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ТСН в социальных сетях

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Почему ваше лицо краснеет после тренировок

Пот, удовольствие и «помидорное лицо». Если вы из тех женщин, которые после тренировки не приобретают сияние здоровья, а скорее выглядят так, как только выбежали из сауны — вы не одиноки. Покраснение лица после физических нагрузок — это распространенное явление. Но почему это происходит и главное — можно ли с этим что-нибудь сделать, попробуем разобраться.

Автор публикации
Фото автора: Станислава Бондаренко Станислава Бондаренко
Почему ваше лицо краснеет после тренировок

Почему ваше лицо краснеет после тренировок / © Credits

Издание Real Simple собрало действенные советы и попробовало ответить на все вопросы — от причин до действенных способов уменьшить или скрыть это покраснение.

Почему лицо краснеет после тренировки

  • Это обычная физиологическая реакция. Покраснение вызвано расширением кровеносных сосудов (вазодилатацией) в результате физической нагрузки. Когда вы тренируетесь, температура тела повышается и организм начинает искать способы охладиться. Один из таких способов — активизация кровотока к поверхности кожи, в частности — лицо.

  • Светлая кожа краснеет посильнее. У людей со светлой кожей покраснение заметнее. Это объясняется меньшим количеством меланина — пигмента, который естественно маскирует сосудистые изменения.

  • Генетика и структура сосудов Некоторые люди генетически имеют большее количество мелких капилляров поближе к поверхности кожи. В таких случаях красное лицо может появляться после умеренных нагрузок.

  • Реакция на гистамин и простагландины. В ответ на тренировку кожа некоторых людей может высвобождать гистамин или простагландины, которые также приводят к расширению сосудов и покраснению.

Что делать, чтобы уменьшить покраснение лица

  • Тренируйтесь в прохладной среде. Температура — ключ. Тренажерный зал с кондиционером или утренняя пробежка вместо обеденной помогут снизить нагрузку на сосуды кожи.

  • Носите «дышащую» легкую одежду. Свободный крой и натуральные ткани (хлопок, лен) помогут регулировать температуру тела и предотвратить перегрев.

  • Избегайте триггеров: алкоголь, специи, солнце. Алкоголь, как и острая пища, способствует расширению сосудов. А чрезмерное пребывание на солнце повреждает кожу и делает капилляры более заметными.

  • Правильный уход за кожей. Людям с воспаленной кожей рекомендуется избегать средств со спиртом, кислотами или ретиноидами, которые могут раздражать кожу. Выбирайте: ниацинамид, гиалуроновую кислоту, витамин С, кремы типа CeraVe PM или Neutrogena Hydro Boost

Что делать после тренировки

  • Используйте охлаждающие средства. После занятия освежите лицо минеральным спреем или охлаждающим тоником. Можно использовать ледяные ролики или косметические крио-шарики — это временно сужает сосуды и уменьшает покраснение.

  • Принимайте «умный» душ. Горячая вода только усугубит ситуацию. Отдавайте предпочтение короткому теплому душу (не более 10 мин). После — увлажняющий гель или легкий крем.

  • Если нужно — гидрокортизон. Кремы с низким содержанием гидрокортизона помогут во время воспаления, но их следует применять осторожно и не дольше 5-7 дней подряд, чтобы не вызывать побочных эффектов.

А если покраснение не исчезает

Возможно, у вас розацеа. В отличие от временной покраснения после тренировки, розацеа — это хроническое состояние, которое проявляется как стойкое покраснение на щеках, подбородке, носу и лбу.

Если вы подозреваете розацеа — обратитесь к дерматологу. Существует много эффективных методов лечения, включая лазерную терапию, медикаменты и изменения в уходе за кожей.

Как скрыть покраснение, если оно не проходит

Зеленый тон — ваш союзник. Используйте CC-кремы с зеленым пигментом, нейтрализующим красный цвет.

Бережное нанесение макияжа. Избегайте агрессивного трения или нажатия. Лучше использовать кисти с мягким ворсом или специальные подушечки для нанесения.

Когда обращаться к врачу

  • Покраснение остается надолго даже после завершения тренировки

  • Появляются сосудистые сетки или сыпь

  • Вы чувствуете жгучее или стянутое лицо

  • Есть другие симптомы — зуд, сухость, шелушение

Менопауза

Женщины в период перименопаузы или менопаузы могут сталкиваться с приливами внезапными вспышками тепла и покраснения. Если вы подмечаете такие симптомы во время или после тренировки, стоит обсудить это с гинекологом. В некоторых случаях помогает гормональная терапия или другие методы коррекции.

Красное лицо после тренировки — это обычно нормальная физиологическая реакция, которую можно уменьшить или замаскировать. Но если оно длится долго, приносит дискомфорт или сопровождается другими симптомами, не медлите с обращением к дерматологу.

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