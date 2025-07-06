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Почему у женщин во время военного положения растет уровень пролактина: объясняет эндокринолог
Повышенный пролактин — диагноз, который в последние годы украинские женщины слышат все чаще. Несмотря на то, что этот гормон обычно ассоциируется с грудным вскармливанием, все больше небеременных имеют повышенный уровень пролактина. Причем — без очевидной причины. Впрочем, она есть — это хронический стресс, в частности связанный с военными событиями.
О феномене «стрессового пролактина» рассказывает эндокринолог и диетолог Наталья Самойленко в интервью для YouTube-канала Марички Падалко. Пролактин — это гормон, который вырабатывается гипофизом и главная его функция — стимулировать выработку грудного молока у женщин после родов. Но это не единственная роль:
он влияет на менструальный цикл,
регулирует водно-солевой баланс,
взаимодействует с другими гормонами, в частности с эстрогенами и дофамином,
влияет на настроение, аппетит и репродуктивную функцию.
В норме его уровень у небеременных женщин — до 25 нг/мл, но во время стресса или физической нагрузки может временно повышаться. Если же пролактин держится стабильно высоким, можно говорить о гиперпролактинемии, которая уже требует внимания врача.
Влияние стресса на уровень пролактина
«Мы часто видим у женщин повышенный пролактин не из-за беременности или лактации, а на фоне хронического стресса — именно такого, как мы переживаем во время военных действий. Это так называемый стрессогенный пролактин», — объясняет Наталья Самойленко.
Во время стресса надпочечники выбрасывают кортизол — гормон «тревоги» и мобилизации. Но стресс — это не только повышенный кортизол. Он влияет и на другие железы:
Гипофиз, когда получает сигнал об опасности, повышает секрецию пролактина, как способ «затормозить» репродуктивную функцию организма (мозг буквально говорит: не время для беременности).
Одновременно могут расти уровни ТТГ (гормона, который контролирует щитовидную железу), инсулина и даже андрогенов.
Последствия повышенного пролактина
Даже если вы не кормите грудью, повышенный пролактин может вызвать целый набор симптомов, подобных состоянию во время лактации:
Нарушение менструального цикла или полное его отсутствие (аменорея)
Задержка жидкости, отеки,
Накопление жировой ткани, особенно в области груди, живота
Эмоциональная нестабильность, снижение либидо
Проблемы со сном, тревожность
«Гиперпролактинемия — это один из маркеров того, что организм в условиях сверхстресса перешел в „режим выживания“ и все процессы сводятся к сохранению энергии, а не к ее расходу. Поэтому похудение в этот период почти невозможно», — отмечает Самойленко.
Почему организм так реагирует
Повышение пролактина — адаптационная реакция. В естественных условиях организм в стрессе пытается:
остановить фертильность (ведь беременность в опасных условиях — риск),
накопить жировые запасы (ресурс для выживания),
снизить сексуальную активность (опять же — чтобы не забеременеть),
замедлить метаболизм.
Это не сбой, а стратегия выживания, встроенная в наше тело эволюцией. Однако в мирной жизни — или в длительном военном стрессе — такая реакция становится проблемой, которая мешает полноценно жить.
Повышенный пролактин во время войны — это не ваша личная вина, не «плохое питание» или «не тот детокс». Это реакция тела на травматические события. Ваш организм борется, как умеет.
«Гормоны — это не изолированные элементы. Если „прыгает“ один, тянутся и другие. Важно видеть полную картину и лечить не только вес или менструацию, а женщину целиком», — отмечает Самойленко.
Повышенный пролактин — не приговор, а сигнал. Это крик тела о помощи.
▶️ Полное интервью можно посмотреть на YouTube-канале Марички Падалко по этой ссылке: САМОЙЛЕНКО: «Мы худеем ВО СНЕ». Алкоголь и вес, гормон-убийца, вредные перекусы и мифы о ЕДЕ