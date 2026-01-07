- Дата публикации
-
- Категория
- Актуальная тема
- Количество просмотров
- 118
- Время на прочтение
- 3 мин
Почему появляется неприятный запах изо рта: рассказывает гастроэнтеролог
Неприятный запах изо рта — тема, о которой не принято говорить вслух, но которая беспокоит многих. Часто мы сразу подозреваем серьезные проблемы со здоровьем: желудок, печень или кишечник, но в большинстве случаев причина значительно проще — и совсем не там, где мы ее ищем.
Гастроэнтеролог Марианна Малимоненко специально для страницы LUKI объяснила, что когда появляется неприятный запах изо рта, первая мысль многих — «что-то не так с пищеварением». На самом деле это один из самых распространенных мифов. По словам врача, около 80% случаев неприятного запаха связаны со стоматологией, а не с гастроэнтерологией.
И лишь в незначительном проценте ситуаций запах действительно может быть симптомом серьезных заболеваний желудочно-кишечного тракта.
Рот и зубы
В большинстве случаев стоит начинать именно со стоматолога, отмечает Марианна Малимоненко. Неприятный запах могут вызывать:
проблемы с деснами,
налет между зубами,
кариес,
остатки пищи в межзубных промежутках,
недостаточная гигиена языка.
Именно бактерии, которые активно размножаются в полости рта, чаще всего являются источником запаха. И здесь не помогут ни жевательные резинки, ни ополаскиватели, если не устранить первопричину.
ЛОР-органы
Если с зубами все в порядке, стоит обратить внимание на нос и горло. Врач советует проверить, нет ли:
стекание слизи по задней стенке горла,
хронического воспаления миндалин,
так называемых казеозных пробок в лакунах миндалин.
Именно эти «белые крупинки», которые иногда появляются во время кашля, часто становятся причиной стойкого неприятного запаха.
Желудочно-кишечный тракт
Запах изо рта, связанный именно с пищеварением, — редкое явление. По словам гастроэнтеролога, это возможно лишь в случаях очень серьезных состояний, например:
выраженного атрофического гастрита,
значительного снижения кислотности желудка,
нарушение эвакуации пищи, когда она буквально «застаивается».
В таких ситуациях запах никогда не является единственным симптомом, обычно его сопровождают боль, тяжесть, тошнота, потеря аппетита. Приписывать неприятный запах проблемам с печенью или кишечником без других симптомов — ошибка, объясняет врач.
Утренний запах и «бытовые» ситуации
Отдельная категория — физиологический запах, который не имеет ничего общего с патологией. Например:
утренний запах изо рта — нормальное явление, ведь ночью уменьшается выработка слюны;
после длительного голодания или активного дня без еды;
когда человек мало пьет воды, поэтому слизистая пересыхает.
Слюна содержит лизоцим — природный антибактериальный компонент. Когда ее меньше, бактерии активнее размножаются и появляется специфический запах. Это не болезнь, а сигнал, что организму не хватает влаги или пищи.
Что делать, если появился запах
Марианна Малимоненко советует не паниковать, а действовать последовательно:
тщательно чистить зубы дважды в день;
обязательно очищать язык;
пользоваться зубной нитью или ирригатором;
пить достаточное количество воды;
понаблюдать за собой несколько дней.
Если запах не исчезает, обратиться сначала к стоматологу, затем при необходимости к ЛОРу и только после этого, к гастроэнтерологу.
Неприятный запах изо рта — деликатная, но очень распространенная проблема. В большинстве случаев она не имеет ничего общего с серьезными заболеваниями и легко решается правильным уходом и вниманием к деталям.
Главное — не искать сразу худшие сценарии, а прислушиваться к своему телу и действовать разумно. Забота о себе начинается с простых вещей и часто именно они дают лучший результат.