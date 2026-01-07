ТСН в социальных сетях

Почему появляется неприятный запах изо рта: рассказывает гастроэнтеролог

Неприятный запах изо рта — тема, о которой не принято говорить вслух, но которая беспокоит многих. Часто мы сразу подозреваем серьезные проблемы со здоровьем: желудок, печень или кишечник, но в большинстве случаев причина значительно проще — и совсем не там, где мы ее ищем.

Станислава Бондаренко
Почему появляется неприятный запах изо рта

Почему появляется неприятный запах изо рта / © Credits

Гастроэнтеролог Марианна Малимоненко специально для страницы LUKI объяснила, что когда появляется неприятный запах изо рта, первая мысль многих — «что-то не так с пищеварением». На самом деле это один из самых распространенных мифов. По словам врача, около 80% случаев неприятного запаха связаны со стоматологией, а не с гастроэнтерологией.

И лишь в незначительном проценте ситуаций запах действительно может быть симптомом серьезных заболеваний желудочно-кишечного тракта.

Рот и зубы

В большинстве случаев стоит начинать именно со стоматолога, отмечает Марианна Малимоненко. Неприятный запах могут вызывать:

  • проблемы с деснами,

  • налет между зубами,

  • кариес,

  • остатки пищи в межзубных промежутках,

  • недостаточная гигиена языка.

Именно бактерии, которые активно размножаются в полости рта, чаще всего являются источником запаха. И здесь не помогут ни жевательные резинки, ни ополаскиватели, если не устранить первопричину.

ЛОР-органы

Если с зубами все в порядке, стоит обратить внимание на нос и горло. Врач советует проверить, нет ли:

  • стекание слизи по задней стенке горла,

  • хронического воспаления миндалин,

  • так называемых казеозных пробок в лакунах миндалин.

Именно эти «белые крупинки», которые иногда появляются во время кашля, часто становятся причиной стойкого неприятного запаха.

Желудочно-кишечный тракт

Запах изо рта, связанный именно с пищеварением, — редкое явление. По словам гастроэнтеролога, это возможно лишь в случаях очень серьезных состояний, например:

  • выраженного атрофического гастрита,

  • значительного снижения кислотности желудка,

  • нарушение эвакуации пищи, когда она буквально «застаивается».

В таких ситуациях запах никогда не является единственным симптомом, обычно его сопровождают боль, тяжесть, тошнота, потеря аппетита. Приписывать неприятный запах проблемам с печенью или кишечником без других симптомов — ошибка, объясняет врач.

Утренний запах и «бытовые» ситуации

Отдельная категория — физиологический запах, который не имеет ничего общего с патологией. Например:

  • утренний запах изо рта — нормальное явление, ведь ночью уменьшается выработка слюны;

  • после длительного голодания или активного дня без еды;

  • когда человек мало пьет воды, поэтому слизистая пересыхает.

Слюна содержит лизоцим — природный антибактериальный компонент. Когда ее меньше, бактерии активнее размножаются и появляется специфический запах. Это не болезнь, а сигнал, что организму не хватает влаги или пищи.

Что делать, если появился запах

Марианна Малимоненко советует не паниковать, а действовать последовательно:

  • тщательно чистить зубы дважды в день;

  • обязательно очищать язык;

  • пользоваться зубной нитью или ирригатором;

  • пить достаточное количество воды;

  • понаблюдать за собой несколько дней.

Если запах не исчезает, обратиться сначала к стоматологу, затем при необходимости к ЛОРу и только после этого, к гастроэнтерологу.

Неприятный запах изо рта — деликатная, но очень распространенная проблема. В большинстве случаев она не имеет ничего общего с серьезными заболеваниями и легко решается правильным уходом и вниманием к деталям.

Главное — не искать сразу худшие сценарии, а прислушиваться к своему телу и действовать разумно. Забота о себе начинается с простых вещей и часто именно они дают лучший результат.

