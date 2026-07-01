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Почему в жару важно пить воду и какие сигналы организма нельзя игнорировать
В летнюю жару организм теряет больше жидкости, чем кажется. И пока мы ждем появления сильной жажды, могут возникнуть совсем другие симптомы, такие как усталость, головная боль, сонливость, проблемы с концентрацией внимания и даже нарушения в работе почек.
Многие внимательно следят за рационом, принимают витамины и ведут здоровый образ жизни, но при этом забывают о самой простой потребности организма — достаточном потреблении воды. Особенно актуальна эта тема летом, когда из-за высокой температуры воздуха мы теряем значительно больше жидкости при дыхании и потоотделении. Врач Юрий Габорец рассказал, что не стоит ждать, пока появится сильная жажда, — она часто свидетельствует о том, что организм уже испытывает дефицит жидкости.
День стоит начинать со стакана воды
Пока мы спим, организм продолжает терять воду при дыхании и естественном потоотделении. Именно поэтому после пробуждения рекомендуется в первую очередь выпить стакан чистой воды, а уже потом — кофе или чай.
Такой простой утренний ритуал помогает восстановить объем жидкости в сосудах, поддержать нормальное кровообращение и облегчить работу сердца. Кроме того, вода способствует активизации обменных процессов после ночного отдыха.
Нехватка воды сказывается на организме
Когда организму не хватает жидкости, он переходит в режим экономии ресурсов. Это может проявляться не только чувством жажды.
Одним из первых последствий становится сгущение крови, из-за чего возрастает риск головной боли, слабости и, при определенных условиях, повышается вероятность образования тромбов.
Не менее чувствительно на дефицит воды реагируют почки. Концентрированная моча увеличивает риск образования песка и камней, ведь организму становится сложнее выводить продукты обмена веществ.
Также достаточное количество жидкости необходимо для нормальной работы кишечника. Если воды не хватает, могут возникать запоры и дискомфорт при пищеварении.
Еще один распространенный симптом — постоянная усталость и отсутствие энергии. Многие люди связывают такое состояние с дефицитом витаминов или переутомлением, хотя иногда причина гораздо проще — недостаточное потребление воды.
От недостатка жидкости страдает и кожа. Она быстрее теряет эластичность, становится более сухой, тусклой и менее упругой, что может ускорять появление признаков преждевременного старения.
Простой способ проверить, достаточно ли организму воды
Один из самых простых ориентиров — цвет мочи. Если он светло-желтый, это обычно свидетельствует о достаточном уровне гидратации. Более темный цвет может быть сигналом о том, что организму не хватает жидкости и стоит уделить больше внимания питьевому режиму.
В то же время врач отмечает, что этот показатель следует оценивать с учетом общего состояния здоровья, ведь на цвет мочи могут влиять некоторые продукты, лекарства и заболевания.
Поддерживать водный баланс гораздо проще, чем бороться с последствиями обезвоживания. В жаркое время года не стоит дожидаться появления сильной жажды, а следует регулярно пить воду в течение дня. Иногда именно эта привычка помогает избежать головной боли, усталости, проблем с пищеварением и почками, а также поддерживать нормальную работу всего организма.