Почему потеет лицо: эксперты назвали причины и пути решения проблемы

Когда лицо сильно потеет, это доставляет много неприятностей и дискомфорта. Есть несколько причин этого состояния, и все они поддаются лечению, говорят эксперты.

Летом многим из нас приходится столкнуться с проблемой пота лица. Скорее всего, нечто подобное происходило и в холодное время года, но летом потоотделение лица настолько усугубилось, что стало проблемой.

Существует множество причин чрезмерного потоотделения. Однако эксперты быстро отмечают несколько процессов организма, контролирующих эту важную функцию.

Woman&Home поговорил с фармацевтом и специалистом по гормонам, чтобы рассказать обо всех распространенных причинах потливости лица и о том, что вы можете с этим поделать.

Первичный гипергидроз

Первичный гипергидроз является одним из основных состояний, вызывающим чрезмерное потоотделение вокруг лица вне физических упражнений. Это результат неправильных нервных сигналов, заставляющих эккринные потовые железы работать сверхурочно. Для этого нет никаких медицинских причин, хотя это может быть наследственным, говорит Собия Касим, фармацевт с более чем 14-летним стажем.

Если это является причиной потоотделения, вы, вероятно, будете чувствовать потоотделение сильнее, чем обычно, на других участках тела, таких как подмышки, руки и ноги.

Вторичный гипергидроз

Вторичный гипергидроз является другим типом гипергидроза, и он вызван заболеванием или другой причиной, например, побочным эффектом лекарств, таких как антидепрессанты, обезболивающие и гормональное лечение, говорит Касим.

Перименопауза

Перименопауза – это название, которое дано периоду жизни женщины накануне менопаузы, который начинается через 12 месяцев после последней менструации. Это этап, сопровождающийся многими симптомами менопаузы, и потливость, к сожалению, является одним из них.

При менопаузе в организме наблюдается снижение уровня эстрогена и прогестерона, что влияет на гипоталамус, часть мозга, регулирующую температуру тела. В результате возникают приливы и ночная потливость, что может усугубить потливость лица, говорит Касим. .

Потоотделение лица, вызванное менопаузой, может быть значительно хуже в теплые месяцы, отмечает эксперт по гормонам Майк Кочис, учитывая двойной удар от повышения температуры и симптомов перименопаузы. Телу и мозгу приходится больше работать, чтобы регулировать температуру внутри, поскольку тело сохраняет больше тепла, говорит он. Это нарушает нормальные процессы регуляции температуры, на которые влияют гормональные колебания, вызывая более частые и сильные приливы.

Высокий уровень влажности также может осложнить испарение пота из кожи, уменьшая способность тела охлаждаться и усиливая гормональный сбой.

При менопаузе в организме наблюдается снижение уровня эстрогена и прогестерона, что влияет на гипоталамус, часть мозга, регулирующую температуру тела. В результате возникают приливы и ночная потливость, что может усугубить потливость лица, говорит Касим. .

Активность щитовидной железы

Щитовидная железа / Фото: Credits

Щитовидная железа имеет форму бабочки и расположена прямо перед трахеей на шее. Она играет немаловажную роль в выработке гормонов, регулирующих такие функции организма, как частота сердечных сокращений и температура.

Гиперактивная щитовидная железа производит избыток гормонов, ускоряющих метаболизм в организме и ускоряющих сердечный ритм, что может привести к чрезмерному потоотделению, говорит Касим.

Если вы думаете, что у вас гиперактивная щитовидная железа с другими симптомами, включая перепады настроения, отек шеи, проблемы со сном и усталостью, как можно скорее обратитесь к врачу. Это состояние, требующее медицинского лечения.

Образ жизни

Факторы образа жизни, такие как курение, употребление алкоголя, пищевые привычки и психические расстройства, такие как тревога, также могут привести к чрезмерному потоотделению лица.

Исследования даже показали, что курение усиливает приливы. Никотин действует как стимулятор, воздействуя на нервную систему и препятствуя естественному регулированию температуры тела, говорит Кочис. Исследования свидетельствуют о том, что курение также ускоряет понижение эстрогена, поэтому прекращение может замедлить его, облегчая симптомы.

Дефицит витаминов

Это не новость, что витамины и минералы в нашем рационе играют важную роль в работе нашего организма, поэтому дефицит любого из них может повлечь за собой проблемы, в частности чрезмерное потоотделение лица.

Витамин D / Фото: Credits

Это может быть ранним признаком дефицита витамина D, поскольку низкий уровень витамина D может нарушить терморегуляцию, вызывая потоотделение человека, особенно на голове и лице, говорит Кочис. Это также может являться признаком дефицита магния. Этот минерал играет важную роль в нервной системе, особенно вегетативной нервной системе, которая диктует функцию самопроизвольных действий, таких как потоотделение.

Если в организме мало магния, симпатичная нервная система может работать сверхурочно, говорит он. Это может спровоцировать так называемую реакцию «бойся или беги», которая, в свою очередь, будет иметь такие симптомы, как усиленное потоотделение на лице, поскольку реакция вызывает высвобождение кортизола гормона стресса. Потоотделение является одним из признаков высокого уровня кортизола.

Как можно уменьшить потоотделение на лице

Диета. Диетический подход является хорошим первым шагом, чтобы научиться контролировать потоотделение. Избегайте употребления острой пищи, кофеина и алкоголя, поскольку они стимулируют потовые железы и способствуют потоотделению. Употребление большого количества воды также обеспечит низкую температуру тела, говорит фармацевт.

Осознанность. Хотя некоторые причины потливости лица нуждаются в решении врачом, вы можете снизить высокий уровень кортизола с помощью методов узнаваемости, которые могут помочь. Практика приемов, снижающих уровень гормона стресса кортизола, таких как медитация, йога и осознанность, может помочь сдержать потоотделение, вызванное стрессом.

Физические упражнения. Даже несмотря на то, что физические упражнения вызывают потоотделение, если использовать их должным образом, они могут быть способом устранить потливость лица. Продолжайте тренироваться на свежем воздухе утром, пока температура не станет слишком высокой. Это не только поможет поддерживать температуру вашего тела ниже, но и поможет регулировать ваш циркадный ритм, улучшая качество сна, говорит Кочиш. Вы также можете попытаться делать небольшие упражнения в течение дня, а не все вместе.

Может ли потливость лица быть признаком патологии

Для большинства людей потоотделение является здоровой реакцией организма. Это процесс, посредством которого тело охлаждается, говорит Касим. Когда температура тела повышается, нервная система посылает сигнал потовым железам кожи высвободить влагу, чтобы обеспечить эффект охлаждения, говорит она.

Однако если человек обнаруживает, что он сильно потеет или что чрезмерное потоотделение локализуется, например, на лице, это может сигнализировать об основном заболевании, и об этом надо поговорить с врачом.

То, как часто человек потеет, и количество пота, зависит от него. Если человек чувствует, что потеет больше обычного в течение значительного промежутка времени, он может обратиться к врачу.

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