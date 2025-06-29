Почему одни люди становятся зависимыми, а другие — нет: 5 факторов, которые все меняют / © Credits

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Под влиянием одинаковых веществ, ситуаций или стресса — реакция людей может быть совершенно разной. Кто-то попробовал и больше не вернулся к этому. А кто-то — попал в глубокую зависимость, которая разрушила здоровье, отношения и жизнь.

Ответ — в сложном сплетении биологии, психики, травм и среды, об этом рассказало издание Psychology Today.

Травмы детства и душевная боль

Часто начало зависимости — это попытка убежать от боли, а не поиск удовольствия.

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Детская травма, эмоциональное или физическое насилие, развод родителей, обесценивание — все это может заложить основы будущих зависимостей.

Человек начинает искать «затишье» в голове: алкоголь, сигареты, переедание, соцсети, токсичные отношения — все, чтобы не чувствовать боли.

Не все, кто пережил травму, становятся зависимыми. Но те, кто имеет мало поддержки, недостаточный доступ к психологической помощи или слабую эмоциональную устойчивость — в большей зоне риска.

Психическое здоровье: когда «болит внутри»

Люди с депрессией, тревожностью, ПТСР или другими расстройствами чаще ищут «скорую помощь» во внешних стимуляторах. Алкоголь или другие вещества сначала дают облегчение. Но впоследствии — только ухудшают состояние.

Стресс, одиночество, беспокойство — это триггеры, которые подталкивают к повторному употреблению.

Без лечения основной причины — любая терапия зависимости будет неполной.

Решение — интегрированное лечение, которое учитывает как психику, так и тело.

Генетика и химия мозга

Ученые давно доказали: наследственность может влиять на риск развития зависимости. Если у близких родственников были проблемы с алкоголем, играми или наркотиками — шансы повышаются.

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Дофамин — гормон удовольствия — у некоторых людей вырабатывается медленнее или в недостаточном количестве.

Тогда мозг буквально «требует» внешнего стимула — например, алкоголя или сладкого — чтобы хоть немного почувствовать радость.

Но даже с высоким генетическим риском — это не приговор. Знание о своих особенностях помогает строить здоровые привычки на опережение.

Среда и социальные факторы и факторы, влияющие на окружающую среду

Место, где мы рождаемся и живем — имеет значение. Иногда даже больше, чем гены.

Если в семье нормализовано употребление алкоголя или агрессия — ребенок воспринимает это как «обычное».

Давление окружения, токсичные отношения, нестабильность в работе или семье — все это может стать триггером к бегству в зависимость.

Зато социальная поддержка, мягкая среда, внимательные к тебе люди — могут спасти даже в самый темный период.

Личностные черты и стратегии преодоления стресса

Психологи не подтверждают существование «зависимой личности», но определенные черты увеличивают риски:

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Импульсивность

Потребность в сильных эмоциях

Уязвимость к критике или эмоциональное выгорание

Те же, кто научился управлять эмоциями, имеет здоровые способы восстановления (спорт, искусство, общение) — имеют лучшую «иммунную систему» против зависимости.

Как выйти из зависимости: 4 шага к изменениям

Нет единого рецепта, но эти подходы действительно работают:

Профессиональная помощь. Не нужно «выбираться самому». Психотерапевт, врач-нарколог, группы поддержки — первый и самый важный шаг.

Социальная поддержка. разговоры, объятия, участие — спасают. иногда одно теплое «я с тобой» — весит больше, чем таблетки.

Работа с эмоциональной болью. Чтобы изменить поведение — надо понять его корень. Психотерапия, дневник эмоций, арт-терапия — отличные инструменты.

Новые стратегии. Заменить «разрушительное» — на «целебное». Спорт, творчество, волонтерство, обучение — отвлекают и лечат.

Зависимость — не конец. Это часть истории. Но не вся история. И она не определяет, кто вы есть. Лечение возможно. Возвращение к жизни — тоже.