Почему пазлы - это больше, чем развлечение и как простая игра тренирует мозг и улучшает настроение / © Credits

Обычные пазлы, то самое ностальгическое развлечение для дождливых вечеров, оказываются настоящим «суперфудом» для мозга и эмоционального баланса. Именно об этом рассказало издание Martha Stewart.

Складывание пазлов кажется простым и даже немного старомодным занятием. Но за этой внешней простотой скрывается сложная работа мозга. Пока мы подбираем фрагменты по форме и цвету, одновременно активируются различные когнитивные процессы, от зрительного анализа до памяти и мелкой моторики.

Регулярные ментальные нагрузки такого типа способны поддерживать ясность мышления с возрастом и даже снижать риск когнитивных нарушений. И все это — без гаджетов, спешки и перегрузки.

Как пазлы поддерживают здоровье мозга

Активируют оба полушария

Во время складывания пазлов мозг работает «в тандеме». Левое полушарие отвечает за логику и анализ, правое — за образное мышление и пространственное восприятие. Такая одновременная работа называется билатеральной интеграцией и помогает укреплять нейронные связи.

Именно эта комплексная активность способствует формированию так называемого когнитивного резерва — способности мозга дольше компенсировать возрастные изменения и лучше адаптироваться к нагрузкам.

Поддерживают когнитивное здоровье с возрастом

Люди старше 50 лет, которые годами регулярно складывают пазлы, демонстрируют лучшие результаты в общих когнитивных тестах. Неудивительно, что пазлы часто используют как одну из форм мягкой профилактики возрастных нарушений памяти.

Польза для настроения и психического здоровья

Снижают уровень стресса

Складывание пазлов имеет медитативный эффект. Оно переводит внимание с тревожных мыслей в настоящий момент, помогает успокоить нервную систему и уменьшить уровень тревоги. Это форма осознанного присутствия, без специальных техник и сложных практик.

Дарят ощущение завершенности

В мире бесконечных дедлайнов мы редко видим мгновенный результат своих усилий. Пазл, наоборот, дает четкое ощущение достижения. Завершенная картинка — маленькая, но очень важная победа для самооценки и настроения.

Вызов, творчество и «полезная сложность»

Мозг любит новизну. Наибольшую пользу приносят не простые, знакомые задачи, а те, которые немного выходят за пределы привычного. Новые или более сложные пазлы стимулируют образование новых синаптических связей между клетками мозга.

Несмотря на четкую структуру, пазлы активируют креативное мышление — это форма творчества с правилами, которая одновременно успокаивает и тренирует.

Как сделать пазлы частью ежедневной жизни

Начните с 10-15 мин в день или даже несколько раз в неделю

Используйте пазлы как утренний ритуал или способ расслабиться перед сном

Составляйте их вместе с семьей или друзьями, это укрепляет социальные связи

Постепенно усложняйте задачу, чтобы мозг получал новые стимулы

Во время, когда мы постоянно стремимся к большему, более быстрому и яркому, пазлы напоминают о ценности медленных радостей. Они не только тренируют память, внимание и мышление, но и помогают снизить стресс, улучшить настроение и почувствовать внутреннее равновесие.

Иногда забота о себе — это не еще одно приложение для медитации, а просто стол, чашка чая и коробка с пазлами.