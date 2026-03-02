ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Актуальная тема
Количество просмотров
175
Время на прочтение
2 мин

Почему вас может тошнить во время чистки зубов и что с этим делать

Если как только вы начинаете чистите зубы, ваш желудок скручивается, не паникуйте, это не редкость и с этим можно легко справиться. Расскажем вам, почему возникает рвотный рефлекс во время чистки зубов и как сделать утренние и вечерние процедуры комфортными.

Автор публикации
Фото автора: Станислава Бондаренко Станислава Бондаренко
Почему вас может тошнить во время чистки зубов

Почему вас может тошнить во время чистки зубов / © Credits

Рвотный рефлекс — это естественный защитный механизм нашего организма, который не дает проглотить что-то потенциально опасное. Однако у некоторых людей он сверхчувствителен и активируется даже во время чистки зубов. Кроме этого, на реакцию могут влиять зубная паста, техника чистки, стресс или даже определенные медицинские состояния. Издание Cleveland Clinic рассказало, что происходит в организме и как уменьшить неприятные ощущения.

Почему возникает рвотный рефлекс

  • Сверхчувствительный рефлекс. У некоторых людей от природы очень чувствительный рвотный рефлекс, другие же почти не чувствуют его. Это нормально, средний уровень проявляется только при определенных действиях, например, при очистке дальних зубов и языка.

  • Техника чистки. Сильные, агрессивные движения щеткой или слишком глубокая очистка могут провоцировать тошноту.

  • Зубная паста. Сильный вкус или аромат пасты может раздражать горло и активировать рвотный рефлекс.

  • Курение и медицинские состояния. Курение повышает чувствительность ротовой полости, а простуда, аллергия, рефлюкс, беременность или травмы рта могут усиливать тошноту.

  • Стресс и тревожность. Напряжение во время чистки зубов или страх перед стоматологом могут значительно повысить шансы на рвотный рефлекс.

Как облегчить очистку зубов

  • Выбери другую щетку. Большие зубные щетки занимают много места во рту. Попробуй детскую щетку или электрическую с небольшой круглой насадкой.

  • Более мягкая зубная паста. Пасту с сильным вкусом замените на болеемягкую или без ароматизаторов.

  • Измените технику очистки. Двигайте щеткой медленно, концентрируйся на одном зубе несколько секунд. Круговые движения мягко очищают зубы и меньше раздражают горло.

  • Расслабьтесь. Слушайте музыку, смотрите короткие видео или фокусируйтесь на дыхании через нос. Создание приятного ритуала помогает снизить напряжение.

  • Поэтапное очищение. Не обязательно непрерывно держать щетку во рту две минуты. Сделайте паузу, если появляется тошнота, и продолжайте, когда будете чувствовать себя комфортно.

  • Посоветуйся со стоматологом. Если страх или рвотный рефлекс мешают чистить зубы или ходить к стоматологу, сообщите врачу. Существуют спреи для обезболивания горла, специальное положение во время осмотра и легкая седация для снятия тревоги.

Если тошнота все же появилась, не чистите зубы сразу. Прополощите рот водой, разведенным ополаскивателем или стаканом воды с чайной ложкой соды. Подождите, пока желудок успокоится, чтобы не повредить эмаль.

Рвотный рефлекс во время чистки зубов — неприятный, но контролируемый. Смена щетки и пасты, правильная техника, постепенное привыкание к чувствительным зонам и психологическая подготовка делают процедуру комфортной. А регулярное соблюдение советов стоматолога поможет сохранить улыбку здоровой.

Дата публикации
Количество просмотров
175
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie