Почему темнеет кожа в интимных зонах – рассказывает гинеколог

Кожа в области гениталий может изменять свой тон из-за различных физиологических и внешних факторов. Гинеколог Дария Петрусевич рассказывает, что основной причиной потемнения кожи в области гениталий является пигмент, известный как меланин.

Он производится под влиянием:

Гормональных изменений

В период полового созревания и беременности уровень гормонов в женском организме изменяется. Эти изменения могут стимулировать выработку меланина, что приводит к изменению оттенка кожи в области гениталий.

Трения

Трение кожи гениталий с различными материалами, например бельем или кожей между складками, может способствовать стимулированию выработки меланина. Эта реакция имеет защитную функцию, поскольку меланин помогает укрепить кожный барьер и предотвратить повреждение кожи вследствие трения. Например, во время бритья трение лезвием может стимулировать выработку меланина как реакцию на потенциальное повреждение кожи.

Важно понимать, что процедуры осветления кожи гениталий, кроме того, что не имеют гарантированного длительного эффекта, потенциально опасны и могут привести к раздражениям, образованию рубцов и ожогов.

Гинеколог отмечает, что нет ничего плохого или стыдного в том, как выглядит кожа ваших гениталий, и призывает не позволять никому снижать вашу уверенность в себе из-за нереалистичных стандартов.

Помните, реальная красота заключается в принятии себя такими, какими мы являемся.

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