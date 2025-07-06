Почему у женщин во время военного положения растет уровень пролактина: объясняет эндокринолог

Почему у женщин во время военного положения растет уровень пролактина / © www.credits

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О феномене «стрессового пролактина» рассказывает эндокринолог и диетолог Наталья Самойленко в интервью для YouTube-канала Марички Падалко. Пролактин — это гормон, который вырабатывается гипофизом и главная его функция — стимулировать выработку грудного молока у женщин после родов. Но это не единственная роль:

он влияет на менструальный цикл,

регулирует водно-солевой баланс,

взаимодействует с другими гормонами, в частности с эстрогенами и дофамином,

влияет на настроение, аппетит и репродуктивную функцию.

В норме его уровень у небеременных женщин — до 25 нг/мл, но во время стресса или физической нагрузки может временно повышаться. Если же пролактин держится стабильно высоким, можно говорить о гиперпролактинемии, которая уже требует внимания врача.

Влияние стресса на уровень пролактина

«Мы часто видим у женщин повышенный пролактин не из-за беременности или лактации, а на фоне хронического стресса — именно такого, как мы переживаем во время военных действий. Это так называемый стрессогенный пролактин», — объясняет Наталья Самойленко.

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Во время стресса надпочечники выбрасывают кортизол — гормон «тревоги» и мобилизации. Но стресс — это не только повышенный кортизол. Он влияет и на другие железы:

Гипофиз, когда получает сигнал об опасности, повышает секрецию пролактина, как способ «затормозить» репродуктивную функцию организма (мозг буквально говорит: не время для беременности).

Одновременно могут расти уровни ТТГ (гормона, который контролирует щитовидную железу), инсулина и даже андрогенов.

Последствия повышенного пролактина

Даже если вы не кормите грудью, повышенный пролактин может вызвать целый набор симптомов, подобных состоянию во время лактации:

Нарушение менструального цикла или полное его отсутствие (аменорея)

Задержка жидкости, отеки,

Накопление жировой ткани, особенно в области груди, живота

Эмоциональная нестабильность, снижение либидо

Проблемы со сном, тревожность

«Гиперпролактинемия — это один из маркеров того, что организм в условиях сверхстресса перешел в „режим выживания“ и все процессы сводятся к сохранению энергии, а не к ее расходу. Поэтому похудение в этот период почти невозможно», — отмечает Самойленко.

Почему организм так реагирует

Повышение пролактина — адаптационная реакция. В естественных условиях организм в стрессе пытается:

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остановить фертильность (ведь беременность в опасных условиях — риск),

накопить жировые запасы (ресурс для выживания),

снизить сексуальную активность (опять же — чтобы не забеременеть),

замедлить метаболизм.

Это не сбой, а стратегия выживания, встроенная в наше тело эволюцией. Однако в мирной жизни — или в длительном военном стрессе — такая реакция становится проблемой, которая мешает полноценно жить.

Повышенный пролактин во время войны — это не ваша личная вина, не «плохое питание» или «не тот детокс». Это реакция тела на травматические события. Ваш организм борется, как умеет.

«Гормоны — это не изолированные элементы. Если „прыгает“ один, тянутся и другие. Важно видеть полную картину и лечить не только вес или менструацию, а женщину целиком», — отмечает Самойленко.

Повышенный пролактин — не приговор, а сигнал. Это крик тела о помощи.

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▶️ Полное интервью можно посмотреть на YouTube-канале Марички Падалко по этой ссылке: САМОЙЛЕНКО: «Мы худеем ВО СНЕ». Алкоголь и вес, гормон-убийца, вредные перекусы и мифы о ЕДЕ