Почему вас может тошнить во время чистки зубов и что с этим делать

Почему вас может тошнить во время чистки зубов / © Credits

Рвотный рефлекс — это естественный защитный механизм нашего организма, который не дает проглотить что-то потенциально опасное. Однако у некоторых людей он сверхчувствителен и активируется даже во время чистки зубов. Кроме этого, на реакцию могут влиять зубная паста, техника чистки, стресс или даже определенные медицинские состояния. Издание Cleveland Clinic рассказало, что происходит в организме и как уменьшить неприятные ощущения.

Почему возникает рвотный рефлекс

Сверхчувствительный рефлекс. У некоторых людей от природы очень чувствительный рвотный рефлекс, другие же почти не чувствуют его. Это нормально, средний уровень проявляется только при определенных действиях, например, при очистке дальних зубов и языка.

Техника чистки. Сильные, агрессивные движения щеткой или слишком глубокая очистка могут провоцировать тошноту .

Зубная паста . Сильный вкус или аромат пасты может раздражать горло и активировать рвотный рефлекс.

Курение и медицинские состояния . Курение повышает чувствительность ротовой полости, а простуда, аллергия, рефлюкс, беременность или травмы рта могут усиливать тошноту.

Стресс и тревожность. Напряжение во время чистки зубов или страх перед стоматологом могут значительно повысить шансы на рвотный рефлекс.

Как облегчить очистку зубов

Выбери другую щетку . Большие зубные щетки занимают много места во рту. Попробуй детскую щетку или электрическую с небольшой круглой насадкой.

Более мягкая зубная паста. Пасту с сильным вкусом замените на более мягкую или без ароматизаторов.

Измените технику очистки. Двигайте щеткой медленно, концентрируйся на одном зубе несколько секунд. Круговые движения мягко очищают зубы и меньше раздражают горло.

Расслабьтесь . Слушайте музыку, смотрите короткие видео или фокусируйтесь на дыхании через нос. Создание приятного ритуала помогает снизить напряжение.

Поэтапное очищение. Не обязательно непрерывно держать щетку во рту две минуты. Сделайте паузу, если появляется тошнота, и продолжайте, когда будете чувствовать себя комфортно.

Посоветуйся со стоматологом. Если страх или рвотный рефлекс мешают чистить зубы или ходить к стоматологу, сообщите врачу. Существуют спреи для обезболивания горла, специальное положение во время осмотра и легкая седация для снятия тревоги.

Если тошнота все же появилась, не чистите зубы сразу. Прополощите рот водой, разведенным ополаскивателем или стаканом воды с чайной ложкой соды. Подождите, пока желудок успокоится, чтобы не повредить эмаль.

Рвотный рефлекс во время чистки зубов — неприятный, но контролируемый. Смена щетки и пасты, правильная техника, постепенное привыкание к чувствительным зонам и психологическая подготовка делают процедуру комфортной. А регулярное соблюдение советов стоматолога поможет сохранить улыбку здоровой.