Почему украинцы набирают и не могут сбросить вес в период полномасштабного вторжения / © Credits

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Казалось бы, учитывая стресс и постоянное эмоциональное напряжение, аппетит должен был бы уменьшиться. Но, как объясняет известная врач-эндокринолог, диетолог Наталья Самойленко, ситуация гораздо сложнее, чем кажется. В интервью для YouTube-канала Марии Падалко она объяснила, почему так происходит и поделилась практическими советами, которые стоит знать каждому.

Стресс и еда: как работает наш мозг

Главная причина набора веса во время полномасштабного вторжения — хронический стресс. В состоянии постоянной опасности в организме повышается уровень кортизола — основного стрессового гормона. Кортизол непосредственно влияет на аппетит: активизирует центры голода в мозге, стимулирует тягу к жирной, сладкой, высококалорийной пище. Этот механизм заложен еще в древности — тело интерпретирует стресс как угрозу выживанию и пытается накопить энергию «про запас».

В самом начале военного вторжения у многих была острая реакция на стресс — аппетит исчезал, люди стремительно худели, потому что организм мобилизовался для выживания. Но когда стресс длится долго, он превращается в хронический и запускаются уже другие, компенсационные механизмы — именно тогда и возникает переедание, заедание тревоги, ночные перекусы, тяга к сладкому.

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Психологический аспект: едим, чтобы «выжить»

Заедание — это не слабость. Это естественная реакция тела на потребность успокоиться. Продукты с высоким содержанием углеводов повышают уровень серотонина — гормона радости. Поэтому мозг учится: если съел шоколад — стало немного легче. Но такой механизм имеет обратную сторону — стресс не исчезает, а лишний вес растет.

Почему вес не уменьшается

Даже если вы начали лучше питаться, вес может «стоять». Причины:

Нарушение сна — недостаток отдыха повышает уровень грелина (гормон голода) и снижает лептин (гормон сытости).

Минимальная физическая активность — в состоянии постоянной усталости и тревоги трудно заставить себя двигаться.

Психологическое истощение — многие просто не имеют внутренних ресурсов, чтобы заботиться о себе.

Изменения

В первый год полномасштабного вторжения людям было не до пищевых привычек. Но начиная с 2023-2024 годов, по словам Натальи Самойленко, сознание начало меняться. Люди поняли, чтобы быть выносливыми, помогать другим, поддерживать себя — надо заботиться о теле. Это уже не об эстетике, а о выживании через здоровье.

Военные действия — это испытание, которое меняет не только нашу жизнь, но и тело. Набор веса в этот период — не свидетельство слабости, а признак того, что организм пытается справиться с непрерывным стрессом. Однако, даже в самые тяжелые времена, мы можем выбирать заботу о себе. Маленькие ежедневные шаги — забота, внимание ко сну, еде, движению — помогают восстановить внутренний баланс. И самое главное: не стоит ждать лучших времен, чтобы быть здоровыми.

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▶️ Полное интервью можно посмотреть на YouTube-канале Марички Падалко по этой ссылке: САМОЙЛЕНКО: «Мы худеем ВО СНЕ». Алкоголь и вес, гормон-убийца, вредные перекусы и мифы о ЕДЕ