Почему почка перестает работать: коварство патологии и методы ее лечения

К сожалению, самостоятельно выявить гидронефроз невозможно, ведь его развитие не сопровождается выраженными симптомами.

Причин гидронефроза немало – от банальной мочекаменной болезни до хирургических вмешательств на органах малого таза. О самом главном, что нужно знать, чтобы не потерять почку, рассказывает уролог, онкохирург, ведущий специалист урологического стационара клиники "Оксфорд Медикал" Виктор Когут.

Болезнь или последствие

Гидронефротическая трансформация почки – это патология, которая, по сути, не болезнь, а осложнение других заболеваний, вызывающих сужение мочевыводящих путей и нарушающих отток мочи по ним. В конце концов полостная система почки расширяется, ее ткань со временем атрофируется и орган перестает функционировать. Процесс необратим: даже если препятствие оттоку мочи устранить, атрофированная почечная ткань уже не восстанавливается.

При гидронефрозе почка превращается в "мешок", заполненный мочой, и одна из ее главных задач – концентрация мочи – больше не выполняется. Вода для этого парного органа служит матрицей, с помощью которой выводится из организма все, что ему не нужно. Поэтому утрата почкой функции концентрации продуктов обмена веществ в воде и нарушение выведения ее наружу приводит к серьезным последствиям.

Причины гидронефроза

Факторы возникновения патологии разные: они могут быть как врожденными, так и приобретенными. В первом случае патология мочеточника закладывается внутриутробно, во втором – гидронефротическая трансформация происходит в течение жизни в результате определенных заболеваний или манипуляций.

Причины врожденного гидронефроза:

сужение верхней трети мочеточника (в виде песочных часов), преимущественно у почки;

индивидуальная анатомия – конфликт мочевыводящих путей с дополнительными сосудами, когда сосуды перекрещивают мочеточник и мешают оттоку мочи.

Основные причины обретенного характера:

гинекологические, проктологические, онкологические операции в области малого таза;

лучевые поражения нижней трети мочеточника. Например, при лучевой противоопухолевой терапии женской половой системы или прямой кишки;

мочекаменная болезнь, особенно нелеченая.

Виктор Когут объясняет: “Когда камень выходит из почки в мочеточник, у человека начинается колика. Если пациент не идет к врачу, терпит, то боль со временем истекает. Однако проблема не решается: камень, хоть и перестает беспокоить, остается в мочеточнике, из-за чего постепенно развивается гидронефроз. Иногда такое безответственное отношение к своему здоровью приводит к полной потере функции почки”.

Поэтому нужно своевременно диагностировать и профессионально лечить патологию. Ведь непролеченные стриктуры (сужение), камни в мочеточнике или его поражение в результате лучевой терапии или травматических оперативных вмешательств на малом тазу ведут к нарушению оттока мочи. Если это препятствие не устранить, через несколько месяцев, иногда лет почка перестанет работать: моча просто не будет отходить. При терминальной стадии гидронефроза ткань почки становится совсем тонкой – и орган в конце концов теряет свою функцию.

Симптомы: коварство патологии

Надеяться самостоятельно выявить проблему бесполезно. Обычно ярко выраженных симптомов, таких как высокая температура или сильный болевой синдром, нет. Во время развития гидронефроза преимущественно беспокоит тупая боль в пояснице, которая иногда иррадиирует ниже, или у подреберья вперед или по боковой части живота.

Однако, когда на фоне патологии развивается воспалительный процесс, характеризующийся тяжелым септическим состоянием, появляется лихорадка.

К сожалению, под гидронефрозом может маскироваться любая болезнь брюшной полости, имеющая невыраженный болевой синдром, или заболевания позвоночника, которые также дают тупую боль в пояснице. Только на основании жалоб пациента врачу бывает сложно определить, урологическая ли это проблема, ведь специфических симптомов нет. Однако узкому специалисту, в частности урологу, установить диагноз достаточно легко.

Диагностика: проста и доступна

Первичный способ диагностики – ультразвуковое исследование, дающее ориентировочную информацию о состоянии органов мочевыделительной системы. На аппарате можно увидеть признаки гидронефроза. Далее мероприятия предполагают не только уточнение степени патологического состояния, но и выявление его причин.

Наиболее информативной в этом плане компьютерная томография с внутривенным усилением. Если УЗИ позволяет выявить проблему, то КТ – понять, почему она возникла, и определить стадию осложнения: насколько сохранена или нет выделительная функция почки. Ведь, как уже отмечалось выше, гидронефроз первично – это не болезнь, а осложнение, возникающее вследствие нарушения оттока мочи по разным причинам.

Поэтому при выборе клиники важно, чтобы она имела весь диагностический цикл: лабораторные, ультразвуковые, рентгенологические, лучевые исследования и предлагала самые современные лечебные методики, в частности лапароскопическую хирургию.

Лечение: волшебной пилюли не будет

Консервативного лечения при гидронефрозе не существует – вызывать гидронефротическую трансформацию может множество факторов (механических или функциональных), но ни одна таблетка не устранит препятствие для оттока мочи. Поэтому наиболее часто применяются хирургические методы.

Тактика оперативного вмешательства зависит от состояния почки на текущий момент: насколько при обследовании она потеряла свои функции, чтобы понимать, есть ли смысл сохранять орган.

Вторым рычагом для выбора методики является причина возникновения патологии. Например, когда опухоли органов малого таза распространяются на мочеточник (иногда нельзя удалить опухоль, не повредив эту трубчатую нежную структуру), выполняется реконструкция – часть мочеточника замещается тканями мочевого пузыря. Самым сложным в таком случае является поражение мочеточника посередине, потому что заменить его часть проблематично. Тогда почку, даже если она работает, могут вообще удалить.

Если принимается решение о нефрэктомии, вторая почка полностью берет на себя функцию удалённой.

Однако для улучшения оттока мочи используются медицинские аксессуары. Для временного улучшения состояния почки, в том числе функционального, наружу или внутри тела, устанавливаются урологические трубки – стенты и нефростомы. Иногда, чтобы определить, следует ли делать органосохраняющую операцию, хирург искусственно восстанавливает отток мочи из почки с помощью внешнего или внутреннего дренирования, чтобы проверить, насколько (оценивается математически) орган сохранил свою функцию. И уже на этой основе принимается окончательное решение: оставлять или удалять орган.

Реабилитация

Всё зависит от объема хирургического вмешательства. В основном предпочтение отдается малоинвазивным хирургическим методам. Когда почка сохраняется, выполняется пластическая операция на мочеточнике, тогда восстановление проходит достаточно просто. На следующий день после такого вмешательства пациент уже сам встает с постели и передвигается. Обычно пребывание в стационаре длится 1-2 дня. При удалении почки период реабилитации увеличивается на 2-3 дня.

Открытое хирургическое вмешательство проводится только в случае острой ситуации – сепсиса, воспалительного процесса, гнойного поражения почки. Тогда реабилитация будет длиннее.

Возможна ли профилактика

Лучшая профилактика патологии – ежегодно проводить стандартное обследование: УЗИ органов брюшной полости и мочевой системы.

Если проблема обнаружена, лучше послушать мнение нескольких специалистов по методу лечения.

Но главное – выбирать специалистов, которые сами делают операции. Ведь только оперирующий врач может определить, какой вид хирургического вмешательства подходит лучше всего и нужно ли оно вообще.

И напоследок эксперт замечает: при выборе медицинского учреждения и непосредственно специалиста важно знать, что эта операция не является эксклюзивным мероприятием для клиники и врача. У уролога должно быть достаточно практики, а заведение должно обеспечить всю необходимую материально-техническую базу и квалифицированный персонал.

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