Почему появляется неприятный запах изо рта: рассказывает гастроэнтеролог

Гастроэнтеролог Марианна Малимоненко специально для страницы LUKI объяснила, что когда появляется неприятный запах изо рта, первая мысль многих — «что-то не так с пищеварением». На самом деле это один из самых распространенных мифов. По словам врача, около 80% случаев неприятного запаха связаны со стоматологией, а не с гастроэнтерологией.

И лишь в незначительном проценте ситуаций запах действительно может быть симптомом серьезных заболеваний желудочно-кишечного тракта.

Рот и зубы

В большинстве случаев стоит начинать именно со стоматолога, отмечает Марианна Малимоненко. Неприятный запах могут вызывать:

проблемы с деснами,

налет между зубами,

кариес,

остатки пищи в межзубных промежутках,

недостаточная гигиена языка.

Именно бактерии, которые активно размножаются в полости рта, чаще всего являются источником запаха. И здесь не помогут ни жевательные резинки, ни ополаскиватели, если не устранить первопричину.

ЛОР-органы

Если с зубами все в порядке, стоит обратить внимание на нос и горло. Врач советует проверить, нет ли:

стекание слизи по задней стенке горла,

хронического воспаления миндалин,

так называемых казеозных пробок в лакунах миндалин.

Именно эти «белые крупинки», которые иногда появляются во время кашля, часто становятся причиной стойкого неприятного запаха.

Желудочно-кишечный тракт

Запах изо рта, связанный именно с пищеварением, — редкое явление. По словам гастроэнтеролога, это возможно лишь в случаях очень серьезных состояний, например:

выраженного атрофического гастрита,

значительного снижения кислотности желудка,

нарушение эвакуации пищи, когда она буквально «застаивается».

В таких ситуациях запах никогда не является единственным симптомом, обычно его сопровождают боль, тяжесть, тошнота, потеря аппетита. Приписывать неприятный запах проблемам с печенью или кишечником без других симптомов — ошибка, объясняет врач.

Утренний запах и «бытовые» ситуации

Отдельная категория — физиологический запах, который не имеет ничего общего с патологией. Например:

утренний запах изо рта — нормальное явление, ведь ночью уменьшается выработка слюны;

после длительного голодания или активного дня без еды;

когда человек мало пьет воды, поэтому слизистая пересыхает.

Слюна содержит лизоцим — природный антибактериальный компонент. Когда ее меньше, бактерии активнее размножаются и появляется специфический запах. Это не болезнь, а сигнал, что организму не хватает влаги или пищи.

Что делать, если появился запах

Марианна Малимоненко советует не паниковать, а действовать последовательно:

тщательно чистить зубы дважды в день;

обязательно очищать язык;

пользоваться зубной нитью или ирригатором;

пить достаточное количество воды;

понаблюдать за собой несколько дней.

Если запах не исчезает, обратиться сначала к стоматологу, затем при необходимости к ЛОРу и только после этого, к гастроэнтерологу.

Неприятный запах изо рта — деликатная, но очень распространенная проблема. В большинстве случаев она не имеет ничего общего с серьезными заболеваниями и легко решается правильным уходом и вниманием к деталям.

Главное — не искать сразу худшие сценарии, а прислушиваться к своему телу и действовать разумно. Забота о себе начинается с простых вещей и часто именно они дают лучший результат.