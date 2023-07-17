Почему падает зрение: офтальмолог рассказал о внешних и внутренних причинах

Наступление пресбиопии или возрастной дальнозоркости происходит у всех – независимо от того, были у вас раньше проблемы со зрением или нет. Так проявляются возрастные трансформации в организме. У кого раньше, в 40 лет, у кого позже – в 50. Вы с удивлением замечаете, что больше не можете рассмотреть детали, а читать, особенно мелкий шрифт на этикетках, становится просто невозможно. Это раздражает и смущает: неужели это какая-то глазная болезнь или не дай бог катаракта?!

Потеря остроты зрения – это не обязательно следствие заболевания глаз. Есть и другие факторы, влияющие на качество зрения. Какие именно – об этом популярно расскажет врач высшей категории, опытный офтальмолог сети медцентров "Новое Зрение" Игорь Бакаев.

На состоянии организма сказываются как природные факторы, к сожалению, не зависящие от нас, так и приобретенные. Возраст не проходит даром – с годами некоторые функции снижаются или теряются, в том числе и способность хорошо видеть на разном расстоянии. Однако не следует все списывать на естественное старение. Часто мы сами ускоряем течение негативных процессов: наш образ жизни влечет за собой системные заболевания или обстоятельства, в конечном итоге влияющие на зрение.

Что от нас не зависит

Чтобы выяснить, почему вы теряете остроту зрения, лучше сразу обратиться к офтальмологу – он сделает обследование и объяснит истинные причины вашего состояния. Ухудшение аккомодации (способность фокусировать зрение на предметах, расположенных вблизи и далеко) обусловлено снижением тонуса глазных мышц и изменениями в хрусталике. При этом это не непременно типично для обоих глаз. Хуже видеть может сначала один глаз.

Важно не страдать от дискомфорта, а подобрать со специалистом приемлемый способ корректировки – очки, контактные линзы или оперативное вмешательство. Иначе не удивляйтесь, если вас беспокоят головные боли, быстрая утомляемость глаз и боль в области вокруг них.

Последствия образа жизни

Наши привычки также влияют на зрение. Курение, неправильное питание, злоупотребление алкоголем, нехватка сна, физической активности, недостаточное пребывание на свежем воздухе, стресс со временем приводят к системным заболеваниям организма, например к гипертонии, атеросклерозу, сахарному диабету. А эти болезни могут давать диабетическую или гипертоническую ретинопатию или другие сосудистые заболевания сетчатки.

Так, при ранних признаках гипертонической ретинопатии происходит сужение поля зрения, его ухудшение, особенно в вечернее время. Если не наблюдаться у офтальмолога и не лечиться, есть риск тромбоза центральной вены сетчатки или артерии. А это уже чревато слепотой.

Диабетическая ретинопатия не менее опасна, ведь поражает мелкие сосуды глаза. Человек на начальной стадии жалуется на мушки перед глазами, пятна, искривление линий. Когда же диабет выходит из-под контроля, вероятно даже отслоение сетчатки и потеря зрения.

Интересно, что первые признаки проблем с сосудами, той же гипертонической болезни, под силу выявить именно офтальмологу. Ведь глазное дно ярко демонстрирует их состояние.

Главная рекомендация тем, кто имеет системные заболевания, держать их под контролем – измерять артериальное давление, уровень сахара, соблюдать диету, принимать лекарства, научиться бороться со стрессом и регулярно осматриваться у офтальмолога.

А курильщикам следует помнить: эта привычка ответственна за нехватку определенных витаминов в организме, снижение эластичности и прозрачности хрусталика глаза (его помутнение – прямой путь к операции) и развитие поражающей центральное поле зрения возрастной макулодистрофии (тяжелая форма болезни угрожает слепотой).

Внешние факторы, влияющие на глаза

Условия, в которых мы живем и работаем, часто приводят к дискомфортным состояниям или временному ухудшению зрения.

Так, летом из-за жары и действия кондиционеров воздух в квартирах и офисах теряет необходимую влажность. Добавьте сюда сиденья целый день перед компьютером – и получите сухость глаз. Это связано с усиленным испарением слезной пленки, которая должна увлажнять и защищать оболочку.

Чтобы убедиться, что симптомы не являются синдромом сухого глаза, найдите время посетить врача. Он исследует функцию слезопроизводства: если с ней все хорошо, то назначит капать искусственную слезу и порекомендует настроить благоприятный микроклимат в помещении и щадящий режим работы.

Итак, часто проветривайте комнату, приобретите увлажнитель воздуха, прерывайтесь на отдых, когда приходится долго смотреть в экран: каждые 20 минут отрывайтесь от монитора и хотя бы 20 секунд смотрите вдаль, чтобы разгрузить глаза. Неплохо также разминаться раз в два часа, чтобы восстановить кровоснабжение мышц.

Кстати, труд за компьютером предполагает обычно искусственное освещение, что тоже негативно влияет на зрение. Мы должны получать солнечный свет. Что бы ни говорили о вреде ультрафиолета, человек – создание природы, живущее по биоритмам, поэтому дневной свет необходим для накопления в мозгу определенных веществ. Синий же свет от мониторов, напротив, блокирует выработку мелатонина, гормона сна, отвечающего за самовосстановление организма.

Есть интересные исследования: дети, достаточно гуляющие на свежем воздухе днем, меньше склонны к развитию близорукости. На обеденный перерыв выйдите на улицу или утром пройдитесь несколько остановок пешком, чтобы поймать утренние безвредные лучи.

И самый главный совет врача – решать проблемы или разрешать сомнения у специалиста. У современной офтальмологии есть большой арсенал методов и приемов лечения: от капель и неинвазивных процедур до оперативного вмешательства.

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