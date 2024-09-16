Почему важно делать профессиональную чистку зубов

Дважды в день чистят зубы 40% украинцев, и то уделяют этому занятию только 40-50 секунд, что очень мало. Даже западные издания зачастую пишут о том, что люди в мире не умеют хорошо чистить зубы. Неудивительно, что во рту каждого второго клиента дантист легко найдет не менее 5-6 больных зубов.

Плохая гигиена полости рта – вот основная причина заболеваний. Почему профессиональная чистка зубов обязательна для взрослых и детей, рассказал врач-стоматолог, владелец стоматологической сети "Клиника Заблоцкого" Ярослав Заблоцкий.

Даже если чистить зубы после каждого приема пищи, это не гарантирует полной очистки полости рта. Остатки обеда или ужина легко проникают в межзубное пространство и под десну, откуда их практически невозможно достать зубной щеткой. Со временем эта грязь накапливается, минерализуется и превращается в зубной камень. А еще в налете живут бактерии, вызывающие кариес и пародонтит.

Чем занимается стоматолог-гигиенист

В отличие от обычного дантиста, стоматолог-гигиенист – это узкоспециализированный профессионал, занимающийся исключительно профилактикой и чисткой полости рта. Он не ставит пломб и имплантов, а всего дважды в год осуществляет профессиональный стоматологический уход за зубами. Кроме новейших методик чистки эти врачи разбираются в средствах гигиены. Легко подберут пасту, электронную щетку или ершики (межзубные щеточки) и научат ими пользоваться.

Как проходит профессиональная чистка зубов

Признаком профессионального стоматолога-гигиениста есть комплексный подход к работе с использованием различных диагностик. Самая первая из них – скрининг десен. Эта диагностика делается быстро и безболезненно и показывает, насколько плотно десна прилегает к зубам. Результаты скрининга вносятся в специальные таблицы – пародонтальные карты. На их основе компьютер вычисляет – здоровы ясна или нет. Профессиональный гигиенист также делает взрослому панорамный рентгеновский снимок, являющийся своеобразной дорожной картой для врача.

Профессиональная чистка зубов производится специальной техникой и инструментами. Это может быть такое устройство как скалер для чистки зубов ультразвуком или сверхсовременная система Air Flow.

Регулярное посещение стоматолога-гигиениста – своеобразный ожидающий здоровья ваших зубов. Возможность решить маленькую проблему еще до того, как она станет большой. К тому же профилактические процедуры будут поддерживать здоровье и естественную красоту зубов. К примеру, после чистки всегда есть эффект отбеленных зубов. Зубы действительно становятся белее, ведь из них удалили потемневшие отложения и покрыли специальным препаратом, который укрепляет эмаль и восстанавливает минеральный состав.

Семейная культура ухода за зубами

Визиты к стоматологу-гигиенисту могут стать первым шагом к созданию семейной культуры по уходу за зубами. Приходить на профилактику можно с детками.

Когда малышу исполнилось 6 лет и когда появляются первые постоянные зубы, посетить врача нужно обязательно, чтобы оценить состояние развития зубов и узнать информацию о правильном уходе именно для вашего ребенка. Например, для того чтобы почистить зубы перед нанесением на них фтора – специального материала, которым закрывают бороздки жевательных зубов до момента их созревания. Делать профилактику зубов всегда дешевле, чем лечить.

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