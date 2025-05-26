Почему ваше лицо краснеет после тренировок / © Credits

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Издание Real Simple собрало действенные советы и попробовало ответить на все вопросы — от причин до действенных способов уменьшить или скрыть это покраснение.

Почему лицо краснеет после тренировки

Это обычная физиологическая реакция. Покраснение вызвано расширением кровеносных сосудов (вазодилатацией) в результате физической нагрузки. Когда вы тренируетесь, температура тела повышается и организм начинает искать способы охладиться. Один из таких способов — активизация кровотока к поверхности кожи, в частности — лицо.

Светлая кожа краснеет посильнее. У людей со светлой кожей покраснение заметнее. Это объясняется меньшим количеством меланина — пигмента, который естественно маскирует сосудистые изменения.

Генетика и структура сосудов Некоторые люди генетически имеют большее количество мелких капилляров поближе к поверхности кожи. В таких случаях красное лицо может появляться после умеренных нагрузок.

Реакция на гистамин и простагландины. В ответ на тренировку кожа некоторых людей может высвобождать гистамин или простагландины, которые также приводят к расширению сосудов и покраснению.

Что делать, чтобы уменьшить покраснение лица

Тренируйтесь в прохладной среде. Температура — ключ. Тренажерный зал с кондиционером или утренняя пробежка вместо обеденной помогут снизить нагрузку на сосуды кожи.

Носите «дышащую» легкую одежду . Свободный крой и натуральные ткани (хлопок, лен) помогут регулировать температуру тела и предотвратить перегрев.

Избегайте триггеров: алкоголь, специи, солнце. Алкоголь, как и острая пища, способствует расширению сосудов. А чрезмерное пребывание на солнце повреждает кожу и делает капилляры более заметными.

Правильный уход за кожей. Людям с воспаленной кожей рекомендуется избегать средств со спиртом, кислотами или ретиноидами, которые могут раздражать кожу. Выбирайте: ниацинамид, гиалуроновую кислоту, витамин С, кремы типа CeraVe PM или Neutrogena Hydro Boost

Что делать после тренировки

Используйте охлаждающие средства. После занятия освежите лицо минеральным спреем или охлаждающим тоником. Можно использовать ледяные ролики или косметические крио-шарики — это временно сужает сосуды и уменьшает покраснение.

Принимайте «умный» душ . Горячая вода только усугубит ситуацию. Отдавайте предпочтение короткому теплому душу (не более 10 мин). После — увлажняющий гель или легкий крем.

Если нужно — гидрокортизон. Кремы с низким содержанием гидрокортизона помогут во время воспаления, но их следует применять осторожно и не дольше 5-7 дней подряд, чтобы не вызывать побочных эффектов.

А если покраснение не исчезает

Возможно, у вас розацеа. В отличие от временной покраснения после тренировки, розацеа — это хроническое состояние, которое проявляется как стойкое покраснение на щеках, подбородке, носу и лбу.

Если вы подозреваете розацеа — обратитесь к дерматологу. Существует много эффективных методов лечения, включая лазерную терапию, медикаменты и изменения в уходе за кожей.

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Как скрыть покраснение, если оно не проходит

Зеленый тон — ваш союзник. Используйте CC-кремы с зеленым пигментом, нейтрализующим красный цвет.

Бережное нанесение макияжа. Избегайте агрессивного трения или нажатия. Лучше использовать кисти с мягким ворсом или специальные подушечки для нанесения.

Когда обращаться к врачу

Покраснение остается надолго даже после завершения тренировки

Появляются сосудистые сетки или сыпь

Вы чувствуете жгучее или стянутое лицо

Есть другие симптомы — зуд, сухость, шелушение

Менопауза

Женщины в период перименопаузы или менопаузы могут сталкиваться с приливами внезапными вспышками тепла и покраснения. Если вы подмечаете такие симптомы во время или после тренировки, стоит обсудить это с гинекологом. В некоторых случаях помогает гормональная терапия или другие методы коррекции.

Красное лицо после тренировки — это обычно нормальная физиологическая реакция, которую можно уменьшить или замаскировать. Но если оно длится долго, приносит дискомфорт или сопровождается другими симптомами, не медлите с обращением к дерматологу.

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