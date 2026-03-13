Почему поколение миллениалов чаще болеет раком / © Credits

Если вы родились между 1981 и 1995 годами, вы принадлежите к поколению миллениалов. Именно оно стало первым поколением, которое, по статистике, имеет больший риск развития опухолей, чем предыдущие, об этом рассказало издание RTÉ.

По данным международных исследований, с 1990 по 2019 год количество случаев раннего рака среди людей до 50 лет выросло на 79% в мире, а смертность — на 28%. И хотя генетика играет определенную роль, эксперты отмечают, что примерно 80% случаев рака не являются наследственными. Они возникают из-за факторов образа жизни, ведь то, что мы едим, как спим, достаточно ли двигаемся и даже уровень нашего ежедневного стресса, имеет большое влияние на наше здоровье.

Питание

Один из ключевых факторов, который называют исследователи, — изменения в рационе. С 1980-х годов в мире стремительно растет детское ожирение. По данным Всемирной организации здравоохранения, в 2022 году более 390 миллионов детей и подростков имели избыточный вес, а около 160 миллионов ожирение. Это важно не только с эстетической точки зрения. Избыточный вес может вызывать:

инсулинорезистентность

хроническое воспаление в организме

гормональные изменения

Все это повышает риск развития некоторых видов рака, в частности:

колоректального

рака молочной железы

рака эндометрия

Исследование с участием 4,7 миллиона человек показало, что те, кто имел высокий индекс массы тела в детстве, имеют на 39% более высокий риск колоректального рака у мужчин и на 19% у женщин во взрослом возрасте. Кроме того, современная диета часто содержит много ультраобработанных продуктов, которые могут изменять микрофлору кишечника и способствовать воспалительным процессам.

Алкоголь

Многие социальные встречи миллениалов — это ужин с друзьями, коктейли или бокал вина после работы. Однако наука становится все более однозначной и говорит, что безопасного уровня потребления алкоголя не существует.

Международное агентство по исследованию рака классифицирует алкоголь как канцероген группы I на одном уровне с табаком. Когда организм перерабатывает алкоголь, образуется ацетальдегид — токсичное вещество, которое может повреждать ДНК клеток.

Интересно и то, что модели потребления алкоголя изменились. Если поколение бэби-бумеров пило чаще, но умеренно, то миллениалы часто практикуют эпизодическое, но максимально интенсивное потребление алкоголя, а это повышает риски для здоровья.

Бессонница

Еще одна особенность современной жизни — хроническое недосыпание. Исследования показывают, что миллениалы и поколение зумеров спят в среднем на 30-45 мин меньше, чем предыдущие поколения. Причина — вечернее время перед экранами, социальные сети и искусственное освещение. Это влияет на выработку мелатонина — гормона, который регулирует биологические часы и обладает антиоксидантными свойствами. Недостаточное количество мелатонина может:

снижать способность организма восстанавливать ДНК

усиливать окислительный стресс

стимулировать неконтролируемое размножение клеток

Хронический стресс

Миллениалов часто называют поколением, которое живет в режиме постоянного стресса. Карьера, финансовое давление, информационная перегрузка и социальные сети поддерживают высокий уровень кортизола — гормона стресса. Когда его уровень долго остается повышенным, это может:

ослаблять иммунную систему

способствовать воспалению

затруднять способность организма уничтожать атипичные клетки.

Некоторые исследования показывают, что люди с высоким уровнем стресса могут иметь почти вдвое больший риск смертности от онкологических заболеваний.

Самолечение

Современная культура быстрых решений часто приводит к самолечению. Среди факторов, которые вызывают беспокойство у исследователей:

частое использование обезболивающих препаратов

длительный прием гормональных контрацептивов

чрезмерное использование антибиотиков

регулярный прием антацидов

Например, частое использование парацетамола может влиять на повышенный риск поражения печени. Длительный прием антибиотиков может изменять микробиом кишечника, а это потенциально влияет на риск заболеваний пищеварительной системы.

Наше будущее

Прогнозы экспертов вызывают беспокойство. Ожидается, что к 2050 году количество случаев рака в мире может вырасти с 20 до почти 35 миллионов. Особенно быстро растет распространенность:

рака пищеварительной системы

гинекологических опухолей

колоректального рака среди молодых людей

Впрочем, специалисты отмечают, что значительная часть факторов риска контролируемая.

Миллениалы — поколение быстрого темпа жизни, технологий и постоянной занятости. Однако в то же время именно это поколение имеет шанс изменить собственное будущее. Здоровые привычки могут существенно уменьшить риски. И хотя статистика может пугать, она одновременно напоминает о важной вещи, что наш ежедневный выбор образа жизни имеет значение.