Почему у вас всегда мерзнут ноги: 6 возможных причин / © Credits

Иногда причина банальна, а иногда — требует внимания врача. Издание Real Simple собрало самые распространенные объяснения, почему ноги остаются ледяными и действенные советы, которые могут вернуть комфорт и тепло к вашим конечностям.

Ваш организм «работает на холод». У некоторых людей от природы пониженный уровень теплопродукции. Причина может крыться в меньшей мышечной массе, мышцы вырабатывают тепло, но если их немного, организм экономит энергию и ограничивает кровоснабжение конечностей.

Плохое кровообращение. Ноги и руки — части тела с самыми мелкими сосудами. При недостаточном кровоснабжении они первыми «замерзают». Плохую циркуляцию могут вызывать курение, лишний вес, малоподвижный образ жизни или заболевания сосудов. Поможет регулярная физическая активность, отказ от сигарет, рацион с большим количеством овощей, фруктов и полезных жиров.

Вы постоянно в стрессе . Тревога или сильное волнение активируют реакцию «бей или беги». В этот момент организм направляет кровь к основным мышцам, а конечности получают меньше. Результат — холодные, иногда даже влажные ноги и руки. Стоит попробовать дыхательные практики, йогу, регулярный сон и отдых.

Проблемы со щитовидной железой . Гипотиреоз — пониженная активность щитовидной железы — может вызвать ощущение постоянной усталости, набор веса, сухость кожи и повышенную чувствительность к холоду. Если ноги мерзнут независимо от сезона и есть сопутствующие симптомы, стоит проверить гормональный фон.

Скрытые заболевания . Холодные стопы могут быть следствием анемии, диабета, проблем с сердцем или нервной системой. В таком случае холод сопровождается и другими признаками, например, болью, онемением и судорогами. Обязательно проконсультируйтесь с врачом и пройдите обследование.

Обезвоживание. Вода необходима для здоровой циркуляции. Когда организм испытывает недостаток жидкости, кровь сгущается, сердцу труднее ее перекачивать и конечности «страдают» первыми.

Как быстро согреть ноги

теплые ванночки с морской солью или травами, будет достаточно 15 минут;

массаж или специальные разогревающие кремы;

подвижные упражнения, даже легкая растяжка улучшает кровообращение;

грелка или электроплед в холодное время;

качественные шерстяные носки и тапочки;

контроль уровня стресса и достаточное питье (1,5-2 л воды в день).

Если ваши ноги постоянно мерзнут даже в тепле и это сопровождается другими симптомами, не откладывайте визит к врачу. Но в большинстве случаев простые привычки и уход помогут вернуть ногам комфорт и тепло.