Почему отпуск - это не прихоть, а медицинская необходимость / © www.credits

Однако врачи убеждают, что отпуск — это такая же потребность организма, как здоровый сон или полноценное питание. Врач Юрий Габорец привел простой пример: «Даже самый лучший компьютер начинает зависать, если его долго не перезагружать. Человек — не исключение».

Что происходит с организмом без отдыха

Если вы месяцами работаете без пауз, тело и психика начинают «изнашиваться»

Растет уровень гормонов стресса (кортизол, адреналин), а это со временем повышает риск гипертонии и инфаркта.

Нарушается сон — вы можете засыпать поздно, просыпаться уставшими.

Падает иммунитет — организм становится более уязвимым к инфекциям.

Психика становится перенапряженной — появляется раздражительность, апатия, эмоциональное выгорание.

Лето — лучшее время для перезагрузки

Лето — это естественно «перезагрузка» для тела и мозга. Тепло, солнечный свет и длинные дни помогают нам:

Нормализовать биоритмы — солнечный свет влияет на выработку мелатонина и серотонина.

Восстановить запасы витамина D — он нужен для костей, иммунитета и хорошего настроения.

Изменить окружающую картинку — даже короткий отдых у воды или в лесу снижает уровень стресса на 60%.

Как отдохнуть, если нет времени на длинный отпуск

Не обязательно вырываться на две недели в другую страну. Врач советует практиковать «микроотпуск»:

Проведите вечер на берегу реки или озера.

Устройте пикник в парке без телефона.

Пройдитесь босиком по траве или песку.

Сходите в поход выходного дня с друзьями или семьей.

Даже несколько часов, проведенных на природе без гаджетов, способны перезапустить ваш мозг и дать ощущение покоя.

Отдых — это профилактика, а не побег

Время для себя — это не эгоизм. Это забота о своем здоровье, отношениях и эффективности в работе.

Когда вы отдыхаете:

Повышается концентрация и креативность.

Улучшается настроение и мотивация.

Укрепляются отношения с близкими, ведь вы становитесь спокойнее и внимательнее.

Отдых — это не побег от реальности, а способ вернуться в нее более сильным. Не игнорируйте сигналы усталости, ведь они, как индикатор топлива в авто: если не заправиться вовремя, можно остановиться посреди дороги.