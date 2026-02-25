Почему вам всегда холодно / © Credits

Холод и дискомфорт — не всегда просто вопрос сезона или температуры воздуха. Наше тело реагирует на многие факторы, от мышечной массы и режима сна до гормонального баланса и состояния кровеносных сосудов. Врачи предупреждают, если холод сопровождается другими симптомами, стоит обратиться к специалисту. Но даже без медицинских проблем есть простые способы помочь организму согреться и повысить комфорт, об этом рассказало издание Real Simple.

Самые распространенные причины

Вы естественно «мерзнете». Некоторые люди просто от природы чувствуют холод чаще других. Причина — более низкая мышечная масса, которая производит меньше тепла и кровь организм направляет к внутренним органам, поэтому руки и ноги остаются холодными. Женщины и пожилые люди особенно подвержены этому.

Недосыпание Недостаток сна может вызвать ощущение холода. Когда вы устали, организм думает, что пора спать, температура тела падает и вы чувствуете холод даже днем.

Плохая циркуляция крови. Если кровь не доходит до конечностей, руки и ноги мерзнут. Плохая циркуляция может быть связана с курением, ожирением или другими заболеваниями. Регулярные физические нагрузки и здоровое питание помогают улучшить кровообращение.

Резкая потеря веса. Жир под кожей — естественный изолятор. Если организм теряет его быстро, тепло хуже сохраняется. Кроме того, резкое сокращение калорий замедляет обмен веществ и тело становится более чувствительным к холоду.

Дефицит витамина B12. Витамин B12 поддерживает нервную систему и образование красных кровяных телец. Его недостаток может вызвать слабость, усталость и ощущение холода, особенно в руках и ногах. Риск дефицита повышен у веганов, людей старше 50 лет и тех, кто имеет проблемы с пищеварением.

Гипотиреоз . При сниженной функции щитовидной железы организм вырабатывает меньше гормонов, регулирующих энергетический обмен, как следствие — постоянное ощущение холода, усталость и замедленный обмен веществ.

Анемия . Недостаточно красных кровяных телец означает, что кислород не доставляется к тканям с должной эффективностью. В результате, имеем холодные руки и ноги, слабость, головокружение. Риск повышен у беременных, людей с недостатком железа и B12.

Сосудистые заболевания. Среди них — болезнь Рейно и периферийная артериальная болезнь. Узкие или блокированные сосуды не пропускают достаточно крови к конечностям, из-за чего пальцы рук и ног мерзнут, особенно при холоде или стрессе.

Диабет. Повышенный уровень сахара в крови может послужить причиной ощущения холода, онемения и покалывания в конечностях, из-за чего организм плохо регулирует температуру.

Что делать, если вы мерзнете

Обратитесь к врачу, чтобы исключить медицинские причины. Двигайтесь, потому что физическая активность помогает разогреть тело и улучшает кровообращение. Одевайтесь слоями, ведь изоляция и многослойность помогают сохранить тепло. Используйте грелки и теплые пакеты, особенно в офисе или автомобиле. Заботьтесь о сне, ведь регулярный и качественный сон поддерживает естественную терморегуляцию. Питайтесь сбалансировано, включайте продукты, богатые железом, B12 и другими питательными веществами. Откажитесь от курения, потому что табак негативно влияет на сосуды и циркуляцию крови.

Постоянное ощущение холода может быть как нормальной особенностью организма, так и сигналом о проблемах со здоровьем. Когда вы знаете причины, можно выбрать правильную стратегию, например, одеваться теплее, больше двигаться, следить за питанием или обратиться к врачу.