормой, риск зависимости возрастает.

В то же время крепкие социальные связи, пример здоровых родителей и наличие альтернативных способов снимать стресс, например, спорт и творчество, значительно снижают вероятность развития зависимости.

Личностные качества и навыки преодоления стресса

Импульсивные, склонные к риску люди имеют более высокую вероятность зависимостей. А вот те, кто научился управлять эмоциями, практикует осознанность, имеет хобби или поддержку, лучше справляются со стрессом без разрушительных «допингов».

Как преодолеть зависимость

Обратиться за профессиональной помощью. Зависимость — это не просто «привычка», а состояние, которое часто требует медицинского вмешательства. Психотерапия, группы поддержки, реабилитационные программы — первый и самый важный шаг.

Построить систему поддержки. Окружение имеет огромное значение. Именно изоляция чаще всего «подпитывает» зависимость. Поддержка семьи, друзей или сообществ вроде Анонимных Алкоголиков (AA) или Анонимных Наркоманов (NA) способна стать опорой на пути восстановления.

Обработать внутреннюю боль. Без исцеления прошлых травм зависимость часто возвращается. Терапия, дневники, арт-техники помогают прожить и отпустить боль, которая стоит за зависимостью.

Найти здоровые заменители. Вместо старых разрушительных привычек важно формировать новые, например, спорт, йога, медитация, чтение, волонтерство или творческая деятельность. Это помогает мозгу естественным путем вырабатывать «гормоны радости».

Возможно ли полностью выздороветь

Хотя зависимость может казаться ловушкой без выхода, реабилитация и поддержка доказывают, что выздоровление возможно для каждого. Многие люди после прохождения терапии находят новый смысл жизни и даже помогают другим на пути восстановления.

Зависимость — не признак слабости, а результат сложного взаимодействия генов, среды, опыта и психического состояния. Чем раньше человек или его близкие поймут природу этого явления, тем больше шансов на успешное выздоровление.