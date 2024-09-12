Почему у детей возникает близорукость: кто в группе риска и какие методы коррекции

Начиная с 2020 года, количество маленьких украинцев, теряющих зрение на фоне близорукости, динамично увеличивается. Если раньше на приемах выявляли 30-40% таких пациентов, то сейчас 70%.

Офтальмолог высшей категории, ведущая специалист детского отделения клиники "Эксимер" Елена Варга — о самой большой оочной проблеме современных детей.

Что такое близорукость

Это нарушение рефракции, которое приводит к снижению остроты зрения. На начальных этапах малыш плохо видит вдаль, на развитых – и вблизи тоже.

Вообще близорукость (миопия) является глобальной проблемой – не только в Украине, но и в мире. Дети учатся онлайн, постоянно работают на коротких расстояниях, практически не используют зрение вдали. Вся их работа проходит в диапазоне от 25-30 до 40-45 см до глаз.

Почему у одних возникает миопия, а у других при тех же зрительных нагрузках – нет

Здесь играет роль генетическая обусловленность ситуации. К сожалению, близорукость передается по наследству, чаще через поколение. Бывает, что у родителей отличное зрение, а у ребенка есть минус уже с рождения. Оказывается, что кто-то из родственников также страдает близорукостью, причем в немалых диоптриях.

Проблема связана со слабостью соединительной ткани глаза. У каждого из нас ее плотность обусловлена на генном уровне. И это касается как глаза, так всего организма. Кое-где генетическая склонность к близорукости обусловлена не только нагрузками, которые получает ребенок. Многое зависит от того, полноценно ли она питается, нормальное ли кровообращение, хорошее кровоснабжение головы и глаз, нет ли аномалии развития сосудов.

На нарушение рефракции также оказывает влияние врожденная аномалия угла передней камеры. Расположенная внутри глаза, она отвечает за поток жидкости между передней и задней стенками. Когда эта аномалия незначительна, чтобы развилось серьезное заболевание (имеется в виду глаукома), постепенно формируется достаточно активный вид близорукости, который приводит к осложнениям уже в более взрослом возрасте.

Что важно знать? Врожденные аномалии могут проявляться на разных этапах развития, например в 10-14 лет. Поэтому мы должны дифференцировать, что именно у ребенка, каков вид близорукости, и уже действовать в зависимости от звеньев, в которых есть проблема.

Опасность близкого расстояния

К сожалению, молодые родители часто не знают, что малышам нельзя давать гаджеты с пеленок. Они радуются, что кроха играет, тычет на кнопочки, что-то понимает в свои 6 месяцев. А потом удивляются, когда на приеме у офтальмолога у 3, 5, 6-летки проявляют близорукость.

Дело в том, что при зрительных нагрузках на близкое расстояние срабатывает механизм, называемый аккомодацией. За нее отвечают цилиарные мышцы внутри глаза. Когда нужно смотреть вдаль, они расслабляются, и малыш более-менее неплохо видит, а когда вблизи сокращаются. Однако у ребенка процесс аккомодации еще не сформирован, не развит так, как следует.

Более того – младенцы в норме рождаются дальнозоркими, то есть с короткими глазами, соответствующими плюсовой или дальнозоркой рефракции параметров глаза. Так что сначала малыши не очень хорошо видят ни далеко, ни близко. Если такой крохе давать взрослые зрительные нагрузки, это приведет к срыву зрительной системы – формированию косоглазия, амблиопии, близорукости.

Когда маленький ребенок рассматривает какие-то предметы с близкого расстояния, в глазах рефлекторно повышается давление, потому что там происходит застой жидкости, ведь внутриглазные мышцы работают на одной плоскости.

Она банально не двигает глазами, потому что смотрит в одну и ту же точку. Поэтому определенная часть цилиарной мышцы напрягается и не расслабляется. А поскольку соединительная ткань у ребенка пока не развита, повышенное рефлекторное давление понемногу растягивает глазное яблоко и формирует минус там, где его не должно быть никогда.

Взрослые должны понимать: до 3-4 лет малышам нельзя давать гаджеты – ни мобильные, ни планшеты. Разрешенный максимальный просмотр телевизора не более 5-10 минут. Крошке интересно с гаджетом, ее затягивает, она перестает двигаться, а родители радуются, что могут в это время делать что-то свое. Но параллельно с этим ребенок приобретает кучу болезней, в частности сколиоз и нервные расстройства. Ведь нехватка движения отражается на всех системах детского организма.

5 причин миопии

Следовательно, развитие близорукости – это комплекс проблем, который нужно решать с малого.

Учтите, что есть как минимум 5 факторов формирования близорукости:

нарушение кровообращения и кровоснабжения;

недостаточность соединительной ткани;

слабость цилиарных мышц;

аномалии угла передней камеры глаза;

нагрузка на зрительную систему с близкого расстояния.

Кто в группе риска

Учитывая вышеизложенное, можно выделить категории, которые склонны к близорукости:

имеют родителей, дедушек, бабушек, сестер или братьев, у которых есть эта проблема;

с рождения играют в гаджетах;

мало двигаются и с утра до ночи бесконтрольно сидят в планшетах или телефонах;

имеют врожденные проблемы с сосудами, недостаточное кровоснабжение головного мозга и соединительной ткани;

страдают хроническими заболеваниями;

не гуляют по улице в принципе, а постоянно сидят дома.

Дело в том, что зрительная система формируется с учетом того, где в основном бывают дети. Она приспосабливается к четырем стенам: в замкнутом пространстве нет нужды видеть вдалеке, поэтому будет хорошее зрение только вблизи и на средние расстояния.

Самые опасные периоды развития близорукости

В период активного роста увеличивается риск развития миопии. В частности, это происходит:

в 5-6 лет. Ребенок готовится и идет в школу, получает значительную зрительную нагрузку плюс начинает вдвое активнее расти;

подростковый период: у девушек – с 10 до 14 лет, у ребят – с 12 до 16. Тогда в организме проходит гормональная перестройка.

Когда ребята, например, через год резко вырастают на 10 см, на фоне этого иногда ухудшается зрение. Ведь сосуды не имеют достаточного кровоснабжения, из-за чего формируется слабость соединительной ткани, нагрузка же на глаза остается большой – подросток начинает терять зрение.

Что делать

В детской офтальмологии есть следующие методы коррекции:

очки;

дневные линзы;

ночные линзы.

На начальных стадиях близорукость (легкая степень: -1, -2 диоптрия) часто компенсируется очками. К сожалению, из-за перегруженности детей эта стадия быстро проходит. Так что применяется комбинированный вариант – очки и параллельно мягкие контактные линзы.

Относительно дневных линз есть определенные ограничения, потому что малышам не всегда просто их надевать. Обычно в начале предлагается пол дня носить линзы, пол дня – очки (линзы нужно снимать хотя бы за 4 часа до сна).

Сейчас наиболее эффективными считаются жесткие ночные линзы. Они одеваются на ночь, снимаются с утра, а дальше ребенок качественно видит без дополнительной коррекции – очков или дневных линз.

Эта методика также имеет свои ограничения:

близорукость до 6 диоптрий;

астигматизм – до 2-2,5 диоптрия.

Дополнительный плюс ночных линз состоит в том, что на начальных этапах они позволяют стабилизировать болезнь: ее прогрессирование замедляется и иногда останавливается формирование высоких степеней миопии.

Почему нужно обязательно корректировать зрение, а не ждать, что ребенок это перерастет?

Если ничего не делать, зрительная система будет постоянно находиться в состоянии напряжения. Ребенок не видит вдаль, постоянно присматривается к чему-либо – происходит перегрузка цилиарных мышц, поднимается давление внутри глаза и в результате формируется еще больший минус!

Итак, когда родители медлят и не одевают малышу очки, они не только не помогают, но и вредят его зрению.

Конечно, сначала надо понять, от чего ухудшилось зрение. Это близорукость, нарушение аккомодации или просто спазм внутриглазных мышц из-за перегрузки. Поэтому офтальмолог проводит диагностическое обследование с обязательным закапыванием циклоплегиков, чтобы исследовать, истинна ли у маленького пациента близорукость. Ведь при нарушении аккомодации об очках речь не идет – назначается лечение и упражнения на возобновление работы мышц.

Как часто ходить на обследования

Когда заметили, что у ребенка плохое зрение, обследовали и обнаружили начальную стадию близорукости, тогда нужно посещать офтальмолога каждые 4-5 месяцев, чтобы понять динамику, насколько стабильна или нестабильна миопия.

Если благодаря коррекции ее удалось стабилизировать, можно планировать визит к врачу раз в полгода. Не позже. Ведь сегодня ребенок хорошо видит, а завтра может снова начаться ухудшение остроты зрения.

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