Почему в жару важно пить воду и какие сигналы организма нельзя игнорировать

Почему в жару важно пить воду / © Associated Press

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Многие внимательно следят за рационом, принимают витамины и ведут здоровый образ жизни, но при этом забывают о самой простой потребности организма — достаточном потреблении воды. Особенно актуальна эта тема летом, когда из-за высокой температуры воздуха мы теряем значительно больше жидкости при дыхании и потоотделении. Врач Юрий Габорец рассказал, что не стоит ждать, пока появится сильная жажда, — она часто свидетельствует о том, что организм уже испытывает дефицит жидкости.

День стоит начинать со стакана воды

Пока мы спим, организм продолжает терять воду при дыхании и естественном потоотделении. Именно поэтому после пробуждения рекомендуется в первую очередь выпить стакан чистой воды, а уже потом — кофе или чай.

Такой простой утренний ритуал помогает восстановить объем жидкости в сосудах, поддержать нормальное кровообращение и облегчить работу сердца. Кроме того, вода способствует активизации обменных процессов после ночного отдыха.

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Нехватка воды сказывается на организме

Когда организму не хватает жидкости, он переходит в режим экономии ресурсов. Это может проявляться не только чувством жажды.

Одним из первых последствий становится сгущение крови , из-за чего возрастает риск головной боли, слабости и, при определенных условиях, повышается вероятность образования тромбов.

Не менее чувствительно на дефицит воды реагируют почки . Концентрированная моча увеличивает риск образования песка и камней, ведь организму становится сложнее выводить продукты обмена веществ.

Также достаточное количество жидкости необходимо для нормальной работы кишечника . Если воды не хватает, могут возникать запоры и дискомфорт при пищеварении.

Еще один распространенный симптом — постоянная усталость и отсутствие энергии . Многие люди связывают такое состояние с дефицитом витаминов или переутомлением, хотя иногда причина гораздо проще — недостаточное потребление воды.

От недостатка жидкости страдает и кожа. Она быстрее теряет эластичность, становится более сухой, тусклой и менее упругой, что может ускорять появление признаков преждевременного старения.

Простой способ проверить, достаточно ли организму воды

Один из самых простых ориентиров — цвет мочи. Если он светло-желтый, это обычно свидетельствует о достаточном уровне гидратации. Более темный цвет может быть сигналом о том, что организму не хватает жидкости и стоит уделить больше внимания питьевому режиму.

В то же время врач отмечает, что этот показатель следует оценивать с учетом общего состояния здоровья, ведь на цвет мочи могут влиять некоторые продукты, лекарства и заболевания.

Поддерживать водный баланс гораздо проще, чем бороться с последствиями обезвоживания. В жаркое время года не стоит дожидаться появления сильной жажды, а следует регулярно пить воду в течение дня. Иногда именно эта привычка помогает избежать головной боли, усталости, проблем с пищеварением и почками, а также поддерживать нормальную работу всего организма.

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