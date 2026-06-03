Почему в этом году на самом деле ухудшились сезонные аллергии: что говорят врачи

Девушка с аллергией / © Credits

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Возможно, вы замечали, что ваша сезонная аллергия теперь длится дольше, чем обычно, а ее симптомы доставляют вам больше хлопот.

Healthline сообщает, что весенние и сезонные аллергии в целом могут поразить сильнее в этом году. Будьте уверены, это не только в вашей голове. Это действительно происходит.

За это мы можем поблагодарить более раннюю весну, более длинные вегетационные периоды и более теплую температуру за общую тенденцию растений выделять больше пыльцы в воздух в течение более длительного времени.

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Почему это происходит

Вот краткий раздел вопросов и ответов, который поможет вам понять, почему весенние или сезонные аллергии могут ухудшаться, и что мы все можем сделать, чтобы улучшить жизнь, переживая эти изменения на улице.

Ухудшаются ли аллергии? Да, ухудшаются. Исследования показывают, что сезоны пыльцы начинаются раньше и длятся дольше. Спасибо за эту тенденцию изменению климата.

Как теплая погода влияет на аллергию? Любой, кто имеет сад, клумбу или трещины в тротуаре, где прорастают сорняки, может заметить, что растения любят тепло. Это означает, что длинные сезоны (особенно те, что с периодами высокой температуры, влажности и небольших дождей) позволяют растениям расти и выделять пыльцу в течение длительного времени — больше шансов, что ваша аллергия усилится, поскольку ваша иммунная система реагирует на эти сезонные изменения.

Почему наши организмы реагируют так? Сезонные аллергии возникают, когда иммунная система идентифицирует и реагирует на вещество, переносимое воздухом (то есть аллерген), которое обычно безвредно. Она высвобождает гистамин и другие химические вещества в кровь, чтобы бороться с ними. Это вызывает чихание, заложенность носа и зуд глаз.

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Означает ли это, что в этом году это единичный случай? Не совсем. Хотя ежегодные колебания случаются — например, резкие изменения количества осадков, температуры и местного растительного мира — общая климатическая картина в течение многих лет имеет тенденцию к росту. Конечным результатом является то, что мы можем наблюдать более длинные и интенсивные сезоны аллергии в целом.

Имеет ли значение, где я живу или как меняется климат в определенных местах? Нельзя списать это только на определенные места. Это распространенная глобальная картина. Климат меняется по всему земному шару, а это означает, что уровень пыльцы меняется — даже в местах, где раньше не было сильных сезонов аллергии.

Почему у некоторых людей аллергия хуже? Все люди разные. Существует много причин, которые могут повлиять на то, почему у некоторых людей аллергия ухудшается по сравнению с другими:

генетика (отдающая должное нашим родителям, бабушкам и дедушкам и предкам)

предыдущие заболевания, такие как астма

то, как ваш организм реагирует с возрастом

уровень пыльцы, которой вы можете подвергаться ежедневно

загрязнение воздуха и другие факторы окружающей среды, которые могут сделать аллергию более раздражающей

Как справиться со сменой сезонов аллергии

Что мы можем сделать прямо сейчас, чтобы решить проблему ухудшения аллергии? Мы фактически вынуждены жить с этими изменениями аллергии, вызванными климатом. Это означает, что люди должны контролировать симптомы так, как им лучше всего подходит, и при необходимости, по рекомендациям своей медицинской команды. Это может означать прием лекарств или поиск способов ограничения воздействия пыльцы.

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Советы по предотвращению или лечению аллергии

Вы можете попробовать эти другие методы, чтобы помочь справиться с сезонной аллергией:

Обратите внимание на перхоть домашних животных. Возможно, не удастся завести гипоаллергенную собаку или еженедельно мыть собаку или кошку, чтобы уменьшить накопление перхоти. Если у вашего любимца длинная шерсть, подумайте о том, чтобы ее побрить. Не пускайте собаку или кошку в свою спальню.

Избавьтесь от пылевых клещей. Поддержание чистоты в вашем доме является ключевым шагом. Это может означать избавление от коврового покрытия от стены до стены и использование чехлов для мебели, чтобы ограничить их количество.

Регулярно пылесосьте. Важно использовать пылесос в вашем доме по крайней мере один или два раза в неделю. Обязательно используйте пылесос с HEPA-фильтром, который помогает уменьшить количество аллергенов, переносимых воздухом.

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Осушайте свой дом. Теплая, влажная среда в вашем доме — это место, где обычно образуется плесень. Предотвращайте появление плесени, проветривая ванную комнату после ванн и душа, включив потолочный вентилятор в ванной комнате или осушитель воздуха, чтобы удалить влагу из воздуха.

Удалите или уменьшите количество комнатных растений. Конечно, нам нравится идея иметь растения в помещении. Но комнатные растения могут стать домом для пылевых клещей и спор плесени, а это основные триггеры аллергии. Ограничьте количество комнатных растений и избавьтесь от них полностью, и обязательно выбрасывайте любые растения или цветы, которые высохли.

Не открывайте окна. Открытие окон может быть не идеальным вариантом, если у вас возникают симптомы аллергии. Если количество пыльцы высокое, вы фактически приглашаете этот пыльцевой эффект внутрь, и что может спровоцировать вашу аллергию. Держать окна закрытыми и полагаться на вентиляторы или кондиционер для охлаждения и циркуляции воздуха может быть лучшим вариантом, по крайней мере в те времена, когда уровень пыльцы выше, и вы беспокоитесь об ухудшении аллергии.

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