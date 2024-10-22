Почему в кале появляется кровь: рассказывает врач

В современном мире здоровье – приоритет и любые изменения в нашем организме не стоит игнорировать, особенно это касается симптомов, которые могут свидетельствовать о серьезных проблемах. Один из таких тревожных признаков – наличие крови в кале.

Специально для канала tv_medical проктолог Анастасия Пристая рассказала о причинах возникновения этого симптома и дала рекомендации, как поступить, если вы столкнулись с такой проблемой.

Что означает кровь в кале

Кровь в кале может быть сигналом о различных медицинских проблемах. Это не норма и появление крови повод для срочного обращения к врачу.

Кровь в кале может свидетельствовать о таких состояниях:

Геморрой : одна из наиболее распространенных причин кровотечения во время дефекации. Это увеличение вен в прямой кишке, которое может привести к боли и дискомфорту.

: одна из наиболее распространенных причин кровотечения во время дефекации. Это увеличение вен в прямой кишке, которое может привести к боли и дискомфорту. Острая трещина анального канала: часто возникает вследствие травматизации, когда каловые массы травмируют стенки анального канала.

часто возникает вследствие травматизации, когда каловые массы травмируют стенки анального канала. Воспалительные заболевания: это может быть колит или другие воспалительные процессы в кишечнике.

это может быть колит или другие воспалительные процессы в кишечнике. Опухоли : кровь в кале может быть проявлением как доброкачественных, так и злокачественных опухолей в прямой или толстой кишке.

: кровь в кале может быть проявлением как доброкачественных, так и злокачественных опухолей в прямой или толстой кишке. Дивертикулит: это заболевание, связанное с образованием мешковин в стенке кишки, которые могут воспаляться или инфицироваться.

Врач отмечает, что диагноз может поставить только врач после тщательного обследования, поэтому не стоит пытаться самостоятельно понять причину возникновения крови в кале.

Когда обращаться к врачу

Если вы заметили кровь в кале, на туалетной бумаге или в воде, унитазе, важно как можно скорее обратиться к проктологу. Не стоит откладывать визит к врачу, даже если вы не испытываете других симптомов. Раннее выявление проблемы может оказать существенное влияние на успешность лечения.

Основные признаки, требующие срочного обращения к врачу:

Ярко-красная кровь, свидетельствующая об активном кровотечении.

Кровь, смешанная с калом или слизью.

Появление боли в животе или анальном канале.

Неприятные ощущения при дефекации.

Другие сопутствующие симптомы, такие как лихорадка, потеря веса, изменения привычек опорожнения.

Профилактика и здоровый образ жизни

Хотя не все причины возникновения крови в кале можно предотвратить, здоровый образ жизни и регулярные медицинские обследования могут снизить риски. Сбалансированное питание, достаточное потребление воды и физическая активность помогут поддерживать нормальную работу желудочно-кишечного тракта.

Кровь в кале – это серьезный симптом, который не следует игнорировать. Если вы столкнулись с такой проблемой, как можно скорее посетите проктолога.

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