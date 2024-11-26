Почему слезятся глаза: причины и методы лечения

Зимой из-за непогоды, а также сухого воздуха в помещении глаза нередко испытывают дискомфорт и слезятся. Так организм пытается оградиться от негативных внешних факторов.

Есть немало обстоятельств, провоцирующих неконтролируемую выработку слезы. Как распознать – ситуация нуждается в профессиональной помощи или симптом пройдет сам по себе и нечего о чем волноваться?

Слезы могут быть как природной реакцией на определенный раздражитель, так и сигналом или симптомом болезни. Когда это норма, а когда нужно обратиться к специалисту, рассказывает главный врач одесского центра "Эксимер", офтальмохирург и ретинолог Илья Афанасьев.

Немного о слезах и их разновидностях

По функции образования слезы можно разделить на 3 типа:

базальная производится для постоянного увлажнения глаза. Она продуцируется слезной железой и при моргающем веке распределяется по поверхности глаза. Таким образом осуществляется защита от пересыхания роговицы;

рефлекторная является ответом на определенные раздражители. Например, на погодные условия: холод, ветер, яркий свет, на химические вещества – хлорку, папиросный дым, на пылинку в глазу, пыль, на раздражение век;

эмоциональная возникает на фоне психоэмоциональных переживаний, когда в результате стресса (он может быть как от чувства радости или умиления, так и от горя) вырабатываются гормоны.

Приведенные ситуации являются нормой. Наш организм очень умен: чтобы обезопасить себя от негативных факторов, он будет соответственно реагировать на те или иные условия. Слезы в случае зимнего ветра защищают глаза от холода и пыли в воздухе, чтобы уменьшить повреждение роговицы этими факторами. Сухой воздух в комнате побуждает компенсировать нехватку влаги слезотечением, что может являться вариантом нормы. Как и в случае зрительной усталости. Так же естественно, когда мы плачем, глядя трогательную сцену в сериале.

Когда слезотечение должно насторожить

Есть 2 основных признака, что нужно обратиться к врачу:

постоянное слезотечение, вызванное воспалительной реакцией, например, конъюнктивитом;

основной симптом сопровождается ухудшением или нестабильностью зрения, болевыми ощущениями, покраснением глаз и т.д.

Воспаление. Любой дискомфорт при слезотечении (зуд, отек, жгучесть, ощущение постороннего тела) может свидетельствовать о патологии, возникающей из-за воспалительной реакции. Кстати, причиной ее развития необязательно является вирусная или бактериальная инфекция, проявляющаяся как конъюнктивит, блефарит, кератит. К воспалительным реакциям относится и аллергическая: сезонная аллергия на пыльцу и грибок также дает слезотечение.

Синдром сухого глаза. Это состояние влияет на качество и количество слезы, которое должно защищать глаз. К нему приводят различные факторы – от эндокринных, аутоиммунных заболеваний и патологий органа зрения до чрезмерной зрительной нагрузки и условий окружающей среды и жизни. Слеза из-за нарушения слезной пленки не держится на роговице и слизистой, что заставляет глаз производить все новую и новую порцию для необходимого увлажнения.

Катаракта. Слезотечение может являться следствием серьезных заболеваний. К примеру, катаракты. Она входит в тройку самых распространенных в мире болезней, ведущих к слепоте. При помутнении хрусталика в некоторых случаях лучи света неправильно отражаются, что создает эффект ослепляющего калейдоскопа и рефлекторно выделяется больше слезы. Следовательно, обычное слезотечение из-за яркого света иногда является первым признаком заболевания, ухудшающего остроту и качество зрения.

Когда появляются приведенные жалобы, нужно обязательно обратиться к офтальмологу, чтобы выявить причину: воспаление, аллергическая реакция, синдром сухого глаза или другое заболевание, которое представляет риск для зрения.

Почему игнорирование симптомов и самолечение опасно

Слезотечение является одним из факторов, который может свидетельствовать об ухудшении состояния здоровья. А такие изменения лучше обнаруживать на ранней стадии, поэтому наилучшим вариантом будет не самолечение, а посещение специалиста.

Так, помутнение хрусталика оказывает существенное влияние на остроту зрения. Ситуацию можно исправить с помощью операции и не страдать от снижения качества жизни, неудобств и опасностей на дороге, если вы, например, водитель.

С другой стороны, неправильное лечение в случае самостоятельных назначений или советов из интернета лишь усугубляет симптомы или заболевание, которое и приводит к слезотечению. Рассмотрим случай с повышенным внутриглазным давлением. Глаз слезится, раздражается, но по незнанию причины вы лечите последствие, а не основное заболевание – глаукому. Она же опасна тем, что без должной терапии грозит слепотой. Промедление с визитом к врачу для диагностики и адекватного лечения приводит в конечном итоге к инвалидизации – неспособности делать те дела, которые хочется, и иметь профессию, о которой мечтали.

Или другая ситуация. Подозревая у себя аллергическую реакцию, лечите слезотечение гормональными или антигистаминными препаратами. При этом принимаете их не дозированно, что приводит к печальным последствиям. Есть определенный процент людей, у которых из-за гормональных капель поднимается внутриглазное давление (а это прямой путь к развитию глаукомы). Кроме того, гормоны могут спровоцировать развитие катаракты. Что будет в результате? Хирургическая патология и частичная атрофия зрительного нерва, что существенно сказывается на звезде. И причина банальна – длительное закапывание неправильных капель.

Бывает, что человек лечит глаукому, а у него слезотечение из-за дополнительного заболевания – синдром сухого глаза. Поэтому капли, которые должны снижать внутриглазное давление, просто не будут действовать как следует. Вот почему так важно регулярно посещать офтальмолог, когда уже есть патологии глаза. Специалист будет контролировать течение хронического заболевания и оценивать общее состояние зрительной системы и сопутствующих проблем.

Методы лечения

Ключ успеха - прежде всего адекватное диагностическое обследование, чтобы понять и лечить именно причину, а не действовать наугад.

Так, при синдроме сухого глаза применяют фототерапию IPL, которая эффективна при моторизационном ("вапоризационном") типе синдрома и дисфункции мейбомиевых желез.

При инфекционных заболеваниях, вызывающих слезотечение, нужно сначала определить тип конъюнктивита. Что явилось причиной – вирус, бактерия или какие-то другие факторы, и учитывая это таргетно лечить проблему.

Если раздражителем является аллергия, назначается антигистаминная терапия. Согласно протоколу лечится катаракта (замена усталого хрусталика на искусственный), глаукома (капли, лазерные процедуры, оперативные вмешательства), травмы глаза.

Главное – своевременно выявить проблему и вылечить или провести профилактику на ранней стадии. Это гарантирует качественный результат и позволяет сохранить или вернуть качество и остроту зрения.

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