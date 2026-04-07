Почему терапия красным светом становится новым бьюти трендом и действительно ли она нас лечит

терапия красным светом / © Associated Press

Реклама

То, что еще несколько лет назад казалось футуристической технологией, сегодня активно входит в бьюти-рутины и медицинские практики. Речь идет о фотобиомодуляции — методе, который использует красный и ближний инфракрасный свет для воздействия на клетки, об этом рассказало издание News-Medical.

Эта технология, ранее известная как низкоинтенсивная светотерапия, работает в спектре примерно 600-1100 нм и не нагревает ткани, а деликатно «включает» естественные процессы восстановления в организме. Она уже применяется в дерматологии, спортивной медицине, неврологии и даже в исследованиях сна.

Как это работает

Суть фотобиомодуляции в воздействии света на клетки. Когда он попадает на ткани, то поглощается специальными клеточными структурами, активируется митохондриальная функция и улучшается использование кислорода.

Реклама

Ключевую роль играет фермент цитохром-c-оксидаза, он запускает энергетические процессы в клетке. В результате имеем больше энергии, лучшее восстановление и меньше воспаления, без всякого травмирования тканей.

Энергия на клеточном уровне

Один из главных эффектов — увеличение выработки АТФ (аденозинтрифосфата), то есть «топлива» для клеток. Кроме этого:

уменьшается оксидативный стресс

активируются антиоксидантные механизмы

подавляются воспалительные процессы

Интересно, что эффект зависит от дозы:

умеренная — стимулирует

чрезмерная — может снижать эффективность

Это так называемый бифазный ответ организма.

Реклама

Сияние кожи

стимулирует синтез коллагена (типов I и III)

стимулирует синтез коллагена (типов I и III)

ускоряет заживление ран

улучшает эластичность кожи

способствует образованию новых сосудов

Также исследуется его влияние на акне, алопецию, рубцы и раздражения после терапий. И главное, без термического повреждения, как это бывает с лазерами.

Восстановление после спорта

Фотобиомодуляция становится популярной среди спортсменов. Исследования показывают:

меньшая боль в мышцах через 72-96 часов

более быстрое восстановление силы

снижение уровня молочной кислоты

Это связано с улучшением микроциркуляции и энергетических процессов в мышцах.

Реклама

Боль и воспаление

Красный свет влияет на воспалительные процессы и снижает уровень IL-1β, IL-6 и TNF-α. Также он стимулирует выработку серотонина, а это может уменьшать чувствительность к боли. В клинических исследованиях было подтверждено:

при фибромиалгии — значительное уменьшение усталости

при остеоартрите — умеренное улучшение функции

Системный эффект

Сфера применения красного света постоянно расширяется. Фотобиомодуляция может воздействовать на:

метаболизм и вес (снижение ИМТ, холестерина, инсулинорезистентности)

сердечно-сосудистую систему (расширение сосудов, снижение давления)

сон (перенастройка биологических часов)

мозг (уменьшение воспаления, поддержка когнитивных функций)

Например, у людей с нарушенным режимом сна светотерапия увеличивала продолжительность сна и улучшала его качество.

Фотобиомодуляция неинвазивна, она не нагревает ткани и не разрушает клетки. Она даже рекомендована как вспомогательная терапия при онкологических осложнениях, например, дерматит или мукозит.

Реклама

Однако, несмотря на перспективность, есть и ограничения, ведь различные исследования используют различные параметры, нет единых стандартов дозировки и результаты могут отличаться в зависимости от метода. Именно поэтому наука все еще ищет идеальные протоколы использования красного света.

Красный свет — не просто тренд из соцсетей, а направление, которое активно исследуется на уровне клеток и систем организма. Он не обещает мгновенных чудес, но предлагает нечто более важное, вроде мягкого, естественного усиления внутренних ресурсов тела.